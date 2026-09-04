В Германии начинается политический плач из-за закрытия российского отделения Института Гёте (немецкого культурного центра, занимавшегося мягкой силой), и он весьма забавен.

ИА Регнум

Только оцените, какие слова!

«Институт Гёте выполнял важную функцию культурного моста, и мы были бы готовы продолжать эту работу. Российский шаг вызывает глубокое сожаление, поскольку он еще больше вредит нашим отношениям», — говорит министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Это конец эпохи германо-российских культурных связей… Нам действительно удавалось сближать людей, и теперь этому пришел конец», — сетует директор Института Геше Йост, как будто говорит о каком-то совершенно неожиданном для всех событии.

Россияне в ответ на эти вопли просто разводят руками. И единственное, что могут сказать, это вспомнить фразу из «Фауста» того самого Гёте: «Вежлива у немцев только ложь». Ну или крылатую фразу Сергея Лаврова.

Следуя ей, дебилами наших «немецких партнеров» можно назвать потому, что, во-первых, это не Кремль закрыл российское отделение — это сделал герр Вадефуль на пару с геррами Фридрихом Мерцем и министром внутренних дел Александром Добриндтом.

В тот самый момент, когда ради разгона антироссийской истерии и дискредитации пронемецкой партии АдГ (находящейся на грани тотальной победы в Саксонии и первого в истории партии формирования земельного правительства) решили раскрутить тему российской угрозы.

Обнаружили подкинутый украинской разведкой дрон в аэропорту Лейпцига, обвинили во всем Россию (хотя на дроне даже не было красной звезды и фразы «из России с любовью» за подписью Владимира Путина — явная недоработка укроштирлицев) — и под этим соусом объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне, а также российского культурного центра «Русский дом» в Берлине.

Прекрасно зная, что он как раз способствует «сближению» и культурным связям, а также понимая, что в дипломатии всегда работает принцип взаимности. Зеркальный и равнозначный.

На закрытие российского консульства в Бонне Москва намерена ответить закрытием генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. А на закрытие Русского дома — закрытием Института Гёте. И в Берлине отдавали себе отчет в том, что так всё и будет.

«Жирная слеза немецкого министра иностранных дел о его сожалении — совершенно лживая», — резюмирует бывший глава Россутрудничества Евгений Примаков. Выражая при этом радость в связи с тем, что «у нас не сработала в этот раз старая наша органическая причуда «мы не такие».

Мы такие. Нас этому научили.

Нам доказали, что все наши жесты доброй воли из серии «мы не будем в ответ на изгнание наших дипломатов выгонять американских под Новый год, пусть отметят» расцениваются не как стремление сохранить мосты, а как слабость и недостаток уважения к себе.

Поэтому абсолютно прав министр Лавров — если бы мы не закрыли в ответ Институт Гёте, то сами бы себя уважать перестали.

Однако плохим словом немецкие власти можно назвать не только и даже не столько потому, что они отыгрывают роль Людвига Аристарховича из «Нашей Раши» с сакраментальной фразой: «А кто это сделал?» Это скорее не глупость, а лицемерие.

Настоящие же они глупцы потому, что выстрелили себе в ногу. А точнее, в оставшуюся у себя «мягкую силу».

Да, шпионский скандал нужен был для решения текущих политических проблем внутри страны. Да, культурное представительство в Берлине угрожало русофобской политике нынешних властей Германии потому, что своими делами разрушало выстраиваемый немецким руководством образ «кровожадной России».

«За последние 15 лет Русский дом посетило более 3 миллионов гостей (почти всё население Берлина). Несмотря на бессмысленное, вредное для наших народов и абсолютно беспрецедентное давление на Русский дом последние 4 года, каждое его мероприятие регулярно собирает в немецкой столице аудиторию в 500–700 человек», — объясняет руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

Однако Русский дом никогда не использовался напрямую для подрыва суверенитета ФРГ и прямой дискредитации немецких властей. А Институт Гёте в России — использовался.

Дело в том, что Институт — это не просто организация, которая проводит выставки немецких художников и продвигает бундескультур. Организация, которая работает в России аж 34 года, является единственным местом за пределами границ Германии, где иностранцы могут получить языковые сертификаты, в том числе для поступления в немецкие вузы.

Именно поэтому его языковые курсы пользовались огромной популярностью — за время своей работы он выдал более 100 тысяч сертификатов россиянам. А любой специалист по мягкой силе скажет, что обучение языку — при правильном выборе тем для обсуждения, внедрении нужных нарративов, чтении нужных статей и учебных пособий — является прекрасным инструментом для формирования сознания.

Да, отчасти формирования пронемецкого сознания.

«Многие из тех, кто выучил немецкий язык в Институте имени Гёте, нашли работу в Германии и переехали туда, но ещё больше людей остались в России, продвигая немецкую культуру», — признают немецкие журналисты.

В этом ничего такого нет, любой культурный дом и должен продвигать культуру.

Однако в то же время немецкая контора, как и её лондонский аналог «Британский совет», занималась и деятельностью по дискредитации российского правительства среди своих слушателей. На это прямо намекает не кто-нибудь, а сама госпожа директор Йост.

По ее словам, языковые школы были местом, где «можно было свободно обсуждать различные вопросы».

Ну, то есть, там рассказывали и про «российскую агрессию», и про «преступление в Буче», да и в целом про то, как Кремль уводит Россию из благословенной Европы, куда молодое поколение россиян должно страну вернуть.

Как?

А очень просто — полностью поддержать санкционную и иную политику ЕС в отношении Москвы. Заодно и посочувствовать страдающим украинским попрошайкам-террористам.

Теперь Институт Гёте не сможет заниматься подобной деятельностью в России. Как уже не смог в Белоруссии с 2021 года и в Иране с 2024-го.

«Языковая школа функционировала как тайный проект немецкого правительства с целью оказания влияния на иранских граждан», — заявили тогда иранцы.

Теперь настала очередь России избавить себя от необходимости демонстрировать вынужденную вежливость по отношению к тем, кто ведет против неё войну, — пусть и без её объявления. Вот и пусть теперь немцы плачут. А мы порадуемся.