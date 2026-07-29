Сооснователь Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ. Предпринимателя обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности». Конкретные обвинения касаются использования украинскими спецслужбами чат-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья», где российскую молодежь вовлекали в террористическую деятельность.

ИА Регнум

В ряде пабликов эти обвинения прямым текстом высмеиваются: мол, где Дуров, а где терроризм? Сам бизнесмен тоже воспринимает происходящее с юмором. Например, сменил фото на своей аватарке на старый коллаж, где к его физиономии прифотошоплена ваххабитская борода (сейчас там уже привычное изображение). Официальный аккаунт Telegram пошел еще дальше — там изображен Дуров, который показывает в камеру средний палец.

Вот только есть те, кому не смешно.

Среди них, например, жертвы террористической деятельности, которой содействовал Дуров. Да, он не взрывал в России дома, не наводил украинские дроны, не подкладывал взрывчатку в машины российских военнослужащих. Но он активно помогал это делать, а точнее — не мешал.

Дело в том, что украинские террористы активно используют Telegram-бот «Дайвинчик», а также ряд других пабликов для вербовки в России помощников. Кому-то предлагают деньги, кому-то пудрят голову, кого-то соблазняют «террористической романтикой». С кем-то знакомятся как девушки, а потом через многоступенчатый шантаж вынуждают содействовать терактам.

Да, львиная доля россиян отказывается — однако колоссальный охват чат-бота (им пользуются 13 с лишним миллионов аккаунтов) позволяет просеивать огромное количество анкет и находить нужных людей. А также это позволяет делать сам Дуров. Много раз он получал из России — в том числе от официальных ведомств — жалобы о засилье террористов, мошенников, педофилов и прочей сволочи в его продуктах и постоянно всё это игнорировал.

В итоге только за последний год ФСБ России задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы украинскими спецслужбами через «Дайвинчик». По сути, у всех них искалечена жизнь — минимальный срок по их статьям составляет 10 лет лишения свободы, а возраст привлечения к ответственности за теракты начинается с 14 лет. И неважно, что речь, по сути, идет о малолетнем дурачке — закон един для всех.

Кроме того, жизнь искалечена и у их родителей, которые воспитывали ребенка, но не смогли защитить его от интернет-мошенников. И, конечно же, нельзя забывать о самих жертвах терактов — тех, кто теряет жизни и здоровье из-за подложенных в машину бомб, наведенных дронов, подорванных рельсов. Их потерянное здоровье и жизни тоже на совести Дурова.

Так почему же он не мешает всем этим терактам и мошенническим действиям? Потому, что не может — мол, невозможно бороться с мошенниками в Сети? Еще как возможно. Можно хотя бы попытаться это делать, пойти на сотрудничество с российскими правоохранителями, жестко администрировать или даже закрывать все эти чат-рулетки. Однако Дуров даже не пытается.

Потому что он либертарианец, а значит — за «свободу»? Так, по крайней мере, считают многие его апологеты. Мол, интернет должен оставаться независимым от государства и всех тех, кто хочет его контролировать. А значит, Дуров имеет полное право и даже обязан не сотрудничать со спецслужбами.

Можно, конечно, попросить «свободолюбцев» рассказать это французским спецслужбам, с которыми Дуров сотрудничал как миленький после того, как его задержали. Однако всё гораздо серьезнее. Дело в том, что у Дурова и его свободолюбивых фанатов абсолютно детское понимание слова «свобода».

Само это понятие благодаря массовой культуре у многих глубоко сакрализировано. Старшее поколение помнит легендарные кадры в конце «Храброго Сердца», людям помладше навязали свободу как высшую ценность различные либеральные пропагандисты. В их понимании слово «свобода» имеет абсолютно позитивную коннотацию — во всем и всегда.

Однако для тех, кто мозгами повзрослее, мир выглядит куда ответственнее. Для них абсолютная свобода — это синоним вседозволенности и безответственности. Взрослый человек, а уж тем более мужчина, не просто принимает решения, но и отвечает за них — а также за то, как эти решения влияют на людей, находящихся внутри его круга ответственности.

И так уж получается, что у некоторых людей — например, владельца одной из крупнейших в мире соцсетей — круг ответственности распространяется на миллионы людей. Тех, на чью жизнь влияют его решения.

Понимает ли это Дуров? Как ни странно, нет. Благодаря огромному состоянию он живет внутри своего выдуманного веганско-метросексуального мирка и старается по возможности оттуда никуда не выходить. Но вот российская ФСБ, которая отвечает за полторы сотни миллионов жизней российских граждан, это понимает. И хочет, чтобы Дуров ответил за свои решения.

И теперь главный вопрос в том, ответит ли вместе с Дуровым сам Telegram? Проще говоря, будет ли теперь принято решение о его полной блокировке?

Однозначного мнения тут нет. С одной стороны, блокировать надо — хотя бы как пример всем тем, кто тоже игнорирует абсолютно легитимные требования российских спецслужб. С другой стороны, полный запрет может быть не только неэффективным (хотя бы по причине массового распространения VPN), но и ошибочным — хотя бы с точки зрения российской пропаганды, которая активно ведется в Telegram, в том числе и на украинскую аудиторию.

Но можно не сомневаться, что итоговое решение будет ответственным — ведь оно будет приниматься взрослыми людьми. Которые переросли средние пальцы на аватарках.