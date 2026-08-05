«Почините и свалите» — именно по такой формуле армянский премьер-министр Никол Пашинян сейчас хочет выстраивать отношения с РЖД. Отремонтировать за счет российской компании железнодорожную инфраструктуру в районе прохождения TRIPP (коридора, который должен связать Азербайджан и Турцию через Армению), после чего эти участки должны будут передаться в ведение американцев.

ИА Регнум

И речь не просто о том, что компании предлагают заняться благотворительностью — ее фактически заставляют бесплатно вложиться в антироссийский проект.

«Для России большое значение имеет транспортный коридор Север-Юг. Активность Армении по части выстраивания TRIPP, на котором обосновываются американцы, позволит Вашингтону размыкать Россию с Ираном, а также укрепляться в районе Каспия», — объясняет ИА Регнум российский политолог Иван Лизан.

И ладно бы Пашинян пытался использовать эту схему в одном конкретном случае — нет, армянский премьер искренне пытается распространить принцип «почините и валите» на все аспекты своих взаимоотношений с Россией.

Например, на всю экономику. Ни для кого не секрет, что Пашинян тащит свою страну в Евросоюз. Еще в 2025 году с его подачи был принят закон о начале вступления страны в ЕС. При этом экономика страны тотально зависит от ее участия в Евразийском экономическом союзе. И речь не только о том, что на долю ЕАЭС (прежде всего России) приходится около 40% товарооборота республики.

«Экономика Армении в период с 2022 по 2024 годы росла исключительно по той причине, что страна является членом ЕАЭС и смогла обеспечить доходы на фоне введенных против России западных санкций», — говорит секретарь парламентской фракции блока «Армения» Артур Хачатрян.

При этом Пашиняну четко заявили, что одновременное членство в ЕС и Евразийском союзе невозможно. Российские власти открыто требуют от армянского премьера определиться — или дать населению определиться, проведя референдум. Однако вместо этого Пашинян занял очень хитрую позицию: мол, определимся в ситуации, когда окажемся на пороге принятия в ЕС.

«Руководство Армении буквально говорит следующее: мы, конечно, пока побудем в ЕвразЭС, но это только до того момента, пока нас не позовет кто-нибудь получше. Тогда мы вам с вами попрощаемся и наши дороги разойдутся», — объясняет ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. А до этого неизбежного момента, получается, Россия в понимании Пашиняна должна будет и дальше субсидировать армянскую экономику.

Аналогичный подход он демонстрирует и в отношении ОДКБ — структуры, через которую Россия обеспечивает безопасность Армении, мало что в ответ от Еревана получая. Пашинян не скрывает своего стремления втянуть страну в западные военные блоки (каковым сейчас можно считать не только НАТО, но и ЕС), но до момента втягивания он считает, что его должно защищать ОДКБ. Причем в одностороннем порядке.

Для этого он придумал новый статус, нигде ни в каких уставных документах Организации не прописанный — «заморозка членства».

«Логика Армении проста. Из организации не выходим, ни в каких мероприятиях не участвуем, никаких обязательств ни перед кем из партнеров не несем, но они перед нами эти обязательства сохраняют», — говорит Николай Силаев.

По мнению эксперта, Пашинян был уверен в том, что Россия на это его поведение будет глядеть сквозь пальцы. Что смирится с ним ради того, чтобы не качать евразийскую лодку.

«Он ожидал того, то Россия, поставленная перед фактом сохранения у него власти, будет вынуждена согласиться с этим лицемерным курсом для того, чтобы сохранить хотя бы видимость евразийской интеграции Армении. Чтобы не подрывать идею этой интеграции своими жесткими действиями в отношении страны-члена», — продолжает Николай Силаев.

Так, например, до недавнего времени себя вел Евросоюз — старался демпфировать конфликты со строптивыми членами для того, чтобы не разрушать имидж самого успешного интеграционного объединения. Не передавливать, дабы не создавать впечатление диктата, принуждения и подрыва суверенитета стран-членов (которые за этот суверенитет до сих пор цепляются).

Однако расчет Пашиняна не оправдался. Россия четко дала понять, что не собирается субсидировать его режим и закрывать глаза на многочисленные нарушения, в том числе обязательств в рамках Евразийского союза. Например, тех же фитосанитарных норм, из-за чего ряду армянских продуктов закрыли доступ на российский рынок.

«Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», — говорится в заявлении российской СВР.

Что же касается ОДКБ, то на ближайшем саммите Организации в Москве будет, скорее всего, вынесен вопрос о лишении Армении права голоса. И это опять же строго по закону — за нарушение принципов работы в ОДКБ и неуплату членских взносов.

Жесткость Москвы объясняется двумя моментами. Во-первых, нужно понимать, что российские вложения в страны постсоветского пространства — это не жест доброй воли в виде благотворительности, как хотели бы думать некоторые из жителей этих стран. И не обязательные «компенсации за годы колониализма», как им пытаются внушить западные пропагандисты.

Это инвестиции, которые вкладываются российским государством ради упрочения собственной безопасности, а также роста благосостояния собственных граждан.

Именно поэтому создавался Евразийский союз, который должен был создать на огромном постсоветском пространстве единый рынок для российских товаров. Именно поэтому создавалась ОДКБ, которая должна была предотвратить войны и угрозы нестабильности вдоль российских границ. Именно поэтому Россия до сих пор поддерживает структуры СНГ, заложившие основу для потенциально взаимовыгодной интеграции постсоветских стран.

А какой смысл инвестировать в страну, чья власть открыто демонстрирует в отношении России потребительское отношение и, пользуясь предоставляемыми Москвой благами, открыто плюет в лицо?

Сейчас действиями и риторикой, но при этом не исключено, что в ближайшем будущем она перейдет к откровенному саботажу и использованию своего членства в евразийских структурах для оказания информационных и иных услуг западным партнерам.

Во-вторых, все это поведение видят другие участники евразийской интеграции. Видят — и делают выводы, Человеческая натура слаба, и если они посчитают, что подобное многостульно-потребительское поведение допустимо, то и сами могут заняться чем-то подобным. И тогда весь проект евразийской интеграции рухнет.

Именно поэтому Россия, защищая свои национальные интересы и интеграционный проект, отказывается тащить Ереван в ЕС на своем горбу. Если армянские власти хотят, чтобы им кто-то оплатил евроинтеграцию, то пусть выставляют счета Евросоюзу.

Вот только уже понятно, что ЕС эти счета не оплатит. Ни сельскохозяйственные (обещания компенсировать армянским производителям потерю российского рынка оказалось пустыми словами), ни любые другие.

«Нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийскими санкциями и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки», — говорится в заявлении СВР.

О чем Пашиняну и было заявлено прямым текстом. Проще говоря, свалить со своими счетами предложено уже ему.