В сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали, — об этом представители группы «Метинвест» говорят как о трагедии.

ИА Регнум

А вместе с предприятиями, относящимися к собственности олигарха Рината Ахметова, прекратили работу и другие крупнейшие металлургические производства. Отрасль на данном отрезке времени больше не существует.

Для украинской экономики это, конечно, повод для траура.

Компании подсчитывают убытки, экономисты — потери экспорта, налогов и рабочих мест, чиновники рассуждают, как теперь спасать промышленность. Одновременно в стране один за другим «выходят из чата» дата-центры, превращая доступ к интернету в роскошь, стремительно сокращается локомотивный парк железной дороги, а топливо дорожает на глазах.

Новый глава украинского правительства даже предложил возить в Европу зерно дронами — и получил ответ общества, что лошадями на возах было бы и дешевле, и привычней.

И вот в этом состоит самая интересная часть разрушения украинской экономики, о которой почему-то никто на той стороне не говорит. Украина получает то, чего она хотела больше всего на свете: настоящую, глубинную «декоммунизацию» и «деколонизацию», которые объявлены в 2014 году одной из основ государственной политики.

Внешнюю часть мы наблюдаем до сих пор ежедневно — уничтожение памятников, переименование улиц, переписывание истории, сокращение сферы употребления русского языка не прекращаются.

К примеру, два дня назад в Полтаве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза местному уроженцу Владимиру Николаенко, погибшему в боях за освобождение Украины от нацистов. А день назад «мовный омбудсмен» Елена Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами из-за использования русского языка в чатах с педагогами.

При этом те же самые люди продолжали паразитировать на том, что было создано Российской империей и Советским Союзом, совершенно не стесняясь зарабатывать деньги на той же металлургии.

А ведь современная промышленная история еще не существовавшей Украины началась в XIX веке, когда иностранные и русские инвесторы и инженеры стали вкладываться в строительство предприятий, шахт, железных дорог, добычу руды и производство металла. К началу XX века на юге Российской империи сложился один из крупнейших промышленных районов Европы.

Советская власть затем сделала то, что умеет большая индустриальная система: масштабировала уже существующую базу.

В 1920–1930-е годы появились гигантские предприятия нового типа. «Запорожсталь», например, строилась как часть Днепровского промышленного комплекса; строительство началось в 1931 году, а уже в 1933-м предприятие получило первый чугун. К 1940 году комбинат производил 70% листовой стали страны.

Так возникла промышленная Украина, которую мы знали последние десятилетия: шахты, кокс, руда, доменные печи, сталь, прокат, трубы, машиностроение и экспорт через черноморские порты.

После 1991 года этим наследством в значительной степени воспользовался уже украинский олигархат, присосавшийся к дедовскому наследству как пиявка. И самый простой и логичный вопрос: если в прошлом всё было так плохо и страшно, почему за 35 лет независимости никто не спешил заменить «плохое» чем-нибудь современным?

И теперь, после системных ударов баллистикой по производству, поставленному на службу ВСУ, мы вдруг узнаём, что на «Запорожстали» продолжали работать мартеновские печи — технология, давно воспринимаемая в мировой металлургии как архаичная.

Теперь же, казалось бы, зачем нужно государство, если собственники (в отличие от Зеленского) не побираются на международных папертях? Кошелек Виктора Пинчука с 2021 года по 2026-й не только не оскудел, но и даже чуть прибавил в весе (с 2,5 миллиарда долларов до 2,8). Как и у Ахметова — с 7,6 миллиарда долларов до 7,8 миллиарда. Они вполне сами могут восстановить заводы — и даже назвать один из них «Бандерсталь».

Однако собственники вытаскивать деньги из карманов не спешат. «Сейчас мы точно не будем вкладывать деньги в восстановление, потому что не понимаем, как ситуация будет развиваться дальше», — говорит представитель ахметовской группы, которой жалко полмиллиарда долларов на новую печь.

Хотя что здесь гадать: ситуация будет развиваться в соответствии с однажды сделанным выбором. Ведь декоммунизацией украинской сталелитейной промышленности занимались не только российские ВКС — в этом активно участвуют брюссельские чиновники.

В начале 2026 года Евросоюз (куда шло 80% стального экспорта Украины) сначала ввел т. н. «экологический налог» на украинскую сталелитейную промышленность, сделавший ее продукцию в ЕС на треть дороже. А в середине года почти в два раза сократил квоты на беспошлинный импорт украинской стали, одновременно подняв пошлину на поставки сверх лимита.

Отката назад здесь не будет — Европа, на словах радеющая об украинском будущем, по факту поддерживает своих производителей.

А Россия просто помогает исполнить украинскую мечту быстрее — как и было обещано. Как тут не вспомнить слова Владимира Путина, который еще 21 февраля 2022 года заявил: «Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация».

Поляки, когда упрекают украинцев в неблагодарности, в целом правы. Избавляясь от «тяжкого наследия страшного прошлого», причем своими руками подтолкнув этот процесс, объявив 40-дневную кампанию ударов по России, «патриотически настроенные украинцы» ни разу не поблагодарили ВС РФ.

Хотя, казалось бы, это элементарно: истинными памятниками советской эпохи и царского «колониализма» являются заводы, шахты, порты, памятники архитектуры, даже водопровод с канализацией.

То же здание Национальной академии наук Украины, сгоревшее благодаря блестящей работе украинской системы ПВО, было построено в середине XIX века как пансион графини Левашовой по проекту петербургского архитектора Александра Беретти. А период выдающихся научных открытий в ней пришелся на 1930-е и первую половину 1940-х годов, когда, по утверждению киевской пропаганды, происходил «геноцид украинцев».

Теперь же у всех «настоящих патриотов» появилась прекрасная возможность вернуться к конституционному проекту ОУН*, где Украина, по сути, виделась одним большим фашистским концлагерем. Или даже к казацким основам набегово-разбойной экономики.

Ну, и снова с околонулевой грамотностью — ведь для того, чтобы писать хамские письма очередному брюссельскому султану, особого ума и культуры не надо.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ