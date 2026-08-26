Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед парламентом, где обозначил приоритеты правительства на период с 2026 по 2031 год. И они оказались, мягко говоря, неоднозначными. Иногда даже абсурдными.

ИА Регнум

Во-первых, Пашинян анонсировал подачу заявки на членство в Европейском союзе. При этом он не собирается спрашивать население о целесообразности такого шага — то есть проводить референдум о евроинтеграции до запроса в ЕС.

«Референдум можно будет провести лишь в случае обращения на членство в ЕС, получения положительной реакции и определенности по части сроков. В силу отсутствия указанных обстоятельств референдум сейчас провести невозможно», — заявил спикер армянского парламента Рубен Рубинян.

То есть по логике армянской власти сначала Европа должна согласиться на включение Армении, а уже потом следует уточнять у граждан, готовы ли они к этому.

Пашиняну нужно формальное согласие ЕС, которое возможно только после рассмотрения заявки и консультаций между странами-членами Евросоюза, чтобы нарисовать в воображении населения более соблазнительную картинку последствий вступления. Без нее у референдума больше шансов провалиться — а вместе с ним и у хитрого плана, где евроинтеграция является лишь ширмой для куда менее привлекательной для жителей республики геополитической переориентации.

«Пашинян хочет не только показать России, что Армения не связывает свое будущее с ней. Он также пытается замаскировать для общества реальный внешнеполитический курс властей. Под лозунгом «Идем на Запад, к членству в Евросоюзе» превращает Армению в сателлита Турции и Азербайджана при поддержке США и того же ЕС», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Именно поэтому премьер и хочет убрать из новой конституции ссылку на Декларацию о независимости, где говорится как о поддержке карабахского движения (что раздражает Баку), так и о необходимости добиваться признания геноцида армян Османской империей. Упоминание о геноциде создает Турции ряд неудобств. В частности, тема поднимается европейскими политиками при давлении на Анкару.

При этом Ереван не собирается выполнять своих обязательств в рамках членства в Евразийском экономическом союзе. Премьер уже анонсировал процесс односторонней гармонизации армянского и европейского законодательств — с точки зрения норм, процедур, сертификации. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что европейские нормы отличаются от тех, что приняты в ЕАЭС и должны быть едиными для всех стран-членов организации.

Выходить из нее при этом Пашинян не хочет, фактически стремясь за счет преференций от доступа на евразийские (прежде всего — российский) рынки профинансировать процесс евроинтеграции. А выгнать его из ЕАЭС нельзя — в основополагающих документах Организации такой процедуры не предусмотрено.

В Москве этот подход вызывает уже не недоумение, а раздражение. «Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику, потому что если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников?» — возмущается спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Не мы совершаем шагов, направленных на ухудшение отношений с Россией. Наоборот, мы делали и продолжаем делать всё, чтобы у нас были нормальные, дружественные отношения», — лукаво отвечает Рубинян. Учитывая такое отношение Еревана к регламенту ЕАЭС, союз, очевидно, будет с большей скрупулезностью относиться к нарушениям санитарных и иных норм с его стороны.

Во-вторых, Пашинян в своем выступлении попросил выгнать его страну из ОДКБ, членство в котором в одностороннем порядке заморозил в 2024 году.

«Я буду очень рад, если организация решит исключить Республику Армения. Нас, во всяком случае, освободят от дилеммы — выходить или не выходить из нее», — заявил он.

И действительно, в отличие от ситуации с Евразийским союзом, из ОДКБ страну можно изгнать.

Статья 20 Устава гласит: «В случае невыполнения государством — членом положений настоящего Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в деятельности органов Организации». А в случае продолжения государством — членом невыполнения указанных обязательств «Совет может принять решение о его исключении из Организации».

Вот только Москва делать этого не спешит, призывая армянские власти поступить по-взрослому и принять решение самостоятельно.

«Если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию», — говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия понимает ту игру, которую ведет Ереван с ОДКБ. Собственно, армянский премьер ее и не скрывает.

«Пашинян впервые публично обозначил тактику, которую действующая армянская власть избрала по вопросу членства в организации. Признал, что целью заморозки участия в работе организации является изгнание Армении из ОДКБ другими членами организации. А всё для того, чтобы потом позиционировать армянскому обществу выход из ОДКБ как решение не Армении, а России», — говорит Халатян.

Ну и, конечно, чтобы обвинить Москву во всех последствиях от этого решения — например, в случае введения Россией новых экономических ограничений в отношении Еревана, а также нового обострения отношений с Турцией и Азербайджаном. Под таким предлогом и в условиях отсутствия российского щита можно будет провести идею о размещении на территории страны американской или французской базы.

В довесок к озвучиванию своих сомнительных идей армянский премьер совершил и ряд характерных действий. В частности, снова отдал приказ задержать бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

И не только потому, что не может простить Кочаряну собственного ареста в 2010 году за организацию массовых беспорядков после выборов 2008 года.

А еще и потому, что этот арест нужен для реализации тех самых сомнительных идей.

«Арест Кочаряна обусловлен подготовкой Пашиняна к серьезным внешнеполитическим шагам. Премьер хочет нейтрализовать те ведущие оппозиционные силы, которые выступают как против политики односторонних и позорных уступок Азербайджану и Турции, так и за сохранение союзных отношений с Россией», — отмечает Халатян.

Помешать реализовать весь этот вредоносный для собственной страны курс может лишь армянский народ. Иначе он и окажется наиболее пострадавшей от такой политики стороной.