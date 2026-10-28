В Москве сейчас горячо. Не потому, что октябрь удивительно теплый, а потому, что в российской столице 28–29 октября проходит уже третий по счету саммит и экономический форум Россия — Африка.

ИА Регнум

На него прибыли представители 48 стран (22 из которых представлены на уровне глав государств и правительств), а также несколько тысяч российских и африканских предпринимателей, чиновников, журналистов и экспертов. Фактически получается, что страны Африки — столь разные по этническому, лингвистическому и религиозному составу — объединяются вокруг сотрудничества с «наглухо изолированной», по мнению Запада, Россией. Которая проделывает колоссальную работу для того, чтобы это сотрудничество углублять.

«У нас горячие деньки, честно скажу. Сверхнасыщенная неделя предстоит», — обозначил график президента Владимира Путина на эти дни его помощник Юрий Ушаков.

И в один из этих насыщенных дней — 28 октября — глава государства принял участие в пленарном заседании форума. Обращаясь к делегатам (а также миллионам африканцев, которые смотрели выступление российского лидера в прямом эфире ведущих африканских телеканалов), Путин обозначил точки роста взаимного сотрудничества. Российский лидер также обрисовал перспективы совместной работы со странами Африканского континента.

Пространство для кооперации огромно. «За прошедшие несколько лет отмечен заметный рост взаимной торговли. Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18», — подчеркнул Путин и выразил надежду на увеличение этого товарооборота до 50 млрд долларов. Благо есть за счет чего.

В сознании многих людей Африка — это огромная кладовая ресурсов. Причем речь не только о минеральных ресурсах и углеводородах — африканская земля и климат тоже являются ресурсами, позволяющими снимать несколько урожаев в год.

Однако, помимо этого, Африка — это еще и важный рынок хайтека. Африканские экономики находятся на грани технологического перехода — нужны уже помощники не только в деле индустриализации, но во внедрении высоких технологий: связи, интернета, автоматизированных решении, дешевой и доступной энергии.

И на саммите об этом будут говорить. «Запланировано обсуждение вопросов продвижения партнёрства наших стран в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, перспектив сотрудничества в области мирного атома, высоких технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, космоса», — указал Владимир Путин.

Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка Гости на выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере»

Он также отметил, что вопросы, которые стали темами форума, — «самые разные и очень полезные не только для обсуждения, а для совместной работы прежде всего».

России есть что предложить. Вопреки западным санкциям и благодаря талантам российских предпринимателей Москва сумела добиться значимых успехов в области самостоятельного развития в ряде областей экономики. Это показывает выставка наших передовых решений, проходящая в рамках форума.

Как отметил Путин, российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов. Созданы платформенные решения, с помощью которых граждане в удобном режиме могут провести банковские операции, заказать товары и услуги.

«По целому ряду направлений Россия создает решения мирового уровня. Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработки. Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет», — отметил Путин.

России есть что предложить не только с точки зрения самих технологий, но и в плане безопасности их использования. Москва использует технологическое сотрудничество не для того, чтобы шантажировать своих клиентов по вопросам проведения каких-то внутренних реформ. Россия не покушается на суверенитет (в том числе цифровой) африканских партнеров и не пытается под соусом сотрудничества заняться неоколонизацией, как это делают их бывшие метрополии.

Владимир Путин констатировал:

«Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность, в ущерб долгосрочным планам в области развития».

В свою очередь, по словам президента, наш бизнес не занимается хищнической неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивает переработку сырья на месте. Тем самым странам-партнерам обеспечивается возможность создавать новые рабочие места, собирать налоги на всех уровнях бюджетной системы.

Иван Секретарев/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка Владимир Путин выступает на пленарном заседании Экономического гуманитарного форума Россия — Африка в Москве. Справа: президент Республики Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе

Россия сопровождает свои инвестиции значимыми и полезными для африканского населения проектами в области здравоохранения, образования, охраны окружающей среды.

Для нашей страны сотрудничество с Африкой — это новые рынки сбыта, новые высокооплачиваемые рабочие места. Ведь Африка — континент будущего и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономического потенциала, и с точки зрения менталитета.

В лице африканских наций Москва получила по-настоящему свободных партнеров. У которых нет на глазах идеологических шор, навешанных антироссийской пропагандой. Нет (как у некоторых азиатских стран) страха перед Россией из-за того, что Москва развивает особые отношения с их региональными соперниками. Нет — как у ряда государств Латинской Америки — постоянной оглядки на регионального гегемона, который в случае чего может прилететь на вертолете и выкрасть местного президента.

«Форум Россия — Африка, его темы и круг участников, свободный и открытый диалог органично вписываются в глобальные трансформационные процессы, масштаб и глубина которых настолько велики, что их трудно переоценить. Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью и эта тенденция — объективная и необратимая», — сказал президент Путин.

По словам главы российского государства, «у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы, стремление самим определять своё будущее и свой путь развития».

Примеры стремления к подлинному суверенитету мир наблюдал сравнительно недавно, когда сразу несколько стран Западной Африки — Нигер, Чад, Буркина-Фасо, Мали — «попросили на выход» французских неоколонизаторов.

Деколонизация влечет за собой стремление не только смотреть со стороны на процессы глобального управления, но и участвовать в них. Россия — в отличие от коллективного Запада — с радостью готова принять это участие, а также словом и дело добиваться усиления голоса Африки в мировых делах.

Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул: «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран — участниц международного общения».

Именно поэтому уже три африканские страны (ЮАР, Египет и Эфиопия) входят в БРИКС, предоставляющий им комфортные и, самое главное, равноправные условия.

«В БРИКС гармонично сосуществуют разные модели развития, религии, цивилизации и культуры, и при этом все его участники выступают за равенство и уважение, дружбу, согласие, действуют солидарно в поиске ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, всеобщего процветания и благополучия», — обозначил президент.

Неудивительно, что при таком подходе и отношении Россия и ее лидер стали для африканцев безусловным авторитетом.

В отличие от западных стран, до сих пор мнящих себя учителями и цивилизаторами, Путин общается с африканскими руководителями уважительно и на равных. Москва рассматривает их как партнеров, разделяющих общие цели и стремления — к справедливости, неделимой безопасности, экономическому и социальному развитию.

Во многом благодаря этому президент России стал одним из самых популярных иностранных политиков в Африке, человеком, которого слушает и которому доверяет весь континент.