Президент США Дональд Трамп находится на пороге большой победы в Латинской Америке, которой может достичь еще до важнейших для него ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Нет, он не смог дожать Кубу, не разгромил мексиканские наркокартели и даже не остановил приток нелегалов в США, но может вот-вот добиться успеха в Бразилии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эта страна, после того как США похитили Николаса Мадуро из Венесуэлы в январе 2026 года и нашли общий язык с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, осталась единственным серьезным региональным оппонентом Соединенных Штатов.

Придерживающийся умеренно левых взглядов бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва (или просто Лула) отказывался принимать американскую «доктрину Донро», в рамках которой всё западное полушарие объявлялось зоной эксклюзивного американского влияния. «Бразилия не впишется ни в чей задний двор», — говорил президент.

Вместо этого Лула выступал за введение расчета в национальных валютах, многовекторную внешнюю политику, невмешательство США в дела латиноамериканских стран и иные непозволительные с точки зрения Вашингтона инициативы.

Вплоть до того, что посадил (вопреки прямому требованию Трампа) на 27 лет друга американского президента, бывшего главу Бразилии Жаира Болсонару, попытавшегося после проигранных выборов 2022 года устроить государственный переворот.

И вот сейчас у американского лидера появился шанс на смещение Лулы и его внешнеполитического курса. Не посредством вторжения или кражи президента, а через вполне легитимные президентские выборы.

В первом их туре, прошедшем 4 октября, больше всего голосов набрал сенатор Флавио Болсонару — сын Жаира Болсонару, который пошел на эти выборы за отца. Как в прямом смысле (он фактически унаследовал кандидатство в президенты и титул главы клана Болсонару), так и в переносном — Флавио обещал после победы либо добиться пересмотра приговора, либо просто помиловать родителя.

Ну а заодно и «прагматизировать» внешнеполитический курс страны, как он называет сосредоточение на выстраивании двусторонних отношений с Соединенными Штатами.

«Он станет ключевым звеном так называемой «оранжевой волны» лидеров, поддерживающих Трампа, которые набирают силу и распространяются по всей Латинской Америке», — утверждает в интервью западным СМИ главный редактор журнала Americas Quarterly Брайан Винтер.

Болсонару еще не президент — он набрал в первом туре больше 47% голосов, и страну 25 октября ждет второй тур. Теоретически Лула еще может взять верх — ведь в первом туре он получил 45,16%. Разница между двумя кандидатами составила менее 2% — это самый маленький разрыв за всю историю первых туров демократических выборов в Бразилии.

Однако отыграть и эту минимальную разницу будет максимально сложно, ведь большинство вылетевших в первом туре кандидатов являются правыми политиками, и их голоса уйдут к Болсонару.

«Итоги первого тура выборов в Бразилии вписываются в общерегиональную тенденцию правого крена. Бразильское общество по-прежнему расколото почти пополам, но на этот раз чаша весов склонилась вправо и, скорее всего, второй тур вряд ли обратит эту тенденцию вспять», — объясняет ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

Собственно, правый кандидат уже празднует свою победу. «Эпоха Рабочей партии (которую возглавляет Лула. — Прим. ред.) подошла к концу, перемены в нашей стране неизбежны», — говорит он.

Конечно, радость пока преждевременна — Лула еще попытается мобилизовать свой электорат. В том числе и за счет игры на национальной гордости. Президент не раз обвинял США во вмешательстве в выборы, и сейчас он приложит дополнительные усилия, чтобы позиционировать Болсонару как агента Трампа, превращающего Бразилию в колонию.

Основания для этого у Лулы есть. Местные журналисты подсчитали, что в 2026 году Флавио Болсонару шесть раз посещал Соединенные Штаты — для сравнения, в четырех из 26 бразильских штатов он не был ни разу.

26 мая его принимал лично глава Белого дома, и встреча проходила за закрытыми дверями. По официальной информации, стороны обсуждали борьбу с организованной преступностью (один из ключевых моментов предвыборной программы Болсонару), но на самом деле, вероятно, обговаривали будущее сотрудничество.

Однако на практике у Лулы в вопросе американского вмешательства маловато аргументов, которые могут убедить неопределившихся и уж тем более правых избирателей. К тому же американский президент в ходе этих выборов ведет себя аккуратно, формально не поддерживая ни одного кандидата.

В отличие от выборов в Колумбии, где он активно агитировал за правого Абелардо де ла Эсприэлью, в бразильской кампании президент США ограничивается лишь фразами вроде «Я за ними наблюдаю» или «Бразилия — очень важная страна, это великая страна, бразильцы — фантастические люди».

Такой умеренный подход объясняется социологией. Если верить опросам общественного мнения, более 40% избирателей считали, что поддержка Трампом одного из кандидатов в президенты окажет негативное влияние на его кампанию. Трамп со своими угрозами ввести против Бразилии торговые пошлины мог навредить союзнику.

«Трамп боится помешать своим прямым включением в бразильскую политику, на что бразильцы традиционно реагируют очень эмоционально и ревностно. Возможно, как раз молчание Трампа помогло Болсонару-сыну заручиться поддержкой лишних двух миллионов избирателей», — говорит Пятаков.

А вот в случае победы Болсонару он и американский лидер будут очень много говорить. И делать — например, в направлении участия Бразилии в трамповском проекте «Щит Америк», подразумевающем совместную борьбу с организованной преступностью в регионе.