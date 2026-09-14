Великая и могучая Литва, самопровозглашенный восточный форпост НАТО, опора и надежа коллективного Запада 13 сентября подняла воздушную тревогу, закрыла столичный аэропорт и подняла в воздух натовский истребитель.

ИА Регнум

Там вполне искренне сочли, что на их территорию — ту самую, где собираются дроны для Украины и откуда киевскому режиму идут европейские деньги, — наконец-то залетели с ответными визитом российские дроны. Однако по факту это оказалась лишь стая птиц.

Без погон, без бомбового снаряжения — просто обычные пернатые.

Но у прибалтов где-то в закромах нашлась толика смелости для того, чтобы признаться в собственной ошибке, сделанной от страха. А у Зеленского же даже этого нет.

Глава киевского режима, как мы давно убедились, воспринимает себя как звезду первой величины. Практически «лидера свободного мира», не теряющего популярности со временем: те, кто не смотрит с восхищением, непременно хотят его убить.

По легендам на лидера Кубы Фиделя Кастро покушались около 600 раз — и всё неудачно. Зеленский, судя по всему, искренне пытается побить этот рекорд. Он и его соратники уверяют, что Россия охотится за главой киевского режима с 2022 года.

И только тогда в одном марте этих попыток было более десяти (включая сказку о рыщущих по Киеву чеченцах и сидящих в засадах «вагнеров»).

Последняя же по времени попытка была совершена буквально на днях — когда, по сообщениям самого «лидера нации», его пытались убить в Молдавии. Он летел из кишиневского аэропорта на похороны короля Норвегии Харальда V, и на взлете его самолет едва не стал жертвой атаки дрона.

Однако на беду рассказчика сказка не была согласована с молдаванами. Кишиневские власти бесхитростно заявили, что закрытие воздушного пространства в тот момент было, дрон был, но он находился более чем в 150 километрах от аэропорта. И никакой прямой угрозы воздушному судну украинского попрошайки не представлял.

Конечно, этот конфуз не остановит Зеленского в попытке побить рекорд Фиделя.

Не смутит он и его западных слушателей, которые хоть и посмеиваются втихаря, но пока поддерживают мифотворчество киевского гостя. Прекрасно понимая, что никакой он не Фидель, а скорее Неуловимый Джо. Тот самый из анекдота, которого поймать не могут просто потому, что он вообще никому не нужен.

И действительно, кому сейчас из числа сильных мира сего нужно отправлять Зеленского в гости к Бандере?

России? Нет. Отчасти потому, что Москва всё еще надеется достичь не военного, а военно-политического урегулирования конфликта. И Владимир Путин прямым текстом объяснил, почему Россия на пятый год войны так и не проводит тотальную ликвидацию руководства киевского режима: ей нужны люди, с которыми там можно договариваться.

Да, Зеленский нелегитимен. Но в условиях отсутствия выборов и нелегитимности Верховной рады он, по сути, единственный, кто принимает решения.

Да и зачем России помогать своему врагу? Зачем устранять главу режима, который прекрасно справляется: хамит и дерзит своим внешним спонсорам, вляпывается в коррупционные скандалы и стал уже токсичным для значительной части западного электората. Зачем освобождать его место для более умного и хитрого персонажа?

Именно поэтому Неуловимый Джо может свободно проводить парады, хоронить останки нацистских преступников и даже делать селфи на фоне стел пока еще контролируемых его армией городов.

Может быть, убийство Зеленского выгодно Европе? Тоже нет.

Зеленский реализует европейские интересы, и при нем война гарантированно продолжится. А значит, у европейского ВПК будут заказы, а у политического руководства Евросоюза возможность за счет продолжения украинской войны и раскручивания русофобии консолидировать всё больше и больше полномочий в своих руках.

Ну и — как они считают — обретать политическую субъектность.

К тому же есть еще один щекотливый момент. Зеленский для них не просо привычный попрошайка, а еще и самый настоящий подельник в различных схемах по распилу денег, идущих на Украину. Он слишком много знает — и наверняка дал понять своим подельничкам, что, если они захотят отправить украинские концы в воду, о том, что знает Зеленский, будет знать весь мир.

Тогда, возможно, убийство Зеленского выгодно Трампу? Глава киевского режима — одно из двух (наряду с европейцами) ключевых препятствий на пути Америки к компромиссу с Москвой по Украине. Кроме того, он играет не в американской команде, а европейской. Поэтому его ликвидация, казалось бы, может быть в интересах США.

Но нет — просто потому, что возникает слишком много рисков. Падение этой костяшки может привести к обрушению всего украинского здания, причем обрушению как политическому, так и на фронте. В этом случае о каких-то сделках с Россией американцы могут забыть — хотя бы потому, что Москва возьмет всё нужное сама.

Вот и приходится американцам осторожничать, например пытаться продавливать живого и здорового Зеленского через НАБУ и другие подконтрольные им институты.

Так что украинский Джо может спать, гулять и даже летать спокойно. Никто его пока специально убивать не будет. Как минимум до завершения украинской войны. После этого за его жизнь никто не даст и канадского цента.

Но есть один нюанс, объединяющий два сюжета — литовских птиц и далекий молдавский дрон.

Все, кто активно раскручивал маховик войны, не давая ей перейти на мирные рельсы, сами довели ситуацию до точки, когда им на голову и в самом деле может упасть какой-нибудь дрон. Просто по теории вероятности люди всегда получают то, чего хотели больше всего на свете.

На своих шкурках это уже ощутили европейские политики, включая советника канцлера Германии Гюнтера Зауттера и бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, которые возвращались на чартерном поезде в Польшу с очередной тусовки в Киеве.

Когда они были на границе, по находящемуся недалеко от них локомотиву прилетел российский дрон, как бы возвращая Борису бумерангом его предложение «просто воевать». Что же, это был ваш выбор.

И, вполне возможно, рано или поздно такой же дрон действительно прилетит вместе со стаей гусей или бахнет по очередному пиар-мероприятию, на котором будет находиться Неуловимый Джо. Не потому, что за ним идет охота, а потому что сам Джо сделал воздушную войну главным событием, постоянно бахвалясь, как сделал хуже в первую очередь украинцам.

Тут своего рода кармический магнит: раз тебе так нравятся прилеты, ты им всякий раз аплодируешь и требуешь еще больше дронов, они непременно придут и к тебе. Очевидно, и литовцы, и их украинские «побратимы» в глубине души это прекрасно понимают.

Откуда и страх.

И если такое случится, то жаловаться можно только в зеркало: не нужно было начинать того, что ты не в состоянии закончить, и переходить ту границу, за которой карма начинает работать уже автоматически, вне зависимости от желаний сторон.