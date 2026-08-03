Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул новое требование России. Пашиняну нужно 2 миллиарда долларов в год — именно такой, по его мнению, должна быть арендная плата за армянскую железную дорогу, которая сейчас находится под управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, стопроцентная «дочка» РЖД).

ИА Регнум

«Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет», — заявил Пашинян.

Фактически он требует пересмотра концессионного соглашения, и у него два аргумента. Во-первых, как дает понять премьер, ЮКЖД недостаточно инвестирует в развитие армянской железнодорожной сети. Во-вторых, дальнейшее управление железными дорогами Армении российской компанией создает для Еревана имиджевые риски, чреватые упущенными возможностями.

Мол, именно из-за того, что армянская железнодорожная сеть управляется Россией, «международные партнеры республики» в своих проектах обходят Армению стороной.

«Мы просто не можем безучастно наблюдать за тем, как международные железнодорожные пути, приходя в регион, из-за нашего бездействия снова будут огибать Армению. Такого быть не может», — говорит Пашинян.

При этом армянский премьер демонстрирует якобы добрую волю — хочет решить противоречия с РЖД и Москвой полюбовно. Однако не исключает и судебное разбирательство.

«Мы хотим решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда мы пойдем на де-юре решения. Если возникнет несогласие, пойдем в арбитраже обсудим», — заявил армянский премьер. Речь идет о Парижском арбитраже, где и должны решаться все спорные моменты по концессионному соглашению.

Проблема для Еревана, однако, заключается в том, что все тезисы Пашиняна являются, мягко говоря, преувеличением. А иногда и прямым обманом.

Прежде всего, ни о каком «бесплатно 30 лет» речи не идет. РЖД платит за концессию — так, в 2025 году она перевела около 312 миллионов армянских драмов (где-то 850 тысяч долларов). И это без учета инвестиций, вложенных в модернизацию сети, замену пассажирских составов и т.п.

«С 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов самой ЮКЖД составили около 396,3 млн долларов. Этот объем полностью подтвержден документами», — объясняет глава РЖД Олег Белозеров.

Важно понимать, что в 2008 году, когда Россия заключала концессионное соглашение, армянские железные дороги не были привлекательным активом. Изношенная инфраструктура, долги, тупиковый характер (связь с внешним миром шла только через Грузию) — всё это делало армянскую железнодорожную сеть не особо интересной для иностранных инвесторов.

Поэтому конкурентов у РЖД в деле обладания активом (точнее, пассивом) не было. «Тогда это было чисто политическое и гуманитарное решение со стороны России, понимающей, что у Армении не было денег содержать свою железную дорогу», — объясняет ИА Регнум политолог Иван Лизан.

И даже сейчас, после вложения в железнодорожную сеть почти 400 миллионов российских долларов, актив не становится особо прибыльным. По итогам 2025 года доля ж/д транспорта в общем объеме грузоперевозок Армении составляет около 8%, а в пассажирских перевозках — 1-1,5%. Так откуда взялись 2 миллиарда в год концессионных платежей?

Пашинян и его сторонники указывают на TRIPP — проект, который должен превратить Армению в «перекресток мира», транзитную зону между востоком и западом.

«Активизация Пашиняна в вопросе пересмотра концессионного договора с ЮКЖД началась после того, как американцы решили реализовать в регионе проект TRIPP, который должен соединить Центральную Азию через Азербайджан, Армению и Турцию с Европой. Ключевым аспектом этого проекта является обход интересов России, Ирана и Китая», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

И в этом контексте претензии Пашиняна об «имиджевой» и «инвестиционной» составляющих выглядят в ином свете. Говоря о якобы плохой российской репутации, из-за которой Армения может лишиться статуса «перекрестка», Пашинян лукавит.

Отчасти потому, что его претензии юридически ничтожны — ведь он говорит об упущенных перспективах, которые нельзя посчитать и которые отнюдь не однозначны (сам проект «перекрестка» не имеет экономического обоснования — восток и запад уже связаны через Азербайджан, Грузию и Турцию, поэтому особой нужды что-то строить через Армению нет). А отчасти потому, что с рядом участников проекта TRIPP у России вполне рабочие отношения.

«Одним из главных участников TRIPP является Турция, а все знают, как она активно участвует в параллельном импорте и обходе западных санкций, введенных против России. И Анкара не будет выходить из проекта только потому, что армянские железные дороги управляются российской компанией», — объясняет Айк Халатян.

Другое дело, продолжает эксперт, что тандем Турция — Азербайджан совместно с США и ЕС активно реализуют политику вытеснения России из Армении, как ранее они это делали в Грузии во времена президента Михаила Саакашвили. Считая, что итогом политики Запада и действующих армянских властей во главе с Пашиняном станет утверждение Турции как доминирующей силы на Южном Кавказе.

Премьер Армении еще в феврале предлагал РЖД продать право концессионного управления железными дорогами другой стране. Москва тогда отказалась. Вот и возникли претензии в том, что Россия, мол, недостаточно вкладывается в инфраструктуру. Правда, не в действующую, входящую в концессионное соглашение, а в другую.

«ЮКЖД не против модернизировать участки армянской железной дороги, однако ей предлагают вложить деньги в модернизацию без последующего управления этими участками. То есть по сути выстроить инфраструктуру для кого-то другого, кто и станет затем оператором TRIPP», — объясняет Иван Лизан.

Исходя из сказанного, вполне понятно, почему Армения до сих пор не пошла в Парижский арбитраж. «Пашинян не идет в этот арбитраж, потому что нет у него оснований для расторжения концессионного соглашения. С нашей стороны все обязательства выполнены. Все сделано и, по всей видимости, сделано настолько четко, что не подкопаешься», — объясняет Иван Лизан.

А значит, Армении придется по своей инициативе разорвать соглашение, которое действует до 2038 года, оплатив при этом серьезные штрафы и неустойки, на которые ей уже намекнула российская сторона.

По словам Олега Белозерова, если армянская сторона рассматривает возможность прекращения соглашения или изменения условий, РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций. То есть как минимум сотен миллионов долларов.

Таких денег у Армении нет, и на Европу тут тоже рассчитывать не приходится — Брюссель до сих пор не выполнил обещание компенсировать армянским сельхозпроизводителям потерю российского рынка. Вот и приходится Пашиняну делать то, что он умеет лучше всего — играть на нервах и на публику.

«Пашинян хочет не мытьем, так катаньем вынудить нас к принятию каких-то действий в надежде на то, что мы, допустим, психанем и либо поможем ему поддержать его политический рейтинг, либо, чем черт не шутит, в одностороннем порядке откажемся от концессионного соглашения», — говорит Иван Лизан.

Однако вряд ли Москва поведется на такую игру. Поэтому Николу Пашиняну придется либо выплатить неустойку, либо отказаться от намерения выдавить РЖД с армянского рынка и выдумать какое-то другое основание требовать с России деньги.