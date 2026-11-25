Власти Армении опубликовали проект новой конституции. Ее главным отличием от нынешней является не сущностная часть, а преамбула. Оттуда убран пункт о том, что «фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели закреплены в Декларации о независимости Армении».

ИА Регнум

Это означает, что из списка упомянутых принципов и целей исключены претензии на Нагорный Карабах, а также требование международного признания геноцида армян, осуществленного Османской империей в 1915 году.

То есть два пункта, которые, по мнению сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, препятствуют заключению мирного соглашения с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. За которыми, по их заверениям, быстро должно последовать открытие границ с этими странами, экономическое процветание и превращение Армении в международный транзитный хаб, по выражению премьера — в «перекресток мира».

В связи с дебатами по поводу принятия конституции Пашинян сделал очередное громкое обещание. Глава армянского правительства сказал, что уйдет в отставку после проведения референдума по новой версии конституции.

Сразу — в том случае, если он провалится. «Если народ проголосует против конституции и новая конституция не будет принята, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра», — заявил Пашинян.

И не станет переизбираться, если народ проголосует за изменения. «Если народ скажет «да» конституции, я не буду баллотироваться на пост премьер-министра на следующих выборах», — обещает он.

Столь интересная формула объясняется очень просто: армянскому премьеру нужно любой ценой провести этот референдум — и провести успешно. А для этого нужно снять два препятствия.

Первое — это оппозиция. Согласно законодательству Армении, за проведение референдума по принятию новой конституции должны проголосовать минимум две трети депутатов парламента. То есть 70 человек.

А у правящей партии «Гражданский договор» всего 64 мандата. 41 распределен между партиями «Сильная Армения» и «Альянс Армения», ни одна из которых голосовать за референдум не намерена.

«Как мы защищали и защищаем Армянскую апостольскую святую церковь, так защищали и будем защищать основной закон Республики Армения — конституцию», — заявил секретарь фракции «Сильная Армения» Тигран Абрамян.

«Переговоры с Пашиняном исключены», — заявил секретарь фракции «Альянс Армения» Артур Хачатрян. Он обвиняет премьера в терроре в отношении оппозиции — включая тюремное заключение лидера «Альянса Армения» Роберта Кочаряна.

Сам Пашинян тоже с ними договариваться не хочет, и вплоть до недавнего времени усердно демонстрировал лишь «кнут». «Либо мы создаем общественное давление и оппозиция отказывается играть роль препятствия миру, либо мы ведем политические процессы в том направлении, чтобы эта часть оппозиции просто больше не присутствовала в парламенте. Остальное — уже дело техники», — говорит он.

Варианта здесь два. Первый — пересажать оппозицию вслед за ее лидерами. Но это долго и сложно.

Второй — досрочные парламентские выборы. Но это еще дольше. По закону распустить парламент можно лишь через год после избрания текущего состава. То есть выборы Пашинян сможет провести не раньше июня 2027 года. А он спешит.

«Вероятно, у него есть обязательство перед внешними игроками — прежде всего Азербайджаном и Турцией — в вопросе принятия новой конституции», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Поэтому Пашинян и достает «пряник» — предлагает заплатить оппозиционерам за их голоса своей отставкой. Аналогичный «пряник» предлагается и второму препятствию — электорату.

Команда премьера позиционирует изменение основного закона как шаг, необходимый для мира и процветания страны.

«Пашинян выйдет на референдум с позицией о том, что изменение конституции будет способствовать достижению тех целей, которые он обозначил как стратегические для страны, — то есть нормализации отношений с Турцией и движению в сторону ЕС. Цели, которые он пытается продавать как альтернативу своим действиям по разрушению российско-армянских отношений», — объясняет ИА Регнум заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Административный ресурс тоже никто не отменял. «Оппозиция раздроблена и частично находится в тюрьме под арестом. Ее ресурсы и возможности организовать протестную деятельность ограничены», — продолжает Притчин.

И опыт применения этого ресурса уже имеется. «Мы же знаем, как проходили последние выборы в Национальное собрание: сколько там было подтасовок, сколько нарушений, как убирали главных конкурентов, арестовывали их, запрещали им въезд или выезд из страны», — напоминает председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Но риски всё равно высоки. Популярность предложенных в конституции мер остается невысокой, а для принятия акта требуется, чтобы за него проголосовали более половины участников референдума, но не менее одной четверти граждан, имеющих право участвовать. Проще говоря, «за» должны проголосовать минимум 620 тысяч граждан (если явка составит 50%).

Это много. На парламентских выборах за Пашиняна проголосовали 720 тысяч человек — и отнюдь не все из них поддерживают его планы по новой конституции. Ряд избирателей отдали свой голос «Гражданскому договору» потому, что им не нравились оппозиционные альтернативы.

Поэтому премьеру нужно получить поддержку ненавидящей его части электората — и он опять предлагает им разменять голос «за» на отставку, которой его противники никак не могут добиться вот уже несколько лет.

«Так он пытается каким-то образом мотивировать оппозиционный электорат поднимать вопрос о том, почему бы не пойти на референдум, чтобы Пашинян ушел», — говорит лидер фракции «Альянс Армения» в парламенте Анна Григорян.

Однако проблема Пашиняна в том, что ему не верят. Ведь премьер обманывал население с 2018 года, когда он пришел к власти. Обманывал, говоря о проблеме Арцаха, о благах евроинтеграции и о многом другом.

«Практически никто не верит в то, что Пашинян выполнит свое обещание. Он уже неоднократно доказывал способность спокойно отрекаться от всех своих обещаний и заверений. Причем как тех, которые давал в бытность оппозиционером, так и тех, которые раздавал уже в должности премьер-министра», — говорит Халатян.

Обманываться люди, судя по всему, устали. «Любой, кто уважает себя, особенно если речь о политическом деятеле, не может верить Пашиняну», — говорит депутат «Альянса Армения» Кристине Варданян.

Вопрос лишь в том, что сейчас попытается сделать Пашинян. Перейдет к привычному для себя «кнуту» — или попытается предложить какие-то новые «пряники», куда более существенные и осязаемые.