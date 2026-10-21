21 октября в Санкт-Петербурге состоялись переговоры между Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Кристина Соловьёва/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

На встречу в Северную столицу американский гость прилетел из Норвегии, где пытался согласовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским и его европейскими адвокатами какие-то общие условия мирного соглашения. По словам Уиткоффа, переговоры в норвежской столице были продуктивными и он хотел обсудить их итоги с Путиным.

Обсуждали в итоге почти три часа — и, конечно, не только и не столько результаты переговоров Уиткоффа в Осло. Они были ожидаемыми. Президент, конечно, пообещал посмотреть папочку с европейскими предложениями, которую привез уважаемый американский гость, — но вряд ли он найдет в них что-то новое.

Помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков сообщил:

«Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много».

Ушаков также добавил: «Кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров… американцы почувствовали, и они нам об этом сказали. Но нас эти нюансы не полностью удовлетворяют».

Эти «нюансы» понятны: Европе нужно лишь прекращение огня для перевооружения киевского режима, поэтому она постоянно придумывает для этого плана какие-то красивые переговорные обертки (которые и есть «нюансы»).

И когда Вашингтон с Москвой требуют вести переговоры именно о полном завершении конфликта, Зеленский обвиняет Дональда Трампа в «принуждении к капитуляции», а европейские лидеры поддакивали ему, заверяя о готовности и дальше финансировать Украину.

Непонятно, правда, где они возьмут новые 70 млрд евро по выставленному украинскими попрошайками счету. Но Еврокомиссия уже поручила своим ведомствам начать скрести по бюджетным сусекам.

Вместо этого Москва ведет переговоры с гораздо более прагматичными Соединенными Штатами — причем ведет в крайне выгодных для себя условиях. На фоне постоянных успехов ВС России на поле боя (о которых Владимир Путин не преминул еще раз напомнить господину Уиткоффу), а также системной «декоммунизации» украинской промышленности и энергетики, постоянно повышающей стоимость дальнейшего содержания киевского режима для Европы.

Неудивительно, что Дональд Трамп, трезво оценивающий ситуацию и околонулевые результаты «сорокадневной кампании по принуждению России к миру» — которую ему так пиарил в свое время Зеленский, — пришел к логичному выводу о невозможности победы Украины в этой войне.

Пришел — и озвучил его, причем сделал это как минимум несколько раз за последнее время. Так, чтобы все поняли, что Вашингтон не собирается тащить всё более тяжелый и неудобный украинский «чемодан без ручки».

И уж тем более Трамп не собирается ради этого чемодана портить отношения с Россией или даже сохранять их испорченными.

Ведь за эти пять лет страна — которую на Западе брезгливо называли «бензоколонкой», которой предрекали крах из-за санкций и с которой даже не хотели разговаривать — доказала свою состоятельность и претензию на статус великой державы многополярного мира. Доказала через свою стойкость, через способность выдержать колоссальное внешнее давление, через сплоченность народа — и, конечно же, через победы на СВО.

Сейчас, через пять лет после того, как коллективный Запад во главе с Джо Байденом высокомерно отверг предложения Москвы о мирном урегулировании противоречий, нет уже ни Байдена, ни коллективного Запада. Есть лишь расколотое НАТО, разрываемая внутренними противоречиями Европа, российские требования в вопросах безопасности, а также нуждающиеся в российском дизеле (и не только в нем) Соединенные Штаты.

Которые ради сотрудничества с Россией демонстративно отказываются от «союзнической солидарности» с европейскими некогда союзниками и украинскими содержанками. Которые вместо того, чтобы добиваться стратегического поражения России и ее капитуляции, мечтают (по данным американских же СМИ) лишь о том, чтобы на саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре 2026 года добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Будем честны: надежды Вашингтона вряд ли реализуются. Да, Москва согласилась возобновить трехсторонний переговорный формат с США и киевским режимом (которые, собственно, сама Украина при поддержке европейцев и остановила).

«Ситуация была вновь проанализирована, в том числе с учетом сигналов, полученных от американцев, и наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября», — говорит Юрий Ушаков. По его словам, «мы ориентируемся на Абу-Даби».

Состав делегации будет определять президент России, но уже очевидно, что статус у нее будет «экспертным». То есть максимум на уровне замминистра иностранных дел. Обсуждать будут выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

Однако уровень делегации четко показывает, что на успех переговоров Россия не рассчитывает — просто потому, что Украина и Европа, судя по их поведению, пока не готовы трезво содрогнуться, оценить реальность и принять реалистичные российские предложения. А продавить их Вашингтон сейчас по разным причинам не может.

И когда Ушаков заявил о том, что дело идет к завершению войны, он вряд ли имел в виду переговорный процесс. Скорее уж действия России на фронте — те самые освобождения территорий и «декоммунизацию» экономики.

Москве не нужны половинчатые решения — перемирия и т.п. Ведь Владимир Путин добивается мира и безопасности России на поколения вперед, чтобы ни нам, ни современным детям и подросткам не пришлось воевать в будущем.

С другой стороны, скепсис в отношении мирного процесса никак не мешает Москве поступательно развивать двусторонние отношения с Вашингтоном.

Например — в рамках той же выгодной для России дизельной сделки, которую западные СМИ прямым текстом называют большой победой Владимира Путина. Потому, что она позволяет Москве экспортировать дизель по рыночной цене, а также (после того как США в одностороннем порядке сняли свои ограничения) подрывает весь режим западных санкций.

Стивен Уиткофф от имени Дональда Трампа поблагодарил президента Путина за решение по экспорту дизельного топлива, а российский лидер сообщил о подготовке танкеров с дизелем для США. Также Путин выдвинул ряд новых предложений по сотрудничеству — например, в вопросе поставок удобрений.

Получается, конечно, неудобненько. Еще недавно Соединенные Штаты хотели разнести экономику России в клочья, а теперь сами вынуждены платить России деньги за то, чтобы она помогла «починить» мировую экономику, которую США и весь коллективный Запад убивают своей поддержкой Украины.

Но Москва здесь зла не держит — по крайней мере, на тех, кто трезво осознал свои ошибки и раскаялся. Владимир Путин в своих действиях руководствуется не эмоциями, а исключительно российскими интересами. Именно поэтому он заключает сделки с США — и именно поэтому он не испытывает никаких завышенных ожиданий от этих сделок, да и в принципе от Трампа.

Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, но не отождествляет это сотрудничество с политическими уступками, которые от нее хотят получить. Есть справедливые интересы нашей страны, есть ее безопасность — и Россия готова дальше их отстаивать как на поле боя, так и в дипломатии.

Причем как двусторонней, так и многосторонней. Конечно, здесь имеется в виду не встреча в Абу-Даби и уж тем более не какие-то форматы с участием европейцев.

Уже 20 ноября может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и КНР. Где лидерам есть о чём поговорить и помимо Украины, а ведь от них во многом зависит, как будет развиваться мир в целом. Москва всегда выступает за конструктивное сотрудничество. Вопрос лишь в том, насколько конструктивными готовы быть ее партнеры.