«Политическое землетрясение» — именно так агентство «Евроньюс» назвало итоги прошедших 25 октября в Сербии парламентских выборов. Ведь они поставили точку в почти десятилетнем правлении президента страны Александра Вучича, который хотел пересесть из президентского в премьерское кресло.

ИА Регнум

Однако его партия «Объединенная Сербия» набрала по итогам голосования лишь около 100 мест в 250-местном парламенте. Победил же на выборах оппозиционный «Студенческий список», взявший около 140 мест.

«Список» образовался вокруг протестов в ноябре 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился бетонный навес, похоронив под собой 16 человек. Молодежные движения возложили вину за эту трагедию на власть — ведь, по их мнению, трагедия произошла из-за того, что насквозь коррумпированные чиновники закрыли глаза на нарушение процессов строительства.

Люди вышли на улицы под антикоррупционными лозунгами — и противники президента увидели в этом отличный повод для создания новой политической силы.

«Студенческий список — это новая, ни в чем пока не замаранная оппозиция, которая появилась после того, как предыдущая оказалась политическим банкротом. При этом студентов в этом списке особо нет — он состоит в основном из врачей и преподавателей», — объясняет ИА Регнум основатель проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Акция движения «Студенческий список — студенты побеждают» в Белграде в преддверии парламентских выборов

Выборы в Сербии показали, что побеждает не тот, у кого больше рейтинг, а тот, кто приводит больше своих сторонников на избирательные участки. «Оппозиционеры победили за счет усталости общества от Вучича. По сути, он проиграл за счет рекордной явки», — продолжает Олег Бондаренко.

Явка составила почти 69% — это абсолютный рекорд для Сербии. Она оказалась на 10 процентных пунктов больше, чем на выборах 2023 года, и на 15% больше, чем во время первой победы Вучича в ходе президентских выборов 2017 года.

По сути, на выборы пришли те, кто был против Вучича, и проголосовали за тех, кто шел против. И не имело значения то, что его оппонентом выступала наспех сформированная сила.

«Это довольно пёстрое объединение людей, недовольных долгим правлением Вучича. Главный внутренний лозунг — борьба с коррупцией и кумовством во власти. И именно он принёс им победу», — говорит ИА Регнум доцент Финансового университета Вадим Трухачёв.

А вот скульпторами выступили уже не столько внутренние, сколько внешние силы. И когда Вучич говорит о том, что за победой его противников стоят «разные европейские страны и «глубинное государство» США, которое против Трампа», он прав.

«Сам список создавали при участии ряда западных посольств. Можно особо отметить здесь Германию, Британию, Австрию, Чехию и Словению», — продолжает Вадим Трухачёв. Целый ряд евродепутатов отметились своим присутствием на проводившихся «студентами» акциях протеста в 2025 и 2026 годах.

Petr David Josek/AP/TASS Лидер оппозиционного «Студенческого списка» Илия Срданович после того, как бывший президент Сербии Александр Вучич признал победу «Студенческого списка» на внеочередных парламентских выборах

Европа была недовольна Вучичем из-за его попыток совмещать курс на евроинтеграцию с сохранением особых отношений с европейскими соперниками — Китаем, а также Россией. Как в экономике (Вучич не вводил санкции), так и в социально-политической сфере (неслучайно в Сербии были открыты офисы ряда российских компаний).

«Обещая повысить пенсии и зарплаты в государственном секторе, Вучич стремился представить себя лидером, способным балансировать на тонкой грани между дипломатическими связями страны с Западом, Россией и Китаем, чтобы вывести Сербию из глобальной нестабильности», — пишет The Guardian.

И сейчас новые власти, по всей видимости, будут корректировать курс. Победивший «Студенческий список» выступал за сохранение российско-сербских отношений, но Вучич уверяет, что это обман и новые власти введут антироссийские санкции уже к весне 2027 года.

По мнению Вадима Трухачёва, такой сценарий возможен, например, в случае, если Сербия в ответ получит населенную сербами северную часть Косово. И для Белграда это будет приемлемый размен.

Ведь Вучич за время своего президентства не смог слезть с косовской «растяжки» — выбрать между отказом от претензий на де-факто независимый край (чреватый волной протестов со стороны сербских патриотов) и попыткой вернуть его силой (чреватый войной с НАТО).

Вместо этого он оставил ситуацию в подвешенном состоянии, тем самым дав Евросоюзу, способному повлиять на поступки косовских албанцев в отношении сербских жителей края, инструмент для давления на Белград.

Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press Александр Вучич

Если же Сербия просто получит те части края, которые населены сербами, ей будет проще отказаться от остальной части Косово, да и к тому же будут сняты значительные препятствия для ее вступления в ЕС.

В России «многовекторной» политикой Вучича тоже были довольны не все. «Вучич крутился на двух стульях: продавал оружие Украине, заигрывал с ЕС, клялся в любви Москве, но, как любого Януса, его тупо обманули. Да он и сам готов был обмануться», — пишет российский политолог Марат Баширов.

Однако эти обвинения все-таки не совсем справедливы. Нельзя было ждать от Александра Вучича проведения абсолютно пророссийской линии просто потому, что против этой линии выступают география и экономика.

Сербия находится в окружении стран — членов НАТО и ЕС. На долю Евросоюза приходится почти 60% всего внешнеторгового оборота страны. И в этой ситуации ссориться с Европой, от которой сербы в буквальном смысле зависят материально, не будет ни один глава государства.

А теперь в дополнение европейцы еще и привели за руку силу, которая потенциально может пойти на разрыв с Россией — собственно, для этого они ее и приводили.