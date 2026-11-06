Тяжелое — что уж говорить — поражение Республиканской партии и лично Дональда Трампа на выборах в конгресс стало самым настоящим праздником для его противников. И речь не только о демократах.

ИА Регнум

У европейцев и киевского режима появилась самая настоящая Новая Надежда — на то, что Америка в украинском вопросе вернется к благословенным временам «самоходного дедушки» Байдена.

Будет пачками принимать новые антироссийские санкции, сплачивать «коалицию желающих», поставлять киевскому режиму новейшие образцы вундерваффе и, самое главное, распахнет свои бюджетные кладовые для финансирования украинской войны.

Ведь европейцы уже убедились, что без американцев, — а тем более на фоне продолжающейся декоммунизации украинской экономики силами российской армии, — они эту войну долго вытягивать не смогут.

Эта надежда, безусловно, придаст им всем смелости.

Европейские элиты с новой яростью обрушатся на тех, кто смалодушничал и делегировал двух нордических мужчин — норвежского премьера и финского президента — на телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в лучших традициях украинской дипломатии начнет выставлять ультиматумы России, а также хамить Трампу и его союзникам. Собственно, он уже начал публично полоскать Илона Маска.

Однако проблема для них всех в том, что их Новая Надежда зиждется исключительно на хотелках и фантазиях. Реалии же таковы, что победа Демократической партии на промежуточных выборах мало чем поможет «коалиции воюющих».

А в чем-то даже навредит.

Прежде всего, европейцы и украинцы надеются на то, что при демократах США подставят им финансовое плечо. Однако разочарование неизбежно: бюджет на 2027 год принимается нынешним конгрессом, и там нет целевых статей, предусматривающих финансовую, военную и даже гуманитарную помощь киевскому режиму.

Трамп их просто вымарал за ненадобностью.

Конечно, в теории Демократическая партия может провести через конгресс какие-то законопроекты по дополнительному финансированию, но на практике здесь есть три серьезных «но».

Президентское — глава государства может ветировать эти законопроекты или затягивать их исполнение.

Электоральное — опросы общественного мнения показывают, что доля сторонников финансирования киевского режима в США сокращается, а партии уже задумываются о том, как и с каким бэкграундом им выходить на выборы 2028 года. Имидж «спонсоров Украины» вряд ли позволит им завоевать дополнительные голоса среди беспартийных избирателей.

Ну и, наконец, партийное «но».

Среди конгрессменов-демократов выросло количество «социалистов», то есть тех, которые придерживаются левой идеологии. Этим персонажам (в отличие от мейнстримных «ослов») Россия не особо интересна, а главным объектом их внешнеполитической ненависти является Израиль.

И поскольку эти люди становятся новой движущей силой партии, то и энергию свою они будут направлять отнюдь не в украинское русло.

Европа и Украина надеются на то, что пришедшие в конгресс демократы хотя бы не позволят Трампу заключить комплексную сделку с Москвой. Однако и тут не срастается, ведь то, что мертво, умереть не может.

Эта сделка и до выборов не просматривалась даже на горизонте. В Москве прекрасно понимали пределы возможностей президента США. От него бессмысленно было ожидать полного и абсолютного снятия санкций — ведь даже республиканский конгресс был против этого. От него бессмысленно было требовать жесткого давления на Европу и на Украину — Трамп и в комфортные для себя времена не мог всего этого обеспечить.

Европейцы просто приняли решение сесть в глухую оборону и дотерпеть до политических похорон нынешней администрации в 2028 году, а Зеленский не шел на уступки в надежде на то, что европейцы и дальше будут поддерживать его стремление воевать до последнего украинца.

От Трампа, по сути, требовалось просто отойти в сторонку и не особо мешать России добиваться победы на Украине через боевые действия и принуждение европейцев к миру. И эту задачу он более-менее выполнял.

Еще одно ожидание союзников — что Демократическая Империя нанесет новый удар в виде дополнительных санкций со стороны конгресса. Однако и тут они глубоко ошибаются.

Отчасти потому, что забывают: внешняя политика опять-таки находится в ведении президента США, и ограничивать его конгресс не вправе. А любые попытки это сделать натолкнутся на вердикт Верховного суда (где у Республиканской партии 6 из 9 судей). А ещё отчасти потому, что недооценивают уровень антагонизма, который будет существовать между президентом и конгрессом.

Это во время своего первого пришествия Трамп, надеявшийся найти общий язык с истеблишментом, шел на уступки конгрессу и принимал антироссийские санкции. Сейчас же он понимает, что на Капитолий пришли не конкуренты и не соперники, а враги.

Те, для кого Трамп и трампизм являются самой настоящей ересью, которую надо выжечь законодательным железом. Поэтому нынешний президент США не только не будет готов идти им на уступки — он еще и принципиально станет гнуть свою линию в тех вопросах, где у него достаточно полномочий.

То есть на внешнеполитическом треке.

Где он может попытаться заключить ограниченные сделки с Россией, «защитить интересы американских налогоплательщиков» в украинском вопросе и «поставить на место» зарвавшуюся Европу, которая, мол, привыкла жить за американский счет.

Ну, точнее, гнуть будет не только он (хотя стремления к Нобелевской премии никто не отменял), но еще и кандидат в президенты США на выборах 2028 года — вице-президент Джей Ди Вэнс. Которому нужно выходить на голосование не только с биографией человека, вылезшего из грязи в князи, но еще и успешного политика — этакого джедая, сумевшего остановить войну на Украине и вернуть мир в Галактику.

А сделать это можно только через сотрудничество с Москвой в деле приземления Зеленского и его европейских адвокатов.