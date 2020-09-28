Эллинида Галчева
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Последние публикации
Турция создает новую спецслужбу
Еще один механизм использования инструментов пропаганды и контрпропаганды создает Анкара с целью борьбы с информационными кампаниями по «введению в заблуждение» (misperception operations), направленными против Турции. Возможно, цель новых мер — противодействие растущей антитурецкой риторике в...
28 сентября 2020
Восточное Средиземноморье и Африка — фронт противостояния Франции и Турции
10 сентября на Корсике прошел саммит стран Южной Европы (MED-7) с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон заявил от имени участников встречи о поддержке Греции и Кипра в свете последних...
14 сентября 2020
Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Республики Кипр
Большим Крестом Ордена Макариоса III Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис наградил находящегося на Кипре с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщило 8 сентября Кипрское агентство новостей (ΚΥΠΕ). На церемонии награждения, состоявшейся в...
8 сентября 2020
Жгли и топтали маски: Греки протестуют против масочного режима в школах
Многочисленные митинги и протестные марши против масочного режима в школах прошли в Афинах, Салониках и региональных центрах Греции, сообщило 6 сентября Афинско-Македонское агентство новостей (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Сотни людей пришли на площадь Конституции в Афинах и к памятнику Александру Македонскому в...
7 сентября 2020
Китай в Греции: 1. Голова дракона
«…и всегда делаются в долгах и долгах», «…все делается путем противоречия и необходимости» Гераклит Эфесский 8 апреля 2016 года китайская судоходная компания COSCO (Hong Kong) Group Limited и Фонд развития государственных активов Греческой Республики (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του...
21 сентября 2017
Скандал в Греции: Бичевание «левых» за отказ приравнять коммунизм к нацизму
Эстония, воспользовавшись своим председательством в Совете ЕС, предприняла очередную попытку приравнять коммунизм к нацизму, инициировав «Международную конференцию в рамках Европейского дня памяти жертв коммунизма и нацизма» с участием министров юстиции стран — участниц ЕС. На мероприятие...
31 августа 2017
Газовый меморандум России, Италии и Греции «Посейдон» или «Турецкий поток»?
В начале 2016 года в Риме Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Главный исполнительный директор Edison SpA Марк Бенайун и Главный исполнительный директор DEPA SA Теодорос Китсакос подписали «Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного...
11 августа 2016
Путин влюбил в себя греков
Визит президента России Владимира Путина в Афины и последующее паломничество на Святой Афон транслировали в прямом эфире десятки греческих телеканалов и интернет-порталов. Счетчики AGB зафиксировали резкое увеличение зрительской аудитории главного государственного телеканала ΕΡΤ: во время...
7 июня 2016
Путин на Афоне и «Южный поток»: что пишут об этом в Греции
По сообщениям греческих СМИ, в преддверии визита Владимира Путина, Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон преобразовался в крепость. 70 человек личной охраны российского президента прибыли и разместились в монастыре за две недели до начала визита. Сотрудники службы безопасности...
26 мая 2016
Греция: Решения по Ближнему Востоку будут приниматься с согласия Путина
СМИ Греции рассуждают о причинах неспособности Запада противостоять главным угрозам и вызовам в современном мире, которыми, по мнению журналистов, являются миграционный кризис и исламский терроризм. Большие переселения народов — частое историческое явление, и остановить их не так просто, пишет...
3 апреля 2016
Греция: Гибель Су-24 — турецкое харакири
О ситуации, сложившейся вокруг инцидента с российским фронтовым бомбардировщиком, сбитым турецкими ВВС, греческие СМИ пишут много и увлеченно. Кто-то из журналистов называет Путина архангелом греческого православия. Мнения высказываются разные, но подавляющее большинство изданий (в том числе и...
15 декабря 2015
Греция: флирт с Москвой окончен — порты закрыты для ВМФ России
Тема крушения российского лайнера А321 в Египте прошла в греческой прессе сплошным новостным потоком. Газеты ежедневно и добросовестно публиковали последние данные о ходе поисковой операции и расследования причин катастрофы. За рамки новостного формата вышли прозападные СМИ, которые охотно...
10 ноября 2015
Конец лжи: энергетика Греции повернулась на 180 градусов прочь от России
14 октября в Афинах состоялась встреча министра энергетики Греции Панайотиса Скурлетиса с руководителем Бюро энергетических ресурсов в Госдепартаменте США Амосом Хохштейном, которую дипломаты назвали началом нового раунда переговоров между Грецией и США по энергетической безопасности. В этот же...
23 октября 2015
Кипр: Путин не намерен проиграть в этой войне
Сирия стала ареной новой холодной войны между США и Россией, и Путин не намерен проиграть в этой войне, пишет газета Πολίτης. Для русских вопрос выживания Асада является не столько стратегическим активом, сколько вызовом и делом чести. На данном этапе, российское военное присутствие в Сирии...
12 октября 2015
Греция: С крестом и боевой авиацией Россия переломит ход войны в Сирии
Греческая пресса на удивление вяло отреагировала на резонансные заявления, прозвучавшие с трибуны Генассамблеи ООН, и начавшиеся авиаудары российских ВКС по позициям ИГИЛ в Сирии. Журналистов больше занимала предвыборная гонка кандидатов на пост главы «Новой демократии» (крупнейшая оппозиционная...
5 октября 2015
Греция и Россия: дипломатия газопроводов под угрозой убийства
Детали уголовного дела по факту подготовки покушения на премьер-министра Костаса Караманлиса (2004−2009 гг.) напоминают политический триллер: телефонная прослушка, WikiLeaks, российские спецслужбы, греки и иностранные агенты. Похожий сценарий разворачивается вокруг нынешнего главы греческого...
24 августа 2015
У Греции была и есть альтернатива на случай выхода из еврозоны
В послании Фиделя Кастро Алексису Ципрасу, опубликованном 7 июля на сайте Афинского агентства новостей (АПЕ), 88-летний лидер кубинской революции поздравлял греческого премьера с «блестящей политической победой», как он назвал итоги референдума, прошедшего в Греции 5 июля. В письме, в частности...
15 июля 2015
Греция в преддверии референдума: СМИ против народа
К концу недели пропаганда, проводимая сторонниками соглашения с «тройкой» кредиторов, достигла немыслимых масштабов. Причем к травле, развёрнутой оппозиционными СМИ в отношении руководства страны, присоединились и традиционно консервативные издания, которые сменили риторику со...
5 июля 2015
Греческий Армагеддон — избавление от европейского кнута
Парламент Греции ратифицировал проведение общенационального референдума, на котором греки должны будут решить путём голосования, принять программу финансовой помощи, предложенную «тройкой» кредиторов (ЕК, ЕЦБ и МВФ), или отказаться от неё. Инициативу премьер-министра Алексиса Ципраса о референдуме...
30 июня 2015
Газовый меморандум России и Греции: паника Брюсселя и нокаут пятой колонны
Панический ажиотаж, царящий в греческих СМИ в связи с предстоящим в Брюсселе экстренным саммитом, на котором будет решаться дальнейшая судьба Греции в еврозоне, вытеснил на второй план такое значимое событие, как подписанный Грецией и Россией на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном...
26 июня 2015