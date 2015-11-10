Тема крушения российского лайнера А321 в Египте прошла в греческой прессе сплошным новостным потоком. Газеты ежедневно и добросовестно публиковали последние данные о ходе поисковой операции и расследования причин катастрофы. За рамки новостного формата вышли прозападные СМИ, которые охотно принялись муссировать версию своих «кураторов» о возможной бомбе на борту разбившегося самолета.

ИА REGNUM

Большое число россиян в социальных сетях выражают недовольство реакцией Кремля на авиакатастрофу на Синае, нагнетает TA NEA. В частности, люди возмущены тем, что высшее руководство страны не появилось в публичном пространстве сразу же после того, как стало известно о трагедии. Путин созвал экстренное совещание, но народ, похоже, ожидал сильного эмоционального взрыва, а не скупых слов соболезнования, прозвучавших в понедельник. «Версия теракта крайне негативна, как для Египта, так и для России, — комментирует российский правозащитник Варвара Пахоменко, — Для Каира это серьезный удар по туризму, а для Москвы — подтверждение того, что невероятно трудно защитить своих граждан от террористических атак и угроз, которые становятся следствием военного вмешательства России в Сирии». Пахоменко обращает внимание на то, что в последнем видеоролике ИГИЛ, в котором организация джихадистов берет на себя ответственность за взрыв в самолете и угрожает Путину «новыми атаками», появляется молодой человек с ярко выраженной славянской внешностью, говорящий на русском языке без акцента. Пахоменко также подчеркивает, что, независимо от того, ответственны джихадисты за крушение А321 или нет, угроза в адрес России со стороны ИГИЛ сохраняется, и подвергаются ей, в первую очередь, российские военнослужащие, дипломаты, а также туристы, находящиеся за границей. Версия о взрыве на борту самолета интенсивно обсуждается в российском обществе, ключевым остается вопрос, кто и как мог пронести взрывное устройство в самолет, минуя все меры безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейха, добавляет TA NEA.

Η Καθημερινή рассуждает о судьбе российско-греческих отношений, которые, по мнению издания, переживают период застоя. Ссылаясь на «информацию из компетентных источников, которая до настоящего времени никем не опровергнута», издание в очередной раз возвращается к «важным закулисным переговорам между Грецией и Россией и Грецией и США о предоставлении российским военным кораблям доступа к греческим портам», о чем «Москва просила Афины весной этого года».

В начале 2015 года, вскоре после того как сформировалось правительство СИРИЗА-АНЕЛ, российские и греческие дипломаты провели обобщенную дискуссию по экономическим, политическим и военным вопросам. Позднее, когда сирийский кризис перешел в острую фазу, Москва обратилась к Афинам с просьбой предоставить морское пространство к югу от Крита для дислокации кораблей ВМФ России, которые несут службу в акватории Средиземного моря. Русские также надеялись на двустороннее соглашение о кратковременном пребывании кораблей в греческих портах для заправки судов топливом и отдыха экипажа. Кроме того, Москва предложила создать полноценную военно-морскую базу. Согласно дипломатическим источникам, Пентагон направил в греческий МИД документ для принятия соответствующего решения. Юридическая служба рассмотрела обращение главы МИД Никоса Котзиаса и «постановила», что существуют юридические проблемы, связанные с греческой правовой базой и членством страны в НАТО. Другие источники утверждают, что решение не развивать сотрудничество с Россией по этому вопросу носило чисто политический характер и было принято непосредственно премьер-министром.

Напряженный «флирт» первого правительства СИРИЗА-АНЕЛ с Москвой, происходивший на фоне переговоров Афин с «тройкой» кредиторов, создал видимость стратегического партнерства и сотрудничества, которые так и не реализовались на практике. Стимулом для возобновления двусторонних связей в ближайшие месяцы могут стать мероприятия, приуроченные к празднованию года греко-российской дружбы, которым объявлен 2016, однако, новая фаза не будет такой же насыщенной, как в последние несколько месяцев, поскольку после подписания третьего меморандума греческое правительство сменило приоритеты как на политическом, так и на дипломатическом уровне. Кризис с беженцами, перевернувший повестку дня страны, и выстраивание двусторонних отношений Греция — США сместили ориентиры в сторону ЕС и НАТО. Небольшое движение сохраняется в энергетическом секторе, однако и здесь нет признаков прогресса, поскольку Россия и Турция, похоже, пока не нашли общий язык в вопросе строительства «Турецкого потока», подытоживает Η Καθημερινή.

TA NEA сообщает о прошедшей 28−29 октября в Берлине конференции ассоциации школ политических исследований Совета Европы «In Search of Lost Universalism», организаторами которой выступили Фонд им. Роберта Боша, Институт гуманитарных наук в Вене и Московская школа гражданского просвещения. Новость сопровождается краткой справкой о десоветизаторском проекте, созданном в начале 90-х членами московского диссидентского кружка: «В 1992 году на «диссидентской кухне» Лены Немировской и ее мужа, философа Юрия Сенокосова была основана неправительственная организация, получившая название «Московская школа политических исследований» (МШПИ). Целью проекта, спонсируемого Фондом Сороса, Ходорковским и Советом Европы, является обучение подающей надежды российской молодежи основам либерального устройства общества и государства. За двадцать лет существования МШПИ слушателями семинаров стали около 20 000 общественных и политических лидеров. Это была эпоха Ельцина — коррумпированная, анархичная, но вместе с тем открывающая широкий простор для гражданской инициативы. В сегодняшней России, коррумпированной и властной, нет места гражданскому начинанию. В 2012 году после выхода указа Путина, согласно которому любая НКО, финансируемая из-за рубежа, получает статус «организации, исполняющей функции иностранного агента», школа Немировской, как и другие аналогичные проекты, собрала чемоданы и перекочевала в более гостеприимные страны. Теперь семинары школы проходят в Берлине, Оксфорде, Тбилиси. Огонь не погас, пламя мерцает, но что-то идет не так. Что именно — попытался проанализировать глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в рамках конференции «In Search of Lost Universalism», одним из организаторов которой стала «Московская школа гражданского просвещения» — так теперь называется организация Немировской».

«Двадцать лет назад, когда была учреждена первая школа вашей ассоциации, мы были полны оптимизма, что Европа станет единой и свободной, — отметил Штайнмайер, — Мы надеялись, что все народы европейского континента встанут на путь демократии, верховенства закона и процветания. Однако, оптимизм, который помог нам пережить ужасы Балканских войн, остался в прошлом. Сегодня европейский миропорядок все чаще подвергается сомнению: аннексия Крыма — больше, чем политический кризис, она была и остается нарушением международного права, опасным прецедентом для Европы и других стран». Министр выразил надежду, что «именно в формате конференций, подобных сегодняшней, можно возродить прежний дух взаимопонимания, толерантности и солидарности между народами Европы». Кто-то из российских делегатов конференции выразился более прямолинейно: «Сегодня мы наблюдаем противостояние не двух систем ценностей, а системы ценностей и вакуума ценностей. Политиков, которые принимают правила игры и тех, кто эти правила отвергает». Не удивительно, что в этой реальности, в этой Европе победа Эрдогана, авторитарного, коррумпированного и безжалостного преследователя всех прав и свобод человека, принимается с облегчением, комментирует журналист издания.

Воскресная газета Το Βήμα пишет со ссылкой на «данные официальных опросов», что 63% россиян верят в предсказания и связь с потусторонними силами, а число тех, кто хоть раз обращался за помощью к новоиспеченным «распутиным», составляет не менее 1/5 населения страны. По мнению издания, есть признаки того, что эта тенденция растет на фоне экономического кризиса и конфликта на Украине, в то время, как мистики и оккультисты всех мастей пользуются ситуацией и делают на доверии людей большие деньги. «Самого известного в России экстрасенса зовут Александр Шепс. Он вырос в Санкт-Петербурге — городе, где некогда жил Григорий Распутин (1869−1916 гг.), печально знаменитый мистик, ясновидец и «целитель» царской России. Но Шепс совершенно не похож на безграмотного, мистического и сексуально одержимого иерея с пронизывающим взглядом, который завоевал доверие Николая II и царицы Александры и даже закулисно правил империей незадолго до ее краха. Молодой, высокий, всегда одетый в черное Шепс — победитель реалити-шоу «Битва экстрасенсов», которое бьет рекорды популярности, собирая в каждой серии 4-х миллионную зрительскую аудиторию. Суть своей работы он определяет так: «Моя главная цель — общение с мертвыми. Я практикую искусство ритуальной магии и заклинаний. Я также могу искать пропавших людей». По словам Шепса, его услуги востребованы в широких слоях населения — среди клиентов есть банкиры, политики, знаменитости и даже православные священники.

Медиумы и оккультисты официально подлежат анафеме в Русской Православной Церкви, однако диакон Андрей Kураев, который на протяжении последних 25 лет всячески преследует магов, колдунов и ясновидящих, заявляет, что не следует удивляться тому, что некоторые верующие доверяются шарлатанам. По его словам, кое-где в сельской местности по-прежнему сохраняются языческие верования, а шаманство и другие нехристианские течения, широко распространенные в восточных регионах страны, лишь подтверждают непрекращающийся поток оккультизма. Даже воинствующий атеизм СССР был не в состоянии подавить влечение людей к трансцендентальному. В 70−80-е годы, продолжает Το Βήμα, советские интеллектуалы (нередко с ученой степенью) искали альтернативу в так называемых «оккультных науках», невзирая на то, что интерес к сверхъестественному мог повлечь за собой лишение свободы или принудительное лечение в психиатрической больнице. Психотерапевт Дмитрий Ольшанский объясняет растущую популярность оккультистов экономическим кризисом, который охватил Россию в декабре прошлого года, когда рубль потерял половину своей стоимости: «Люди чувствуют себя незащищенными и испытывают потребность опереться на кого-либо. Они ищут покровителя, некую родительскую фигуру, которая подскажет, как жить и что делать. В дополнение к этому, россияне лишены надежных источников информации. То, что они смотрят по телевизору или читают в газетах — не имеет ничего общего с реальностью. Они знают это и поэтому нуждаются в услугах человека, наделенного способностями распознавать истину».