



kupyansk-city.com Разорванная труба

14 октября в Афинах состоялась встреча министра энергетики Греции Панайотиса Скурлетиса с руководителем Бюро энергетических ресурсов в Госдепартаменте США Амосом Хохштейном, которую дипломаты назвали началом нового раунда переговоров между Грецией и США по энергетической безопасности.

В этот же день в Москве проходили переговоры Генерального секретаря МИД Греции по международным экономическим связям Йоргоса Ципраса с министром энергетики России Александром Новаком и начальником департамента по управлению проектами Газпрома Леонидом Чугуновым, в ходе которых Ципрас подтвердил приверженность властей Греции проекту продолжения «Турецкого потока».

Новость о встрече Хохштейна и Скурлетиса на «ура» встретили либеральные СМИ — те самые издания, которые старательно замолчали российско-греческий межправительственный меморандум о строительстве греческой ветки газопровода «Турецкий поток» и содействии России в финансировании проекта, подписанный Лафазанисом и Новаком в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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Как пишет газета TA NEA, визит Хохштейна стал логическим продолжением двусторонней повестки дня, которую обсуждали премьер-министр Ципрас и госсекретарь Керри во время недавней встречи в Нью-Йорке. Хохштейн говорил о «желании США видеть Грецию в качестве стратегического партнера в регионе» и «продолжении совместной работы двух стран в области энергетической безопасности». Похвалив по ходу Скурлетиса, Хохштейн подчеркнул, что Вашингтон поощряет любой диалог, направленный на принятие решения по скорейшей реализации Трансадриатического газопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Скурлетис назвал TAP «проектом первостепенного стратегического значения для Греции». Министр настаивал на необходимости доработки международного договора и компенсационном пакете для Греции, но не сказал ничего конкретного по части тех вопросов, которые поднимал его предшественник, экс-глава Минэнерго Панайотис Лафазанис, а именно — вхождение Греции в акционерный капитал ТАР посредством DEPA (государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой и распределением газа в Греции — А.И.) либо иным способом, транзитные сборы и существенное снижение цен на азербайджанский газ.

Специальный представитель США по вопросам энергетической дипломатии посещает Афины во второй раз за последние пять месяцев, отмечает TA NEA. В мае в ходе встречи с Лафазанисом Хохштейн назвал «Турецкий поток» ни много ни мало «химерой» и отчетливо дал понять, что Вашингтон выступает против любой инициативы, касающейся реализации российско-греческих договоренностей. Лафазанис весьма жестко высказался в поддержку строительства «Турецкого потока». В итоге Хохштейн покинул кабинет главы Минэнерго с разгневанным выражением лица, отказавшись комментировать «заигрывания» Афин с Москвой. Нынешний визит спецпредставителя США проходит при совершенно иных обстоятельствах. Во-первых, нет Лафазаниса. Во-вторых, сегодня правительство Ципраса, похоже, проявляет более реалистичный подход в отношении российско-греческого газопровода. Согласно программным заявлениям Скурлетиса, прозвучавшим в парламенте, проект представляет собой лишь «идею, не способную стать осью, вокруг которой будут вращаться другие энергетические инициативы страны». В-третьих, так или иначе, проект «завис» из-за позиции Турции на фоне обострения отношений между Анкарой и Москвой в связи с событиями в Сирии, и многие его давно «похоронили». Догмы Лафазаниса, продолжительный пустой «флирт» с Москвой, «многоуровневая и многовекторная энергетическая политика» — всё это вчерашний день. И не случайно в заявлениях Скурлетиса и Хохштейна не было ни малейшего намека на российско-греческие договоренности, напротив, стороны обсуждали предварительные шаги, необходимые для перехода к строительству TAP и IGB — газопроводов, несущих большую экономическую выгоду для Греции. Для США оба проекта имеют огромное геополитическое значение, поскольку их запуск существенно ограничит энергетическую активность России в ЕС, подытоживает издание.

Вечером того же дня крупный «левый» ресурс Iskra.gr опубликовал материал с заголовком «Правительство: Поворот на 180 градусов в энергетической политике под улыбки американцев», в котором говорится, что правительство «выбросило в мусорное ведро российско-греческий газовый меморандум» и проигнорировало «драконовские условия» соглашения TAP, совершив, таким образом, «радикальный поворот в энергетической политике страны под бурные аплодисменты американцев». Iskra. gr — сетевое издание, отражающее позицию «Народного единства» (Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)) — политической партии во главе с Панайотисом Лафазанисом, созданной в конце августа отколовшейся от коалиции СИРИЗА парламентской группой из 25 человек, выступающей против нового меморандума с «тройкой» кредиторов и политики жесткой экономии. На выборах 20 сентября ΛΑ.Ε. набрала 2,8% голосов, не сумев, таким образом, преодолеть порог входа (3%) в парламент.

Будучи главой Минэнерго, пишет Iskra.gr, Панайотис Лафазанис подвергался жесткому давлению со стороны крупных частных интересов США и ЕС по причине проводимой им политики, составляющими которой, в частности, стали настойчивость в вопросе о национализации энергетических компаний страны, инициатива заключения договора о строительстве российско-греческого газопровода, требование компенсационного пакета и других льгот в проекте ТАР (соглашение, не несущее никакой финансовой выгоды для нашей страны), неприятие идеи создания Энергетического союза ЕС, который объединит наиболее мощные страны и транснациональные энергетические корпорации. Теперь ситуация в корне изменилась. Национальные СМИ, которые еще недавно атаковали Лафазаниса, сегодня рукоплескают правительству. Причина проста: под бурные аплодисменты американцев руководство страны совершило поворот на 180 градусов — от энергетической политики в национальных интересах и многоаспектного подхода — к энергетической политике по указке Вашингтона. Правительство возвращается, сломя голову, в объятия «дяди Сэма»!

Аргумент о «неблагоприятном» климате в российско-турецких отношениях, приводимый правительством в качестве основания для «заморозки» российско-греческого проекта (а по сути — отказа от сверхвыгодного для нашей страны контракта) — несостоятелен, поскольку, согласно источникам в министерских кругах, между Афинами и Москвой существует договоренность о том, что прокладка газопровода по территории Греции должна состояться в любом случае. Российско-греческий газопровод должен стать локомотивом «Турецкого потока» для преодоления противодействия, которое может попытаться оказать третья сторона. Идея заключалась в том, что Греция и Россия, предпринимая позитивные шаги по реализации соглашения, сформируют «свершившуюся реальность», которая «заставит» и другие страны действовать в позитивном ключе. Настойчивость Греции и России в этом вопросе должна стать рычагом давления для поддержания проекта «Турецкий поток» на пике актуальности. Отказ от динамики развития проекта (а не российско-турецкие отношения) ставит под угрозу реализацию договоренностей между Афинами и Москвой, резюмирует Iskra. gr

Московская встреча Ципраса и Новака не обсуждалась в СМИ, более того, не попала даже в новостные ленты ведущих информационных агентств и изданий Греции. О переговорах в Москве известил греческий МИД лаконичным сообщением на официальном сайте ведомства.

А вот как прокомментировала визит Йоргоса Ципраса в Москву Iskra.gr: «Поездка двоюродного брата премьер-министра в Москву является не более, чем фарсом и пусканием пыли в глаза греческому общественному мнению с целью прикрыть кардинальный поворот в энергетической политике (и не только) страны и ее привязку к «американской колеснице». Заявления о якобы приверженности продолжению «Турецкого потока» вводят в заблуждение, так как по сути все процессы, связанные с реализацией российско-греческих договоренностей, были «заморожены» после ухода Лафазаниса с поста министра энергетики. Русские, похоже, глубоко встревожены, наблюдая за тем, как двусторонние отношения рушатся в процессе привязки Греции к евро-американской оси. Поразительно, но даже в том, что касается непозволительной приватизации, греческая сторона формирует мнение, что российское участие в торгах на приобретение TrainOSE (железнодорожный перевозчик — А.И.), ROSCO (компания, занимающаяся техническим обслуживанием подвижных составов — А.И.) и ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης — управляющая компания по обслуживанию и эксплуатации морского порта в г. Салоники — А.И.) не приветствуется и не имеет никаких шансов на успех, поскольку Греция является членом НАТО и безраздельно предана своим «союзным» обязательствам».

Добавим, что на прошлой неделе в греческих СМИ промелькнула публикация со ссылкой на РИА Новости о якобы отказе компании «Российские железные дороги» участвовать в приватизационных тендерах Греции. Однако в тот же день эта информация была опровергнута — пресс-секретарь компании Григорий Левченко сообщил, что РЖД не отказывались от участия в приватизации греческих активов и по-прежнему рассматривают такую возможность. Второй этап тендера по TrainOSE планируется провести в начале декабря, а по порту Салоники — в феврале 2016 года.

Журналисты, тем временем, уже успели порассуждать о том, почему «Русские покидают Грецию». Capital.gr пишет: «Причины решения нового руководства РЖД неизвестны, однако источники в дипломатических кругах отмечают, среди прочего, уход с поста главы государственной компании Владимира Якунина — горячего сторонника расширения российской экспансии в Грецию, а также глобальные геополитические процессы. Кроме того, свою роль сыграла американская компания Watco Companies, проявившая интерес к покупке TrainOSE и геоэкономическая ситуация в Греции и в регионе в целом. Решение руководства РЖД перекликается и с визитом в Афины специального представителя Госдепартамента США по вопросам энергетики Амоса Хохштейна, и с приверженностью правительства американской энергетической политике, которая резко контрастирует с повесткой дня Москвы».