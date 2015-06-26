Панический ажиотаж, царящий в греческих СМИ в связи с предстоящим в Брюсселе экстренным саммитом, на котором будет решаться дальнейшая судьба Греции в еврозоне, вытеснил на второй план такое значимое событие, как подписанный Грецией и Россией на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве, который предполагает создание российско-греческой компании-оператора «Южноевропейского газопровода» и содействие России в финансировании проекта. Сторонники соглашения в Афинах убеждены, что «событие, которое в эпоху нищеты и унижений является новостью № 1», вытеснено на последние позиции намеренно ввиду «ступора, охватившего системные СМИ, которые не ожидали такого развития событий на ПМЭФ 2015».

«Инвестицией десятилетия» назвал соглашение о строительстве «Южноевропейского газопровода» член парламентской фракции СИРИЗА, эксперт по энергетическим вопросам Танасис Петракос, выступая в эфире радиостанции Στο Κόκκινο («Красное» — А.И.). «Это крупнейший за последнее десятилетие договор в сфере энергетики и инвестиций, как бы негодовали по этому поводу «Новая демократия», ПАСОК, «Река» и системные СМИ, — комментирует эксперт, — Когда мы с господином Лафазанисом готовились к своей первой поездке в Москву — отовсюду слышались ирония и насмешки, а теперь, когда соглашение достигнуто, событие оказалось на задворках новостных рубрик ведущих греческих изданий и телеканалов. Похоже, что недоброжелатели пребывают в полной растерянности».

Анализируя преимущества от реализации проекта, Петракос остановился на трёх аспектах: финансовые выгоды, возможность потреблять газ по низкой цене и укрепление геополитической позиции Греции. Эксперт подчеркнул, что Греция будет участвовать в проекте в качестве равноправного партнёра. «Создаётся государственная компания, которая будет владеть 50% акций. Не вложив ни цента, мы будем управлять 47 млрд кубометров газа, которые ежегодно будут прокачиваться по территории Греции. 100%-я гарантия финансирования строительства. Будет создано 20 000 рабочих мест. Мы обеспечим дешевым газом наши предприятия и облегчим жизнь бедным домохозяйствам. Сегодня природный газ в Греции является дорогим из-за посредников — мы избавимся от них».

Отвечая на вопрос о размере «предварительной выплаты прибыли от эксплуатации газопровода», Петракос обозначил цифру 3 млрд евро и отметил, что договорённость с русскими не идёт ни в какое сравнение с условиями, на которых предыдущее правительство планировало «участвовать» в проекте ТАР (Trans Adriatic Pipeline), который, по его словам, не подразумевал даже транзитные сборы (Trasmission Fees). «Теперь мы 50%-50%, TAP предполагал 100%-0%», — сказал он. Петракос также заметил, что, как бы оппоненты ни обвиняли «левых» во «враждебном отношении к частному бизнесу», благодаря подписанному с Россией меморандуму греческие предприниматели окажутся в двойном выигрыше: во-первых, они будут обеспечены дешевой энергией, и, во-вторых, частные компании смогут принять участие в строительстве газопровода. «В проекте TAP они были бы лишены такой возможности ввиду необходимости предварительной выплаты налогов», — добавил он. Критику, сосредоточенную на том, что Греция многое потеряет, если «расстроит своих традиционных союзников», Петракос назвал результатом «логики абсурда» и отметил, что «в действительности международное положение страны укрепится».

Комментируя высказывания по поводу того, что было бы рискованно обеспечивать энергоснабжение Греции посредством газопровода, проходящего через Турцию, ввиду того, что Анкара может «закрыть кран» в случае возникновения какого-либо кризиса в греко-турецких отношениях, Петракос сказал, что подобными действиями Анкара рискует вызвать враждебность со стороны многих балканских стран и стран Центральной Европы, которые будут питаться от того же проводника. «Совпадение интересов Греции и Турции в проекте «Турецкий поток» может стать фактором нормализации отношений между двумя странами», — добавил эксперт.

По мнению либерального издания TA NEA, меморандум, подписанный Лафазанисом и Новаком, представляет собой «прерванный шаг аиста», даже если предположить, что Брюссель проигнорирует политическое измерение российского фактора и скажет проекту о'кей. Прежде всего, отмечает издание, в документе обозначено только начало маршрута газопровода, то есть греко-турецкая граница, и ни слова не говорится о дальнейшем пути, так как этого пока никто не знает. «Первоначальный маршрут — после Греции через Македонию и Сербию — был отменен из-за нежелания или неспособности обеих стран к сотрудничеству с Россией, и теперь приходится искать альтернативный маршрут через Италию, однако решение до сих пор не найдено. Но даже если бы не было неопределённости с Сербией и Македонией, так или иначе смешно говорить о каких-либо сроках, пока не будет представлен пакет документов в Еврокомиссию. Процесс утверждения, предусматриваемый европейским законодательством (так называемый третий энергопакет ЕС) в отношении проектов, аналогичных российско-греческому меморандуму, займёт более двух лет, как в случае с TAP. Этому должно предшествовать одобрение со стороны национальных регулирующих органов транзитных государств и непрерывное маркетинговое тестирование, чтобы выявить интерес рынка прежде, чем Брюссель даст разрешение на деятельность независимого системного оператора (НСО). Лицензия распространяется на все газопроводы, пересекающие страны ЕС (например, TAP), и обязывает не использовать суммарную транзитную мощность для прокачки газа одной страны-поставщика (например, России), чтобы дать возможность и другим странам (например, Азербайджану) поставлять их объёмы газа».

Главная оппозиционная партия «Новая демократия» назвала поездку Ципраса в Санкт-Петербург позорным провалом и подготовила своего рода «досье» из высказываний официальных лиц России, прозвучавших на полях форума в адрес Греции, которые, по мнению «Новой демократии», уничтожили навязчивую пророссийскую пропаганду, проводимую СИРИЗОЙ. В неофициальном тексте заявления Секретариата «Новой демократии», опубликованного в газете Πρώτο Θέμα, в частности, говорится: «В то время, как судьба Греции висела на волоске в Брюсселе и переговоры на уровне Еврогруппы потерпели очередное фиаско, г-н Ципрас, находясь в Санкт-Петербурге (или, как выражается г-н Лафазанис (министр энергетики Греции — А.И.) — в Ленинграде), заявлял о том, что… навигатор ищет «новые безопасные гавани», и призывал к… освобождению от… повседневной рутины. Уже долгое время правительство насмехается над греческим народом, говоря о 5 млрд евро, плывущих из Москвы, или о том, что нас спасёт БРИКС благодаря «многомерной» и «многополярной» внешней и энергетической политике. В действительности же, правительство не только не укрепляет международное положение страны, но и уничтожает геостратегические преимущества, ставя под угрозу европейский курс страны». Далее следуют обвинения по поводу того, что правительство Ципраса якобы намеренно умалчивает о сдержанных высказываниях российских политиков в отношении Греции, и приводятся цитаты Путина, Улюкаева, Силуанова, Сторчака, Дворковича и Пескова с Петербургского форума.

Крупное леворадикальное интернет-издание Iskra.gr (согласно информации на сайте, название ресурса позаимствовано у ленинской «Искры» — А.И.) со ссылкой на источники в СИРИЗА сообщает, что «наблюдаемая в последние часы повышенная активность брюссельской бюрократии, доходящая до высказываний в форме панических ультиматумов», связана с последними действиями правительства и в особенности с визитом греческой делегации во главе с премьер-министром в Санкт-Петербург. По мнению издания, важные и ощутимые результаты этого визита знаменуют собой новый этап в российско-греческих отношениях и желание правительства проводить независимую, многовекторную внешнюю, экономическую и энергетическую политику исключительно в национальных интересах.

«В обычных обстоятельствах, — продолжает Iskra. gr, — такие исторические соглашения международного масштаба, как меморандум о строительстве «Южноевропейского газопровода», становятся новостью № 1 в национальных СМИ. В эпоху же нищеты и унижений, жить в которой, похоже, нас приговорили вечно, это важное экономическое, структурное и геополитическое событие исчезло, по крайней мере, из воскресных выпусков национальной прессы. Очевидно, что мидиократическая система прилагает неустанные усилия для того, чтобы преуменьшить и скрыть от народа огромные преимущества, которые несёт российско-греческий проект. Кое-кто не хочет, чтобы народ Греции узнал, что в период целенаправленного нагнетания паники вокруг банковских вкладов и демонстраций типа «кастрюля» — в нашу страну текут жизнеспособные и прибыльные инвестиции, которые породят новое богатство. Благодаря строительству «Южноевропейского газопровода», а также участию в проектах TAP и IGB Греция преобразуется в плюралистический энергетический хаб с динамическим международным охватом и большим геостратегическим значением. Этим объясняется бешеная реакция политико-экономических центров по обе стороны Атлантики, которые считают нашу страну квазипротекторатом. Существуют и внутренние силы, которые могут солидаризироваться с подобными реакциями.

Они пытаются доказать, что наша страна не в состоянии «расправить крылья» и обрести свой путь развития, что Греция не имеет возможности выстраивать собственное благополучие, создавать тысячи новых рабочих мест. Они хотят убедить нас в том, что если наша страна не привязана к колеснице неолиберальной политики «жёсткой экономии» и пытается найти выход из унизительного тупика меморандумов, то её неизбежно постигнет катастрофа. На этом базируется и шантаж «партнёров-кредиторов» с целью достижения договорённостей, предусматривающих новый раунд разграбления страны и обнищания греческого народа. И, безусловно, они очень хорошо понимают, что соглашения, подобные договору о строительстве «Южноевропейского газопровода», ставят под сомнение мотивы их вымогательств и отменяют их. Именно поэтому в союзе с пятой колонной они предпринимают попытки «похоронить» проект газопровода, полагая, что тем самым «похоронят» и перспективы, которые он открывает для греческого народа и страны в целом. Их усилия напрасны!»