



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В послании Фиделя Кастро Алексису Ципрасу, опубликованном 7 июля на сайте Афинского агентства новостей (АПЕ), 88-летний лидер кубинской революции поздравлял греческого премьера с «блестящей политической победой», как он назвал итоги референдума, прошедшего в Греции 5 июля. В письме, в частности, говорится: «Греция очень близка кубинцам. Она научила нас философии, искусству и античным наукам, когда мы учились в школе, и вместе с ними — самой сложной человеческой деятельности — искусству и науке политики. Ваша страна, особенно ее мужество при нынешней конъюнктуре, вызывает восхищение среди народов Латинской Америки и Карибского бассейна, которые видят, как Греция перед лицом внешней агрессии отстаивает свои идентичность и культуру, и не забывают, как спустя год после нападения Гитлера на Польшу Муссолини приказал своей армии вторгнуться в Грецию, и эта страна мужественно отбила атаку и заставила немецкие бронетанковые войска отступить, вынудив их тем самым отказаться от своих первоначальных целей. Куба признаёт мужество и технические возможности российских войск, которые в союзе с Китаем и другими народами Ближнего Востока и Азии всегда стремились избегать войны, но никогда не позволяли военной агрессии остаться без убедительного и сокрушительного ответа. В нынешней политической ситуации, когда мир и выживание человеческого рода висят на волоске, необходимо более чем когда-либо тщательно взвешивать и продумывать каждое решение, чтобы никто не мог усомниться в честности и серьезности самых ответственных и серьезных руководителей, которые пытаются противостоять глобальным катастрофам».

Не прошло и недели, как греческие власти продемонстрировали миру очередной за последние полгода «беспрецедентный кувырок», подписав с Брюсселем соглашение, которое накануне, как пишет издание TA NEA, 17 депутатов от СИРИЗЫ назвали «новой программой жесткой экономии, дестабилизации и приватизации, которая не только не разрешит мучительные и трагические социально-экономические проблемы страны, являющиеся результатом политики меморандумов, но и усугубит кризисные тенденции в экономике и сделает будущее страны еще более чудовищным». 11 июля в ходе поименного голосования в парламенте Греции 17 депутатов левой платформы отказались «одобрить то, что отверг греческий народ», и предложили реализовать «государственную программу-мост для перехода к национальной валюте».

Панос Камменос, министр обороны и глава партии «Независимые греки» (АНЕЛ), после встречи с вернувшимся из Брюсселя Ципрасом рассказал журналистам, что «в сердце Европы произошел переворот», Ципраса схватили за горло, пригрозив «тотальной конфискацией депозитов населения и полным уничтожением греческой банковской системы». Как сообщает Афинское агентство новостей (АПЕ), Камменос, в частности, сказал:"Премьер-министра вынудили подписать соглашение, текст которого не имеет ничего общего с тем, который был одобрен Советом политических лидеров. Переворот продолжается в Греции. Кое-кто горячо желает сменить власть незаконным путём. Мы не позволим им сделать это. У правительства есть народный мандат. АНЕЛ поддерживает правительство и будет голосовать за меры, согласованные в Совете политических лидеров и греческом парламенте».

Министр производственной реформы и энергетики Панайотис Лафазанис заявил, что «дилемма кредиторов — капитуляция или катастрофа — является фальшивой и террористической и уже рухнула в массовом сознании», что у Греции была и есть альтернатива на случай, если страна будет вынуждена покинуть еврозону. «Резерв 20 млрд евро, который лежит в Банке Греции, может быть использован в случае чрезвычайной ситуации, без необходимого одобрения со стороны ЕЦБ», — сказал Лафазанис. Министр также добавил, что у правительства и премьер-министра есть возможность отказаться от соглашения до того, как будет принято окончательное решение в парламенте. Лафазанис назвал соглашение «неприемлемым и недостойным такой радикальной партии, как СИРИЗА», а партнеров (прежде всего Германию) — «жестокими вымогателями и финансовыми убийцами, которые повели себя по отношению к Греции как к колонии».

Отметим, что в этот же день, вечером, выступая в эфире телеканала EРT, Ципрас заявил, что «в стране нет валютных резервов, чтобы поддержать национальную валюту».

Издание Κέρδος публикует «откровения» Яниса Варуфакиса, бывшего министра финансов Греции, ушедшего в отставку на следующий день после референдума. «О возможности Grexit я думал с первого дня пребывания в должности министра финансов, — рассказывает Варуфакис журналисту издания New Statesman. — У нас была небольшая группа из пяти человек, эдакая «военная комната» в рамках министерства, которая работала теоретически, на бумаге над тем, что должно быть сделано в случае выхода из еврозоны. Но заниматься чем-то подобным на уровне 4−5 человек — это одно, и совсем другое — подготовить для этого страну. Необходимо было решение на самом высоком уровне, и оно в конечном счете не было принято». Отвечая на вопрос о дилемме — немедленный выход из еврозоны или выпуск долговых расписок (векселей) — Варуфакис отметил, что, по его мнению, страна не должна переходить к новой валюте сразу же. «Я настаивал на том, что в случае, если они закроют банки — что я лично рассматриваю как агрессивное действие неслыханной силы — мы должны ответить динамически, но без прохождения точки невозврата. Во-первых, мы должны были выпустить векселя, или по крайней мере сообщить, что обеспечим ликвидность евро. Во-вторых, мы должны были осуществить «стрижку» греческих облигаций 2012 года, принадлежащих ЕЦБ, или сообщить, что сделаем это. В-третьих, мы должны были взять под контроль Банк Греции. На протяжении месяца я предупреждал кабинет министров о том, что ЕЦБ закроет банки с целью принудить нас к унизительному соглашению, а когда банки, наконец, закрылись (во что многие министры не могли поверить) — мое предложение об «энергичном ответе», скажем так, осталось без внимания».

Либеральная Το Βήμα опубликовала результаты опроса, проведенного KΑΠΑ Research специально для издания, в котором приняли участие 762 респондента из 13 регионов Греции. 72% опрошенных ответили, что «соглашение с партнерами является необходимым для страны», 25,3% — «существует альтернатива», 2,7% затруднились ответить. На вопрос «Как Вы оцениваете новое соглашение правительства с партнерами» 24,5% граждан ответили «положительно», 27% — «скорее положительно», 16,1% — «скорее отрицательно», 31% — «отрицательно», 1,4% затруднились ответить.

На вопрос «Кто виноват в том, что соглашение содержит болезненные меры для греческих граждан» 48,7% ответили «европейские лидеры, которые не прониклись пониманием греческой проблемы», 44,7% — «греческое правительство, которое сделало много ошибок и потеряло драгоценное время», 6,9% затруднились ответить. Также, 70,1% ответили, что соглашение «должно быть одобрено парламентом», 25,3% — «не должно быть одобрено парламентом» и 4,6% затруднились ответить.

На вопрос «Если будет сформировано новое правительство, кого Вы видите премьер-министром» 68,1% ответили «Алексис Ципрас», 22,6% — «другое общепринятое лицо», 9,3% затруднились ответить. Что касается популярности, Ципрас набрал 58,8% «положительных» и «довольно положительных» оценок, 40,7% опрошенных относятся к премьер-министру «скорее отрицательно» и «отрицательно», в то время как 0,5% затрудняются ответить.

«Своим выбором Алексис Ципрас развенчал миф о «левых» и… революции, — пишет издание Η Άποψη. — Ликование «Впервые левые у власти!» сменилось разочарованием, которое вызвал первый «левый» меморандум. Мировые рынки проявили серьезность и отказались танцевать под звуки греческой зурны. Ципрас, которому присвоили решительную победу «НЕТ» на референдуме, стал для избирателей олицетворением народного героя. Дальнейшие события, однако, показали, что управлять победными 61% оказалось гораздо труднее, чем это было бы в случае победы «ДА» и «капитуляции» перед кредиторами. Ципрас обещал, что не станет прибегать к жестким мерам и добьется соглашения, ориентированного на развитие страны. Но даже это совершенно необходимое для страны обязательство испарилось. Меморандум с печатью «Сделано в СИРИЗА» обрекает на страдания аграрный сектор, косвенно снижает зарплаты и пенсии, жертвует льготами для греческих островов, которые приобретались ценой больших усилий. Отменяются даже субсидии на отопление. Последние пять месяцев наглядно продемонстрировали, что СИРИЗА не способна договариваться, что и неудивительно, поскольку у правительства не было и нет стратегии! …Сомнений нет, СИРИЗА идет на внутренний конфликт и будет вынуждена доказать, что способна перерасти в современную европейскую партию. Любой другой вариант европейская система не примет. Ципрасу придется лично убеждать своих министров открыть двери офисов «Учреждениям» и предоставить им все условия для пристального мониторинга экономики страны».

По мнению главного редактора издания Εφημερίδα των Συντακτών Тасоса Цакироглу, «греческая проблема» обнажила глубокий экзистенциальный кризис, в который погружена Европа, главным образом в отношении ее ценностей и принципов, которые беспредельно попираются правящими кругами во главе с немецкой элитой. «Старый континент переживает новую войну, пока что политическую и социальную, которая тем не менее создает наихудшие предпосылки для будущего Европы. Дебаты в Европарламенте продемонстрировали царящие в нем разногласия. С одной стороны, это мнение Берлина и его приспешников, которое вкратце можно охарактеризовать как доктрину вечного аскетизма, с другой — взгляды некоторых политических сил, которые хотят вернуться в Европу гуманизма и социальной справедливости, где приоритетом является человек. Эти два пути несовместимы и порождают данную дилемму. Конечно, есть и «третий путь» — нет, не псевдо-социал-демократии, а ультраправых национализма и фашизма. К сожалению, нынешняя политика Меркель и Сo— это маслом мазанная дорога именно для этих экстремистских сил, которые неоднократно погружали европейский континент в кровопролитие. Политика уничижения таких стран, как Греция, является хорошим подспорьем для избирательных кампаний Марин Ле Пен и Найджела Фараджа».