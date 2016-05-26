По сообщениям греческих СМИ, в преддверии визита Владимира Путина, Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон преобразовался в крепость. 70 человек личной охраны российского президента прибыли и разместились в монастыре за две недели до начала визита. Сотрудники службы безопасности «установили «резаки», способные прерывать связь на большом расстоянии от обители». Монастырь закрыт и принимает только очень избранных гостей. По данным СМИ, члены байкерского клуба «Ночные волки» уже прибыли на Афон (без мотоциклов) и останутся в монастыре до приезда Путина. Российского президента связывают дружеские отношения с лидером байкеров Александром Залдостановым, которому Путин вручал награду в Кремле, поясняют журналисты.

simvol-veri.ru Свято-Пантелеимонов монастырь, Афон

Из соображений безопасности Путин проделает путь к Саду Пресвятой Богородицы (Περιβόλι της Παναγίας) на быстроходном катере, а не на вертолете. Десятиметровый суперсовременный монастырский катер доставит российскую миссию из Урануполя в бухту Дафни (греч. Δάφνη, главная пристань Святой Горы — А.И.), где будут действовать драконовские меры безопасности и запрет на швартовку других судов. Из Дафни российский президент отправится в Карьес (греч. Καρυές, административный центр Афона — А.И.), где ему будет оказан официальный прием. С приветственным словом выступит верховный настоятель Святой Горы, старец Павлос Лавриотис. По некоторым данным, ответное обращение российского президента будет лаконичным и без бумажки, пишут журналисты. Путин сделает лишь краткое заявление, в котором поблагодарит членов монашеской общины Афона за прием, затронет тему гармоничного сосуществование двух патриархатов и 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе, после чего состоится обмен подарками.

Из Карьеса Владимир Путин на машине отправится в скит Успения Богородицы (σκήτη Κοιμήσεως της Θεοτόκου), который не успел посетить в свой предыдущий приезд на Афон в сентябре 2005 года, и далее направится в Свято-Пантелеимонов монастырь, где его встретит настоятель отец Иеремия, который, несмотря на свой возраст (101 год), продолжает служить литургию и принимать официальных гостей. Вместе с тем рутинные обязанности настоятеля исполняет 56-летний монах Макариос — энергичный иерей украинского происхождения, который сумел выстроить баланс между Константинопольским патриархатом, Московским патриархатом и российской властью. Владимир Путин в очередной раз поклонится Поясу Пресвятой Богородицы (Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου), который хранится в монастыре Ватопед (Μονή Βατοπεδίου), а игумен Ефрем, с которым сложились теплые отношения, покажет российскому президенту священные реликвии и чудотворные образы, хранящиеся в монастырях Афона. Во время паломнического визита Путина будет сопровождать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российская миссия на Афоне будет насчитывать около 10 человек.

Американские службы убеждены в том, что российский президент и патриарх Кирилл стремятся преобразовать Святую Гору в Православный Ватикан (Βατικανό της Ορθοδοξίας), пишет газета Kontranews. Русский проект создания Православной Дуги (Ορθόδοξο Τόξο) с центром на Святой Горе реализуется полным ходом, и доминирующая роль в этом принадлежит патриарху Кириллу. Путин прекрасно понимает, что Греции не суждено отвязаться от колесницы НАТО, США и ЕС, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Но это, конечно же, не мешает Москве проводить наступательную политику по формированию Православной Дуги, которая в долгосрочной перспективе будет служить как интересам православия, так и экспансионистским амбициям России.

В Афинах Путина будут сопровождать не менее сотни российских предпринимателей, представляющих такие жизненно важные области, как энергетика, туризм, промышленность и недвижимость. Несмотря на крушение амбициозных планов по строительству газопроводов, можно развивать сотрудничество в других областях, где есть предпосылки для реализации взаимных экономическим интересов. Летом Греция ожидает по меньшей мере миллион туристов из России. Речь идет о рекордном количестве, что стало возможным, главным образом, вследствие охлаждения отношений между Москвой и Анкарой. Премьер-министр Алексис Ципрас открыт к взаимодействию с Москвой, соблюдая при этом хрупкий баланс, к чему обязывает членство Греции в НАТО и ЕС. Визит Путина укрепляет Грецию, открывая перспективы для экономического сотрудничества, и в очередной раз подтверждает, что Ципрас является лидером, способным изящно балансировать на глобальной шахматной доске, резюмирует Kontranews.

Ожидается, что ответы на вопросы, которые порождают транслируемые Москвой месседжи о намерении возродить проект «Южный газовый коридор» для поставок российского газа на Балканы (в Грецию и Италию), даст сам президент Владимир Путин в ходе своего визита в Афины, пишет Έθνος в статье с заголовком «Царь решает головоломку «Южный поток». Несколько дней спустя после официального старта строительства газопровода ТАP (Trans Adriatic Pipeline), посредством которого азербайджанский газ будет транспортироваться через Турцию и Грецию в Албанию и Италию, и после того, как два крупных российских проекта — «Южный поток» и «Турецкий поток», спроектированные как конкуренты TAP, свернуты, Москва инициирует дискуссию о новом газопроводе по южному маршруту. Обстановка, однако, не особо этому благоприятствует, поскольку падение цен лишает компании необходимой ликвидности для инвестиций такого масштаба. Идея южного коридора, на которой сосредоточены Москва и «Газпром», несмотря на ощутимую поддержку Берлина, уже сталкивается со многими проблемами, такими, как жесткая позиция Вашингтона в плане попыток уменьшить влияние Москвы посредством сокращения энергетической зависимости Европы от России, а также множественные ограничения, которые устанавливают Европейская комиссия и законодательство ЕС.

Афины, в свою очередь, которые политически и дипломатически, безусловно, окажутся в выигрыше, проявив интерес к новому газопроводу, понимают, что пространство для маневра ограничено как в результате взаимодействия с Вашингтоном, так и ввиду того, что новый российский проект потребует длительных процедур на пути своей реализации и окажется уязвимым в условиях политической и дипломатической турбулентности. За последние 26 лет Греция трижды выражала надежду стать энергетическим хабом при поддержке России, наблюдая каждый раз, как эти планы остаются на бумаге.

Глава российского МИД Сергей Лавров в заявлении агентству «Спутник» 12 мая подчеркнул, что «Южный поток» еще не списан со счетов, и сослался на Меморандум о взаимопонимании, подписанный в феврале 2016 года «Газпромом», итальянской Edison и DEPA (государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой и распределением газа в Греции — А.И.), который предусматривает возможность возрождения проекта газопровода ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy) на участке, не затрагивающем территорию Турции (IGI Poseidon), но не уточняет, где будет заканчиваться газопровод, проложенный по дну Черного моря — в Болгарии или Турции. Министр энергетики России Александр Новак во время своего визита в Италию охарактеризовал проект IGI Poseidon как «многообещающий», отметив, что мощность сухопутного участка газопровода составит 9−16 млрд кубометров в год, а отрезок, проходящий по дну Ионического моря, позволит транспортировать 10−12 млрд кубометров газа в год.

Планы России, однако, подвергаются атакам со стороны Вашингтона и Брюсселя, направленным на постепенное сокращение зависимости Балкан и Центральной Европы от российского газа, что приведет к ограничению политического влияния Москвы. Одним из таких недавних «прорывов» являются первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Руководитель Бюро энергетических ресурсов в Госдепартаменте США Амос Хохштейн заявил, что рассматривается возможность экспорта американского газа на Украину посредством терминалов СПГ в Хорватии и Греции. Американский чиновник также уточнил, что эти терминалы могут получать СПГ из других стран и тем самым способны удовлетворить энергетические потребности Болгарии, Румынии, Сербии и даже стран Балтии. Ключевую роль в этой конструкции будет играть Интерконнектор Греция — Болгария (IGB), резюмирует Έθνος.