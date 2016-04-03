СМИ Греции рассуждают о причинах неспособности Запада противостоять главным угрозам и вызовам в современном мире, которыми, по мнению журналистов, являются миграционный кризис и исламский терроризм.

Цитата из к/ф «Франкенштейн». реж. Джеймс Уэйл. 1931. США Агония

Большие переселения народов — частое историческое явление, и остановить их не так просто, пишет центральное издание Η Καθημερινή. Сегодня Европа пытается сдерживать потоки беженцев с помощью НАТО и закрытия границ. Однако, в данной ситуации НАТО функционирует как «мозговой центр», а не стратегический союзник. Возможно, фрегаты НАТО производят впечатление грозного и суперсовременного оружия, на деле же не осуществляют никаких действий для того, чтобы остановить лодки с беженцами и мигрантами, создавая картину бессилия, которую наблюдает весь мир. Та же ситуация и с терроризмом. После очередной террористической атаки улицы Брюсселя наводняются военной техникой и вооруженными до зубов коммандос. И что? Они могут обеспечить прохожим или туристам какое-то чувство защищенности, но не способны предотвратить теракт. Грустно и смешно одновременно лицезреть на улицах армию и осознавать, что ей отведена декоративная или психотерапевтическая роль. Избалованные на протяжении десятилетий «зонтиком безопасности» США, которым Европу снабдила холодная война, правительства европейских стран никогда (за редким исключением) не заботились о собственной безопасности, полагая, что могут продолжать сытую и беспечную жизнь, не вкладывая энергию, время и деньги в оборонную сферу. Сегодня приходит осознание того, что «американский зонтик» над европейским континентом свёрнут, а мир вместе с тем вдруг стал более опасным и непредсказуемым. Европа вынуждена взрослеть. ЕС не может противостоять беженцам, террору и, одновременно, шаг за шагом втягиваться в конфронтацию с Россией времен холодной войны. Это катастрофический сценарий как для российских, так и европейских интересов. Являясь естественными союзниками в борьбе с терроризмом, Европа и Россия могут и должны собрать рассыпанный ближневосточный пазл.

Μακεδονία анализирует результаты военной операции ВКС России в Сирии. «Вне всякого сомнения, российское вмешательство в Сирии обернулось триумфом как в военном отношении, так и на дипломатическом уровне. А также в финансовом плане, поскольку территория Сирии стала демонстрационной площадкой новейшей российской военной техники, что привело к росту закупок вооружений странами Африки и Азии. Авиаудары российских ВКС, поставки большого количества танков и помощь сотен военных консультантов позволили силам Асада осуществить перезагрузку и начать мощную контратаку. А ракетные комплексы С-400 закрыли сирийское небо от «нежелательного присутствия». Дипломатически грамотно действуя в Сирии, Россия вырвалась из международной изоляции, в которой оказалась с начала украинского кризиса. Кроме того, своевременный вывод российских войск с территории Сирии стал жестом доброй воли, благоприятствующим началу мирных переговоров между противоборствующими группировками. В отличие от Египта, где в результате прихода к власти генерала ас-Сиси под запретом оказалось не только движение «Братья-мусульмане», но и деятельность «Хамаса», ситуация в Сирии напоминает ливийский сценарий. Военная операция России в Сирии имела конкретную военно-политическую цель — предотвратить падение режима Асада и образование ситуации, аналогичной той, которая сложилась в Ливии, в еще одной дружественной России стране. То, что происходит в Ливии, является не только пощечиной авантюристской внешней политике Хиллари Клинтон, но и примером того, чего всеми способами следует избегать. Решительное вмешательство России позволило предотвратить худшее развитие событий и послало четкий месседж международному сообществу, что любые решения по Ближнему Востоку будут приниматься только с согласия Путина. К тому же российский президент был предельно откровенен: «Уходим, но, в случае необходимости, вернемся».

Кровавый террор в Брюсселе лишний раз актуализирует вопрос о необходимости зачистки джихадистов в их логове, пишет Έθνος. Оперативная возможность для этого есть, однако, по-прежнему отсутствует общая политическая воля. Тем, что ИГИЛ до сих пор существует, джихаджисты обязаны реальности — внутри и за пределами Ближневосточного региона кто-то панически боится, что на обломках ИГИЛ чрезмерно укрепится Иран и его союзники, а также курдское движение. Для кого-то крах ИГИЛ в Ираке и Сирии обернется потрясением, поскольку будет утрачена возможность контролировать внутреннего потребителя посредством военного спецназа в центре Парижа или Брюсселя, либо путем легализации возможности лишения гражданства коренных жителей. Ликвидация ИГИЛ не истребит терроризм, но лишит его государственного статуса, без которого группировки типа «Аль-Каиды» постепенно начинают ослабевать. Слепой джихаджистский террор отсутствует в ДНК арабо-мусульманского мира, поскольку монстра ИГИЛ по большому счету создавал (как Франкенштейн Чудовище) Запад: начиная с Афганистана, где ЦРУ после вторжения СССР в 1979 году сформировало среду, взрастившую позднее «Талибан», и продолжая альянсом с разношерстным «экстремистским интернационалом», когда в попытках свергнуть Асада исламскому фундаментализму, выдыхавшемуся в облике «Аль-Каиды», был предоставлен второй шанс.

Деловая газета Η Ναυτεμπορική в статье «В тени террора» комментирует: «Европа, несмотря на множественные потрясения, отказывается признать очевидное — модель мультикультурализма с треском провалилась и привела к геттоизации — маргинализации супротивных, инородцев, неверных. Воспрепятствование их плавной интеграции и активному участию в жизни общества сформировало соответствующие менталитет и поведение — во многом враждебные. Сфокусированность европейцев на самобытности мигрантов как доминирующем слагаемом, якобы продиктованная необходимостью эту самобытность принять и уважать, в итоге переросла в толерантность в отношении к беззаконию и снисходительность в оценке правонарушений (как поведение, продиктованное религиозными убеждениями). Европа расплачивается за молчаливое согласие на формирование организованных анклавов внутри общества, которые подразумевают преобладание их собственной идентичности в аспектах верховенства закона. Но это подрывает демократию и разлагает европейский дух, искажая систему ценностей».

По мнению издания Εφημερίδα των Συντακτών, события последних лет напоминают ситуацию накануне Второй мировой войны, которая началась в Испании и Эфиопии (события в Абиссинии) задолго до своего официального старта. «Немало людей опасаются, что мир достиг рубежа, который во многих отношениях можно назвать порогом Третьей мировой войны. Под прикрытием идеи защиты общечеловеческих ценностей Запад провоцирует одну локальную войну за другой, и совокупность этих локальных конфликтов всё более похожа на движение к глобальной конфронтации. Европейские лидеры, виртуозно прячущие голову в песок, неспособные противостоять трагическим обстоятельствам, не хотят увидеть, что за насилием и терроризмом, за отчаявшейся и молящей, вырванной с корнями толпой стоит Запад, который, отказавшись от любой надежды на мирный XXI век, спровоцировал чудовищную вереницу войн — от Грузии и Украины до Северной Африки и Ближнего Востока. Как врач, неспособный вылечить больного, охотится за симптомами, игнорируя источник и общую картину заболевания, так и западные политики после очередного, якобы неожиданного, трагического события суетятся, будучи не в состоянии действовать на опережение и демонстрировать результаты, которые имеют содержательный и продолжительный эффект. К сожалению, толерантный Запад не смог ассимилировать исламский элемент, прокравшийся в чрево передовой западной цивилизации. Под маской толерантности, великодушия и социальной «интеграции», которые призвана олицетворять гуманистическая Европа, назревал конфликт между жестким католицизмом и протестантизмом и регрессирующим, беспощадным исламом».

Корни текущих событий следует искать в политике администрации Буша и конфликтах на Ближнем Востоке, в основу которых легли жесткая мораль капитализма, сметающего любые препятствия на своем пути, и религиозный фундаментализм, пишет Η Αυγή. Современные убийцы-крестоносцы уничтожили целые страны в Азии и за ее пределами, превратив их в руины. При участии Европы. Вполне закономерно, что, разрушая целые государства и обрекая на нищету целые народы, высокомерная супердержава обрела естественного противника — сплотившееся под знаменем своей религии и культуры (которые Запад никогда не понимал и не принял) мусульманское население. Встроенный в расслабленный и свободный образ жизни западный человек вовремя не осознал, что исламизм и джихадизм незаметно, но энергично мутировали в мощные идеологии, что прогрессивный мир в своем сердце лелеял «змеиное яйцо», из которого вывелись ненависть, кровь и жажда мести.

Δημοκρατία в редакционной статье говорит о метафизической природе врага и видит корень зла в утрате веры. «Наша вера сильнее вашей, и поэтому мы победим» — такой диагноз поставили убийцы ИГИЛ и прочие исламские фанатики, которые атакуют западные ценности, намереваясь одержать духовную победу над противником и установить шариат там, где царят римское право и мракобесие — на некогда могущественном континенте, освещенном греческой философией. Европа, Америка и западный образ жизни агонизируют. Они деградировали и разложились, потому что утратили (точнее, упразднили) право и долг по отношению к вере. Западный человек отдалился от своих истоков, превратился в светское существо, лишенное мировоззрения, испорченный механизм, словоблудствующий о «политкорректности», «договорах сожительства» и прочих блестящих образцах прогрессирующего гниения. Христос изгоняется из сознания людей. Его знамения — Святой Крест и образы святых — спускаются с фасадов зданий государственных учреждений, а урок религиозного воспитания и катехизации превращается в мертвое «Религиоведение». Шутовские власти Европы и Америки занимаются чем угодно, но только не насущным. Духовная брешь, которую образуют на своем пути атеизм и потребительское безумие, будет быстро заполнена абсолютным варварством — исламом людей, которые не гнушаются обезглавливать детей, насиловать, сжигать деревни, взрывать древние памятники и насаждать абсолютный террор. Сейчас не время для недомолвок и лукавства. Главный враг, которого необходимо сокрушить, находится не в пустыне или квартире с взрывными устройствами и схемами терактов. Это метафизический враг, у которого много имен: одни называют его «политкорректностью», другие — секуляризмом. По сути, истинный враг один — утрата веры.