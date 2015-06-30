Парламент Греции ратифицировал проведение общенационального референдума, на котором греки должны будут решить путём голосования, принять программу финансовой помощи, предложенную «тройкой» кредиторов (ЕК, ЕЦБ и МВФ), или отказаться от неё. Инициативу премьер-министра Алексиса Ципраса о референдуме, озвученную им в телеобращении к нации в субботу ночью, поддержали 178 депутатов (СИРИЗА, «Независимые греки»). Против проголосовало 120 («Новая демократия», ПАСОК, «Река»). Референдум планируется провести 5 июля. Это первый за последние 40 лет референдум в Греции.

nsmr.ru

Вопрос, который будет вынесен на референдум, сформулирован так: «Принять ли проект соглашения, который был представлен Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на Еврогруппе 25 июня 2015 года и который состоит из двух документов, представляющих одно предложение: первый документ под названием «Реформы для завершения текущей программы и после неё» и второй — «Предварительный анализ устойчивости долга». Однако все говорят и пишут о том, что, по сути, греков поставили перед выбором: оставаться и далее в еврозоне на условиях, подразумевающих ещё большие лишения, или вернуться к драхме и, как следствие, испить горькую чашу дефолта со всеми вытекающими последствиями.

О том, что ситуация накалена до предела, говорят красноречивые заголовки первых полос изданий и публикаций в блогосфере: «Преднамеренное преступление власти», «Эллада в реанимации», «Хунта Шойбле-МВФ закрыла наши банки», «Страна на замке», «Вопрос референдума: Запад или Восток», «Страна — в вихре, народ — в перипетии», «Ультиматум достоинству», «Референдум вызвал дрожь Европы» и т.д. Противники и сторонники референдума от журналистов до официальных лиц не скупятся на живописные эпитеты, типа «европейская саранча», «стая алчных чёрных воронов» (в адрес пятой колонны), «лоббисты драхмы», «политиканствующие евролизоблюды», «шобла экономистов МВФ из бывших агентов разведок, потомков нацистов, алкоголиков и геев» и т.п. А комментарии читателей наподобие этого: «Я фанатичный противник СИРИЗЫ и тем не менее голосую «НЕТ», поскольку понимаю, что для того, чтобы исцелиться от рака, необходимо оперативное вмешательство. Похоже, что временная катастрофа в конечном счёте — это единственный способ избавиться от раковой опухоли клиентского государства, которая продолжает пожирать плоть умирающей страны» — набирают большое количество лайков.

В правительственных кругах предложение «тройки» охарактеризовали как «договор вечного и легитимного заложничества страны».

ЦК СИРИЗЫ призвал греков проголосовать против вымогательств кредиторов. В заявлении от 27 июня, в частности, говорится: «…Столкнувшись с давлением и шантажом, власть приложила все усилия, чтобы оправдать народный мандат и покончить с жёсткой экономией. Однако кредиторы выдвинули ультиматум, который не имеет ничего общего с демократической Европой. Выбор процедуры референдума является воззванием к народу занять позицию против вымогательских требований кредиторов. Призываем рабочих, крестьян, молодёжь, пенсионеров и представителей среднего класса отвергнуть ультиматум кредиторов и сказать громкое «НЕТ» авторитаризму жёсткой экономии и разрушению страны. Беспрецендентный бой, который мы ведём, — это битва за достоинство и демократию во всей Европе. Греция несёт посыл демократии, народного суверенитета, солидарности и духовного единения».

Алексис Ципрас, в свою очередь, призвал греков отвергнуть ультиматум «тройки». «Эти предложения, которые явно нарушают общеевропейские правила и право на занятость, равенство и достоинство, демонстрируют, что целью партнёров являлось не достижение договорённости, а, возможно, целью являлось унизить целый народ. Мы обязаны ответить на ультиматум на основе суверенного волеизъявления народа… Политические перемены в Греции и народный мандат от 25 января фактически дали Европе шанс изменить курс. Они также дали возможность «тройке» преобразоваться в Учреждения, которые уважают демократические ценности. Они не захотели. Они предпочли остаться «тройкой», убив демократию в Европе… Мы не станем спрашивать разрешения у господ Шойбле и Дейсселблума на то, чтобы дать слово греческому народу — народу страны, где родилась демократия. Референдум состоится в любом случае, хотят этого наши партнёры или нет… От суверенного выбора, который сделает греческий народ в следующее воскресенье, зависит будущее нашей страны и Европы. Я уверен, что он не поддастся угрозам, вымогательству, паникёрству и провокациям и проголосует смело, мужественно и настойчиво… Я убеждён, что греческий народ скажет «НЕТ» ультиматуму, который оскобляет не только греков, но и демократические устои Европы, принципы и ценности эпохи Просвещения и Великой французской революции, послевоенную демократическую традицию, которая в союзе с социал-демократами и христианскими демократами помогала строить европейское социальное государство, которое ещё до недавнего времени представляло собой мировой стандарт благосостояния… Демократия, равенство, солидарность, взаимное уважение, человеческое достоинство и социальные права — вот те принципы и ценности, которые мы защищаем».

Министр охраны окружающей среды и энергетики Панайотис Лафазанис убеждён, что греки в абсолютном большинстве проголосуют против предложения «тройки». «НЕТ» будет означать «ДА» курсу восстановления страны. Греция не может жить дальше в условиях жёсткой экономии. Страна нуждается в поддержке экономики и списании значительной части долга. Нам нужна программа восстановления, а не ликвидации».

По оценке государственного министра Никоса Паппаса, греки выскажутся против плана кредиторов. «В Германии есть крайние круги, которые в сотрудничестве с МВФ хотят поставить знак равенства между реализацией меморандумов и существованием единой валюты. Это недопустимо как в отношении Греции, так и в отношении других европейских народов. Европа располагает институциональной и политической возможностью найти решение по выходу за рамки кризиса без участия МВФ».

Глава МИД Греции Никос Котзиас написал в твиттере: «На шантаж мы отвечаем демократией. Монопольным рынкам — волей граждан. Дикому неолиберализму — социальной справедливостью».

Министр обороны и председатель партии «Независимые греки» Панос Каменнос в эфире телеканала MEGA заявил: «НЕТ» на референдуме означает «ДА» демократической Европе. Ультиматум кредиторов — это абсолютный фашизм. По сути, они требуют отмены пособий и налоговых льгот, высокие налоги для фермеров и на недвижимость. Реализация всего этого станет могильной плитой нации. Подпись под соглашением с «тройкой» означала бы конец сражения за Родину».

Оппозицию невероятно взбесил призыв властей проголосовать против предложений кредиторов

Глава «Новой демократии» Антонис Самарас назвал референдум «пародией» и «переворотом», обвинил правительство в «обслуживании интересов лоббистов драхмы» и лично Ципраса в том, что он на протяжении пяти месяцев лгал и обманывал народ. «Страна живёт в условиях кризиса пять лет, но катастрофу, которую нам готовят, ещё предстоит пережить. Во-первых, вопрос, поставленный СИРИЗОЙ перед греческим народом, в действительности звучит так: «Европа или драхма». Во-вторых, выход из еврозоны приведёт к краху и огромным национальным рискам, в результате люди лишатся самого необходимого. Европа уже готовит экстренную гуманитарную помощь Греции. В-третьих, выход из еврозоны не подразумевает списание долга, как это пытаются преподнести некоторые хитроумные политики. Мы будем погашать долг в драхмах с переоценкой в евро, а в Греции на ту же заработную плату можно будет купить половину товаров первой необходимости. Это приведёт к беспрецедентному гуманитарному кризису. За шесть лет мы потеряли 30% ВВП, а прямо сейчас потеряем 50% от текущего ВВП. В-четвёртых, никто не станет инвестировать, и безработица увеличится в разы. В-пятых, пропаганда, проводимая СИРИЗОЙ, пыталась убедить нас, что правительство договаривается о чём-то достойном в рамках еврозоны, но теперь подтверждается то, о чём мы предупреждали ранее — закрытые банки и АТМ, валютный контроль».

Партия ПАСОК сразу же после обращения Ципраса о референдуме потребовала отставки премьера и правительства, обвинив их в уклонении от европейского курса и безответственности, в результате которой переговоры зашли в тупик. Но уже на следующий день председатель партии Фофи Геннимата выступила с письмом-воззванием к премьер-министру и лидерам европейских социалистических и социал-демократических партий, входящих в состав правительства и институтов ЕС, в котором призвала немедленно созвать чрезвычайный саммит лидеров еврозоны «с законным участием г-на Ципраса», продлить программу помощи на «разумное время с чётко обозначенным горизонтом», чтобы «продолжить переговоры в интенсивном и продуктивном русле». По словам главы ПАСОК, Европейский центральный банк в это время должен обеспечивать ликвидность и стабильность греческой банковской системы. «Эти институциональные меры отменяют оба крайних предложения: как план кредиторов, так и референдум с ложной и вводящей в заблуждение дилеммой, и окончательно и бесповоротно предотвращают Grexit, который погубит Грецию и Европу. В любом случае наша позиция неизменна и сосредоточена вокруг твёрдого «ДА» Европе и евро».

Коммунисты (ККЕ) предложили отменить дилемму, вынесенную на референдум, и предложили голосовать на избирательных участках за их вариант: «НЕТ» — предложению ЕК, ЕЦБ и МВФ. «НЕТ» — предложению правительства. Освобождение от ЕС с помощью народной власти». В заявлении, опубликованном на официальном сайте партии, говорится: «НЕТ» по результатам референдума правительство расценит как одобрение собственного непопулярного предложения, изложенного на 47 ± 8 страницах. «ДА» будет воспринято как согласие на варварские меры «тройки» и «пребывание в ЕС любой ценой». Оба ответа означают «ДА» — Евросоюзу и капиталистическому варварству. Недопустимо принуждать народ выбирать между Сциллой и Харибдой (морские чудища в древнегреческой мифологии — А.И.). Оба документа представляют собой новый антинародный меморандум и несут новые непопулярные меры в дополнение к предыдущим. Отказ правящего большинства хотя бы обсудить предложение ККЕ подтверждает, что целью правительства является узаконить посредством референдума собственный меморандум в противовес тому, который предложили партнёры-империалисты, либо другой меморандум — результат компромисса последнего часа».

Йоргос Папандреу, глава Движения демократических социалистов и премьер-министр Греции в 2009—2011 гг. написал в твиттере: «Ципрас использует абсолютное оружие демократии (референдум — А.И.) в качестве тактической уловки, подрывая его политическую суть. Невыгодное предложение по кредиту можно изменить, а плохое правительство — отправить в отставку. Выход же из еврозоны является необратимым».

Евангелос Венизелос, бывший председатель ПАСОК, в интервью телеканалу MEGA обвинил Ципраса в том, что он «заранее готовил план закрытия банков, обсуждая банковские каникулы с министром финансов США, и всё это время обманывал народ». «На протяжении пяти лет мы прилагали все усилия для того, чтобы удержать страну на ногах, и не допустили закрытия банков ни на минуту». Венизелос охарактеризовал референдум как «уклонение от ответственности с целью избежать конфликта с внешней стороной» и обвинил премьер-министра в том, что «страну довели до точки путём игры и блефа».

Константинос Караманлис, премьер-министр Греции в 2006—2009 гг., бывший председатель «Новой демократии» впервые за много лет вмешался в государственную политику, назвав действия правительства безрассудными: «Жизненные интересы нации требуют пребывания страны в сердце Европы. Существующие недостатки ЕС никак не отменяют значения этой стратегической ориентации. Неразумный выбор подрывает этот принцип и загоняет страну в перипетию с непредсказуемыми и, возможно, необратимыми последствиями».

Газета Δημοκρατία пишет, что нынешнее бедственное положение Греции является, помимо прочего, результатом передачи национального суверенитета в политический союз государств под контролем североевропейских народов, чьи история, культура и национальная этика характеризуются систематическим ограблением других народов, которое осуществлялось в форме крестовых походов, колониализма, посредством банковской системы и мошеннического кредитования либо различных военных вторжений. Эта практика, пишет издание, легитимизировалась идеологически посредством теорий ориентализма, расизма и «наказания грешников». Отказ от национальной валюты, введение евро и высокая задолженность — всё это привело к ожидаемому краху экономики и является беспрецендентным примером ошибочной национальной стратегии, которой вольно или невольно следовали до сегодняшнего дня практически все политики. За последствия этого выбора платит кровью и слезами греческий народ. По мнению издания, вопрос, вынесенный на референдум, не имеет экономического аспекта: «Оба варианта — дальнейшее использование евро, а значит, и дальнейшее обдирательство греческого народа европейской саранчой или возврат к драхме, подразумевающий отказ от оплаты позорного мошеннического долга, принятие экономических решений в Афинах и восстановление национального суверенитета — носят глубоко политический характер».

На референдуме, объявленном премьер-министром, по сути будет решаться вопрос о сохранении или выходе страны из еврозоны, пишет Η Καθημερινή. Спустя несколько месяцев ожидания того, что соглашение будет достигнуто, нам преподносят сюрприз в момент, когда пространство для манёвра минимально. Сейчас всем нам необходимо осознать, что это была умело раставленная ловушка, выбраться из которой можно только одним способом — выход из еврозоны. Греческий народ много выстрадал за последние годы и в один из самых критичных моментов в отчаянии доверил свою судьбу сомнительному политическому лидеру. Народный мандат был чётко обозначен — жёсткие переговоры, но с гарантией пребывания в еврозоне. Прошло четыре катастрофических месяца. Экономика ещё глубже погрузилась в рецессию. Переговоры велись в формате шоу. Непрерывно взращивалась иллюзия, что соглашение вот-вот будет достигнуто. И в самый последний момент премьер-министр вдруг осознал, что не может взять на себя историческую ответственность. Струсил перед соглашением, которое оказалось жёстким ввиду его же собственных ошибок, но тем не менее гарантировало дальнейшее пребывание Греции в еврозоне. Интересам страны он предпочёл партию и идеологическую блажь, а теперь пытается использовать недовольство греческих граждан, произнося тирады о достоинстве и подталкивая нас к решению, результатом которого, несомненно, станет выход страны из Европы. Но наши граждане мудрые и не поддадутся унынию. Они проголосуют «ДА» за сохранение страны в еврозоне. Они выберут новое правительство, с чувством ответственности, которое будет добиваться более выгодных договорённостей в интересах страны. Вступим же все вместе в бой ради возрождения нашей Родины. Греция останется единой, мы останемся в Европе, мы останемся в евро.

Писатель и журналист Никос Хиладакис пишет в своём авторском блоге: «Продолжавшийся пять месяцев триллер переговоров обнажил истинную сущность Европейского союза — это чёрная клика банкиров-ростовщиков, у которые нет ни планов, ни желания объединять народы, ни чувства справедливости, ни какого-либо намерения помочь духом солидарности стране, которую они собственными руками сбросили в глубочайшую пропасть новейшей истории и, конечно, не без помощи местных коллаборационистов. Мы поверили, что политические перемены в Греции встряхнут и остальные европейские страны, и это станет началом каталитических изменений ради улучшения жизни народов Европы и преодолением вопиющей несправедливости по отношению к нашей стране, в которой посредством меморандумов были совершены преступления против экономики, общества и национального суверенитета. Вместо этого на протяжении пяти месяцев мы наблюдали, как шобла так называемых «экономистов» от МВФ, состоящая из бывших агентов Штази, потомков известных нацистов, а также пьяниц и геев, пыталась навязать целому народу свои преступные ошибки, не заботясь о том, что в бескомпромиссной приверженности своему безумию порождает сотни новых жертв. Настал момент истины. Политиканствующие евролизоблюды объединяются с безумцами, одержимыми страстью разрушить то, что осталось от этой страны. Но пусть они прекратят продавать нам планы «спасения», нацеленные на… окончательное уничтожение. Что касается изменников, то они должны, наконец, получить свой урок предательства.

В критический момент греческой истории премьер-министр Ципрас сделал самоочевидный шаг. Он призвал народ суверенно проголосовать, хотят ли греки покончить жизнь самоубийством под жестоким игом ростовщичества или они станут теми, кто будет решать будущее своей Родины и своих детей. Этот само собой разумеющийся шаг не понравился чёрным воронам, их пособникам и предателям, которые обрекли страну на мучения. Не понравился он и пособническим СМИ, которые на протяжении многих лет разграбливали страну, брали невозвратные кредиты в то время, когда рынок страдал от недостатка ликвидности, функционировали без какой-либо легитимности и притесняли всеми доступными способами греческий народ, навязывая ему свою информацию, чтобы заглушить любой голос сопротивления в порабощённой стране. Всё это когда-нибудь должно закончиться. В какой-то момент стакан переполняется и неизбежно грядёт буря катарсиса. Наступит время, когда мы вновь станем хозяевами в своём доме, а грекоговорящие пособники европейских «спасителей», которые на протяжении многих лет «спасали» нас… кнутом по спине, понесут заслуженное наказание. Пришло время сделать решающий выбор: «ДА» или «НЕТ». Мы скажем вопиющее «НЕТ»!»