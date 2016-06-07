



kremlin.ru Путин и Ципрас

Визит президента России Владимира Путина в Афины и последующее паломничество на Святой Афон транслировали в прямом эфире десятки греческих телеканалов и интернет-порталов. Счетчики AGB зафиксировали резкое увеличение зрительской аудитории главного государственного телеканала ΕΡΤ: во время девятичасового телемарафона о первом дне визита Путина количество зрителей достигало 16%. Аудитория пятичасовой трансляции посещения Святой Горы российским президентом и Московским патриархом Кириллом возросла до 23%. Новостные выпуски ЕРТ 27−28 мая посмотрели около 1 миллиона греков.

«И даже пыль, оставшаяся после визита Путина, несет выгоды для Греции, — заявил в эфире радиостанции FM (АПЕ-МПЕ) заместитель министра иностранных дел Греции, ответственный за международные экономические отношения Димитрис Мардас. — Российский президент ратифицировал ряд деловых и инвестиционных соглашений в Афинах. Один лишь факт того, что его сопровождали восемь компетентных министров, которые подписали эти соглашения, означает большие преимущества для нашей страны».

Глава партии «Народное единство» (ΛΑ.Ε.) и экс-министр энергетики Панайотис Лафазанис, который в июне 2015 года в Санкт-Петербурге скрепил своей подписью межправительственный меморандум России и Греции о строительстве греческого участка газопровода «Турецкий поток», выступил с резкой критикой, обвинив правительство Ципраса в том, что оно «неимоверно принизило важность визита Путина в Афины». «Строго соблюдая стандарты и директивы США и НАТО, правительство донельзя ограничило существующие возможности для подготовки визита, которые позволили бы достичь ощутимых результатов во всех секторах российско-греческих отношений. Трагично, что Греция голосует и одобряет в рамках НАТО все решения и действия, которые способствуют образованию «санитарного кордона» новой холодной войны вокруг России. «Многовекторная внешняя политика», о которой говорит господин Ципрас, является вымыслом, а фраза о том, что «сотрудничество с Россией — это стратегический выбор» — не что иное, как бессодержательный элемент тактики общения. К сожалению, сегодня Греция представляет собой евро-атлантическую колонию, поскольку меморандум (договор греческого правительства с «тройкой» кредиторов в лице ЕК, ЕЦБ и МВФ — А.И.) подразумевает не только экономическое порабощение, но, главным образом, политическое и государственное порабощение», — подчеркнул Лафазанис. («Народное единство» (Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)) — политическая партия, созданная в конце августа 2015 года отколовшейся от коалиции СИРИЗА парламентской группой из 25 человек, выступающих против нового меморандума с «тройкой» кредиторов и политики жесткой экономии. На выборах 20 сентября 2015 года ΛΑ.Ε. набрала 2,8% голосов, не сумев, таким образом, преодолеть порог входа (3%) в парламент — А.И.)

Третий год подряд Владимир Путин возглавляет рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes, оставляя позади президента Обаму и канцлера Меркель, пишет деловая газета Η Ναυτεμπορική. Путин продолжает подтверждать тот факт, что относится к числу немногих национальных лидеров, которые могут действовать по своему усмотрению, не заботясь о последствиях для собственного имиджа. Антироссийские санкции, введенные Западом после присоединения Крыма в марте 2014 года, обвалили рубль и погрузили российскую экономику в рецессию, но не отразились на рейтингах популярности Владимира Путина, которые, напротив, взлетели до небес. Бомбардировки российских ВКС по позициям ИГИЛ в Сирии и последующая встреча Путина с Башаром Асадом усилили роль России в развитии международных геополитических событий. Обладатель черного пояса в разных формах боевых единоборств президент Путин, похоже, владеет двумя основными навыками, необходимыми для того, чтобы отправить своих противников в глубокий нокаут, — расчёт и атака. «Ещё 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна — бить надо первым», — заметил Путин, выступая с заявлением о военной операции России в Сирии в октябре 2015 года. Могущественный человек Кремля посетил Грецию с целью выстроить более тесное политическое и экономическое сотрудничество между Афинами и Москвой, что укрепит российско-греческие отношения. На этот раз планка ожиданий оказалась значительно ниже по сравнению с той, которая была накануне поездки Ципраса в Москву в апреле 2015 года, когда Путин олицетворял для греков «рыцаря на белом коне», готового поддержать правительство в его усилиях добиться пересмотра условий меморандума (договор греческого правительства с «тройкой» кредиторов в лице ЕК, ЕЦБ и МВФ — А.И.). Многое изменилось за прошедший год, и не только в Греции. Однако, несмотря на все трудности и неблагоприятные обстоятельства, президент Путин по-прежнему пользуется доверием россиян.

Либеральное издание TA NEA, отражающее интересы прозападной части греческой элиты, опубликовало объемную, явно заготовленную статью спустя несколько часов после отъезда Путина из Афин. Как пишет издание, нынешний визит Путина в Афины не идет ни в малейшее сравнение с поездкой Алексиса Ципраса в Санкт-Петербург в июне прошлого года. Нет ни «дипломатии газопроводов и рублей», поскольку греческий энергетический компас отныне уверенно смотрит на Запад, ни «безопасных гаваней, куда греки не боятся путешествовать» — озвученная премьер-министром символическая метафора, которую интерпретировали как поворот в нашей внешней политике. Если и существует общий знаменатель между прошлогодним «мятежным» летом и сегодняшним днем, так это то, что, несмотря на большие ожидания, которые непрерывно культивируют русские, они никогда ничего не покупают.

Переговоры главы «Газпрома» с Антонисом Самарасом (премьер-министр Греции в 2012—2015 гг. — А.И.) в 2013 году так и не привели план приватизации DEPA (государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой газа в Греции — А.И.) к знаменателю «success story». Брюссель «приложил руку» к тому, чтобы сделка не состоялась, и в последний момент Алексей Миллер отступил. Та же ситуация повторилась с российской ГК «Синтез», которая без пяти минут отказалась от участия в торгах на покупку DESFA (дочерняя компания DEPA, оператор газотранспортной системы Греции — А.И.). Россия несколько раз шла на попятную в тендерах на покупку акций железнодорожного перевозчика TrainOSE и ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) — управляющей компании по обслуживанию и эксплуатации морского порта Салоники, последний раз — в октябре 2015 года, когда, согласно общему мнению, сыграла свою роль летняя капитуляция Афин. Сегодня русские восстанавливаются в обоих конкурсах, однако Брюссель и Вашингтон вряд ли допустят, чтобы такой объект стратегической инфраструктуры страны — члена ЕС и НАТО, как порт Салоники, который является воротами присутствия альянса на Балканах со времен войны в Югославии, перешел в руки русских.

Русские — реалисты до кончиков ногтей и хорошо знают пределы своего вмешательства во внутренние дела Греции, продолжает TA NEA. Правительство Ципраса уже не новый игрок на политической сцене, как год назад. У Путина была возможность наблюдать, какими методами кредиторы уложили Афины в свою экономическую и геополитическую отливную форму. Так какова же цель приезда российского лидера? Прежде всего, это тысячелетняя годовщина присутствия русского монашества на Афоне, благодаря чему предоставилась возможность посетить «дружественную во всех отношениях страну», как пишет Путин в статье, опубликованной в газете Καθημερινή. Далее, хорошо бы сбить гонор с ЕС, демонстрируя, насколько непрочен фронт, выступающий за продление санкций. Кроме того, визит Путина, которому предшествовало заявление Сергея Лаврова о «поддержке» Афин в случае повторных нарушений воздушного пространства Греции над Эгейским морем, является месседжем Эрдогану, который продолжает всячески провоцировать Москву. Это также возможность указать из Афин на слабые места НАТО в момент, когда военно-морское присутствие альянса в Эгейском море усиливается. Те, кто ждал громких новостей по части инвестиций, разочарованы. Заявления о готовности к сотрудничеству в области энергетики и приватизации, обещания об увеличении потока российских туристов и меморандумы о взаимопонимании в вопросах «низкой политики» — вот и весь инвестиционный след визита российского президента.

Особая тема — энергетика. Русские знают, что правительство сделало свой выбор. Это не означает, что на встрече с премьер-министром не обсуждался вопрос о реанимации в той или иной форме «Южного потока». В начале 2016 года «Газпром», итальянская Edison и DEPA подписали Меморандум о взаимопонимании, который подразумевает поставки российского газа по дну Черного моря, через территорию третьих стран в Грецию и Италию (IGI Poseidon). Транзитной страной, очевидно, станет Болгария. В публичном пространстве газопровод упоминается в числе приоритетных задач, однако на деле проект «заморожен». Источники в правительственных кругах утверждают, что американцы «дернули за ухо» болгар с тем, чтобы те абстрагировались от IGI Poseidon, в противном случае Болгарии придется забыть о поддержке США в строительстве газопровода IGB (Интерконнектор Греция — Болгария), который будет соединяться с TAP (Трансадриатический газопровод — А.И.) и плавающим терминалом СПГ в Александруполисе, спроектированными с целью сократить зависимость Балкан от российского газа. К тому же Афины знают, что Путин одержим идеей строительства другого газопровода: на протяжении долгого времени США в союзе с Польшей, Словакией и странами Балтии оказывают давление на Берлин с тем, чтобы заставить немцев пересмотреть свою позицию и отказаться от «Северного потока — 2» — проекта газопровода стоимостью 10 млрд евро и мощностью 55 млрд кубометров газа в год, который будет доставлять по дну Балтийского моря в Германию в два раза больше российского газа, чем сегодня. Пока реализация «Северного потока —2» остается под вопросом, Путин намерен использовать в качестве рычага давления на Европу сценарий «Южного маршрута». Тот факт, что русские не питают иллюзий, объясняет очевидное — Россия разыгрывает карту газопроводов и приватизаций в политических целях. Греческая сторона понимает это, несмотря на публичные заявления о планах потребления российского газа в Греции и за ее пределами, подытоживает TA NEA.

Визит Путина в Афины совпадает с беспрецедентным в истории международных отношений фактом — сотрудничество, антагонизм и неопределенность одновременно в отношениях Россия — Запад, пишет Έθνος. Сотрудничество на Ближнем Востоке находится на этапе широкого и непрерывного развития начиная с осени 2013 года до сегодняшнего дня: Москва в значительной степени способствовала сближению США и Ирана, а оперативное взаимодействие и совместная координация военной авиации США и России позволили наносить сокрушительные удары по позициям джихадистов в Сирии. Кроме того, США и Россия поставляют оружие и боеприпасы курдам на северо-востоке Сирии, а также сходятся во мнении о недопустимости вмешательства Турции в конфликт каким бы то ни было способом. Одновременно с этим наблюдается застой в усилиях, направленных на выполнение Минских соглашений — документа, подписанного Путиным и Порошенко при посредничестве Меркель и Олланда, который представляет собой компромиссное решение для Восточной Украины. Развернутая в Румынии база ПРО США стала шагом, который разрушил осторожный оптимизм, сопровождавший первую спустя два года встречу в рамках Совета Россия — НАТО. G7 в итоговом коммюнике жестко критикует Москву за Крым и Восточную Украину. Следующая остановка — июльский саммит НАТО в Варшаве, на котором будет официально объявлено об усилении военного присутствия альянса в Польше и Прибалтике. Наконец, до конца июля Евросоюзу предстоит определиться в вопросе о судьбе антироссийских санкций. Решение будет приниматься в условиях глубокого раскола, царящего среди стран — членов ЕС в вопросе о продлении/отмене санкций.

Проблема США в отношении России заключается в том, что, если нет угрозы со стороны Москвы — присутствие и влияние США в Восточной Европе ослабевают, начинает закладываться фундамент евразийского сотрудничества между Берлином и Москвой, что не оставляет Вашингтону места для маневра. Здесь нельзя не вспомнить слова первого генерального секретаря НАТО лорда Исмея: «НАТО существует для того, чтобы выполнять три задачи: не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев». Однако, если стратегическое сотрудничество Европа — Россия представляет собой угрозу для США, изолированная и маргинальная Россия де-факто повернется в сторону Китая. Таким образом, США просто географически переместят угрозу своей гегемонии со «старого континента» в Азиатско-Тихоокеанский регион, где в рамках политики сдерживания Пекина Вашингтон готовится укрепить Вьетнам, продавая ему оружие.

Сотрудничество в рамках коалиции в Сирии, антагонизм времен холодной войны от Балтики до Черного моря и неопределенность позиции Москвы относительно биполярного соперничества Пекин — Вашингтон, которое вырисовывается на просторах Азиатско-Тихоокеанском региона. Наибольшим парадоксом является факт размещения базы ПРО США, которая создавалась, согласно официальной версии, с целью противостоять атаке со стороны Ирана, в то время как Кремль расценивает этот шаг как враждебный и направленный против интересов России. Развертывание системы ПРО происходит одновременно с тем, когда в Сирии США, Россия и Иран бок о бок ведут борьбу с джихадистами ИГИЛ, к великому негодованию Анкары, Эр-Рияда и Тель-Авива.

Εφημερίδα των Συντακτών опубликовала репортаж из Музея византийского и христианского искусства Афин, где в присутствии Путина и Ципраса состоялась церемония открытия выставки иконы Андрея Рублёва «Вознесение Господне». Материал озаглавлен «Путин ушёл, Рублёв остаётся». Директор музея Катерина Делапорта, «которая взяла на себя роль гида российского президента», рассказала в интервью изданию: «Наш музей удостоился чести принимать лидера мирового масштаба и сопровождавших его гостей. Благодаря этому экспозицию смогли увидеть миллионы людей во всем мире. Экскурсия началась со стороны левого входа и продлилась дольше, чем планировалось протоколом. На всем протяжении тура Владимир Путин проявлял живой интерес. Было очевидно, что он внутренне переживает увиденное. Я поняла, что в облике руководителя скрывается человек, ум и душа которого способны чутко воспринимать любые события и обстоятельства реальной действительности. Он сразу узнал образ Св. Георгия, отметив невизантийский стиль иконописи, остановился у витрины с керамическими артефактами, обнаруженными в местах крушения античных кораблей и, поскольку сам занимается дайвингом, затронул тему подводной археологии. Визит для него носил явно неформальный характер. Российский президент излучал тепло и дружелюбность. Вопреки бытующему мнению, в нем не было и тени холодности. Он улыбался, был очень вежливым и деликатным. Всё это очень располагало к нему. Любезнейший, простой, искренний и энергичный. Задавая вопросы, Владимир Путин интересовался ключевыми деталями. Это образованный, интеллигентный человек, который знает историю».

Корреспондент издания Newsbomb. gr в репортаже с Афона рассказал, что во время посещения Свято-Пантелеимонова монастыря «в какой-то момент Путин попросил оставить его ненадолго в одиночестве». По мнению журналиста, он воспользовался этим временем, чтобы «прогуляться по окраине монастыря и помолиться в святом месте, благоухающем ладаном, где молитвы монахов, выражаясь словами Путина, достигают Неба. Это возможность прикоснуться человеческими слабостями к месту, где человек обнажает свои страсти и исповедуется о них в окружении свечей, святых реликвий и мощей Святых».

После официального приема и встречи с русским патриархом Кириллом глава Российского государства удалился, держа в руках черные четки с красными шариками, и на 40 минут пропал из вида телекамер и фотокамер, продолжает журналист издания. «Бесценна значимость того, что вы держите четки, расплавленные в руках монаха во время молитвы», — говорит беспрестанно российский лидер. Никто, за исключением приближенных к Путину людей, не знал, где он находился в течение 40 минут. Тот факт, что глава Российского государства пребывал в уединении, не удивил тех, кто знает его привычки, но вызвал восхищение греческих политиков, которые стали свидетелями того, с каким благоговением Путин разговаривает с монахами, насколько он смиренен и веропослушен. Глава Российского государства выразил желание в скором времени приехать снова на Афон как простой паломник, чтобы вновь окунуться в благочестивую атмосферу, которая, как он поведал святым отцам русского монастыря, придает ему сил, резюмирует Newsbomb. gr.