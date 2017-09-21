«…и всегда делаются в долгах и долгах»,

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

«…все делается путем противоречия и необходимости»

Гераклит Эфесский

8 апреля 2016 года китайская судоходная компания COSCO (Hong Kong) Group Limited и Фонд развития государственных активов Греческой Республики (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)) подписали договор купли-продажи 67% акционерного капитала ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.) — управляющей компании по обслуживанию и эксплуатации одного из крупнейших в Средиземноморье и крупнейшего в Греции морского порта Пирей.

Подписи под соглашением поставили президент ΤΑΙΠΕΔ Стергиос Пициорлас и главный финансовый директор COSCO Фэн Цзиньхуа. Церемония подписания проходила в Афинах, в резиденции Мегаро Максиму (Μέγαρο Μαξίμου) в присутствии премьер-министра Алексиса Ципраса и председателя совета директоров COSCO Сю Лиронга.

Финансовыми консультантами сделки выступили Morgan Stanley и Piraeus Bank; в качестве юрисконсультов — Freshfields Bruckhaus Deringer LLP и Αλεξίου — Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρω; техническими консультантами со стороны ΤΑΙΠΕΔ — Hamburg Port Consulting (HPC) и Marnet S.A.

Сделка состоит из двух этапов и структурирована следующим образом:

на первом этапе COSCO выплачивает ΤΑΙΠΕΔ первоначальный взнос в размере 280,5 млн евро и становится владельцем 51% акций ΟΛΠ;

по истечении пяти лет COSCO, выполнив ряд обязательств, предусмотренных договором о купле-продаже акций, включая внесение обязательных инвестиций, выплатит ΤΑΙΠΕΔ еще 88 млн евро и увеличит свою долю в уставном капитале ΟΛΠ с 51% до 67%

Общая стоимость сделки достигает 1,5 млрд евро и включает, помимо 368,5 млн евро за акции, обязательные инвестиции в размере 350 млн евро в течение первого десятилетия и ожидаемый доход Греции от концессионного договора (3,5% от оборота ΟΛΠ) на уровне около 410 млн евро. В общую сумму включены также ожидаемые дивиденды и проценты за концессию, подлежащие выплате ΤΑΙΠΕΔ и предполагаемые (сверх минимально обязательных) инвестиции до конца срока действия концессии в 2052 году. Добавим, что ΟΛΠ Α.Ε. выполняет функции концессионера с 2002 года на основе договора с греческим правительством. А с октября 2008 года действует концессионное соглашение между ΟΛΠ Α.Ε. и ΣΕΠ Α.Ε. (дочернее предприятие COSCO) о передаче в эксплуатацию китайцам терминала ΙΙ и строительстве и эксплуатации терминала III.

30 июня 2016 года греческий парламент поименным голосованием и подавляющим большинством голосов (223) ратифицировал соглашение COSCO — ΤΑΙΠΕΔ, подведя тем самым черту под многолетней «Одиссеей» COSCO в Пирее. В частности, более двух лет понадобилось для того, чтобы завершить тендер на продажу контрольного пакета акций ΟΛΠ. Два года ушло на пресловутое «дружественное урегулирование» разногласий между COSCO и ΟΛΠ по вопросу дополнительных капиталовложений COSCO в размере 270 млн евро в развитие западной части порта. Жалобы со стороны крупного бизнеса заставили шевелиться Еврокомиссию, которой понадобилось несколько лет на то, чтобы одобрить сделку. В это же время прежнее руководство ΤΑΙΠΕΔ соревновалось в перетягивании каната с администрацией ΟΛΠ в лице генерального директора Йоргоса Аномеритиса, горячего противника приватизации порта, который вменял ΤΑΙΠΕΔ принятие неадекватных решений, подрывающих развитие ΟΛΠ и портовой индустрии в целом. Аномеритис характеризовал действия крупнейшего акционера как антиконституционные и настаивал на том, что единственным выгодным решением является концессия. Позиция Аномеритиса оставалась твердой и неизменной до момента ухода в отставку в июне 2015 года.

Отметим, что изначально ΤΑΙΠΕΔ заявляла о единовременной продаже контрольного пакета акций ΟΛΠ. Решение о проведении сделки в два этапа было принято позднее. Два независимых оценщика определили диапазон стоимости акций ΟΛΠ между 18,4 евро и 21,2 евро за акцию. Первое финансовое предложение COSCO составляло 17,5 евро за акцию, окончательная цена на момент закрытия сделки достигла 22 евро за акцию.

Эжен Делакруа. Греция на развалинах Мессолонги (фрагмент). 1827

Парламентские дебаты по законопроекту о ратификации сделки COSCO — ΤΑΙΠΕΔ проходили накануне визита премьер-министра Алексиса Ципраса в Пекин и сопровождались громким скандалом, когда китайцы, уличив греков в подлоге, пригрозили расторгнуть договор. В письме, направленном греческому правительству, руководство COSCO указало на то, что условия продажи, представленные на одобрение в главный законодательный орган страны, не соответствуют ранее согласованным. «Но что более важно, текст документа не только не соответствует, но и прямо противоречит как ключевым пунктам соглашения, так и данным, на которых основывалось финансовое предложение нашей компании о приобретении ΟΛΠ Α.Ε.», — подчеркивалось в послании.

Министр судоходства Тодорис Дрицас признал, что изменения были внесены, но отметил, что правительство имело на это право. Министр сообщил, что правительство изучит возражения COSCO и по возможности учтет их. Манипуляции с текстом соглашения стали предметом откровенного стеба со стороны оппозиционных СМИ. Журналисты прозвали Дрицаса великим Карайози (греч. Καραγκιόζης — сатирический персонаж кукольного театра теней, герой забавных историй — Э.Г.), который «ловким движением рук выстраивает удивительные комбинации». Ирония ситуации заключалась в том, что присутствовавший на церемонии подписания соглашения COSCO — ΤΑΙΠΕΔ Алексис Ципрас приветствовал сделку как «отправную точку для привлечения новых инвестиций».

Лидер главной оппозиционной партии Кириакос Мицотакис, преисполненный бахвальством, не преминул напомнить, что приватизация порта — проект, инициированный правительством «Новой демократии», и добавил, что недееспособная, не заслуживающая доверия нынешняя власть едва не сорвала сделку. «Стране нужен не закон о выборах, а правительство, способное проводить политику привлечения инвестиций, не совершая при этом действий, отталкивающих потенциальных инвесторов», — заявил Мицотакис, выступая на пленарном заседании.

Глава социал-либеральной партии «Река» Ставрос Теодоракис отметил «большой спрос на доверие в Греции», назвал правку договора «худшим месседжем инвесторам» и обвинил правительство в саботаже в тяжелый для страны момент.

Лидер «Союза Центристов» Василис Левентис заявил, что Греция свободная и демократическая страна, которая нуждается в инвестициях и желает при этом сохранить достоинство.

«Я возмущен крайне жесткой формой послания китайцев в адрес руководства страны, в которую они хотят инвестировать. Правительство предоставило надлежащие объяснения, в то время как худшая часть оппозиции, проигнорировав их, занялась спекуляциями», — сказал политик.

Нацистская «Золотая Заря» проголосовала против законопроекта. Глава партии Никос Михалолиакос ограничился коротким комментарием, заметив, что правительству следовало бы задуматься о последствиях проводимой политики.

Дрицас, в свою очередь, призвал депутатов к спокойствию и заверил, что ничего страшного, что явилось бы препятствием для визита премьер-министра в Китай, не произошло. В конечном итоге, правительство в нулевые сроки поспешило внести в законопроект требуемые китайской стороной коррективы, чтобы устранить любую двусмысленность в отношении условий эксплуатации порта.

Отметим ряд ключевых моментов соглашения COSCO — ΤΑΙΠΕΔ:

Продажа контрольного пакета акций ΟΛΠ (67%) в два этапа:

в августе 2016 года завершена передача 51% акций стоимостью 280,5 млн евро; оставшиеся 16% акций стоимостью 88 млн евро размещены на счетах условного депонирования (эскроу); передача оставшихся 16% акций будет завершена через пять лет, после реализации согласованной программы обязательных инвестиций в размере около 300 млн евро.

Согласно статье 7, обязательные инвестиции в приоритетном порядке будут направлены на развитие судостроения и круизного бизнеса. Дополнительные средства в размере 50 млн евро китайская сторона обязуются инвестировать в последующие пять лет.

Предполагается использовать значительный объем дополнительных капиталовложений в период 2027—2052 гг. — 270 млн евро.

После передачи 51% акций греческая сторона удерживает 23% уставного капитала ΟΛΠ и три места в Совете директоров. После передачи оставшихся 16% — 7% ΟΛΠ и одно место в Совете директоров.

Дивиденды финансового 2015 года выплачиваются Греции. Стоит отметить, что с момента регистрации ΟΛΠ на Афинской фондовой бирже (2003 год) размер дивидендов от участия в торгах (74% акций) составил лишь 27,15 млн евро (в среднем 2 млн евро в год), в то время, как общая сумма вознаграждения за концессию, полученная ΟΛΠ в период 2002—2014 гг., составила 29,59 млн евро (в среднем 2 млн евро в год).

Гарантируется, что, находясь в частной собственности, ΟΛΠ сохранит головной офис в Греции и останется листинговой компанией на Афинской фондовой бирже. Это возможно потому, что греческое правительство сохраняет за собой право вето по следующим вопросам: выход ΟΛΠ с Афинской фондовой биржи; перенос штаб-квартиры ΟΛΠ за пределы Греции; любое решение, нарушающее концессионное соглашение.

Греческое правительство продолжит осуществлять надзор за исполнением административных полномочий нового управляющего портом и связанной с ним инфраструктурой.

Объекты портовой инфраструктуры продаже не подлежат. Продается ΟΛΠ Α.Ε. — компания, выполняющая функции концессионера до 2052 года.

По истечении срока действия концессионного соглашения управление полностью работоспособной инфраструктурой порта (включая объекты, спроектированные и возведенные инвестором) переходит греческому правительству.

Напомним, приватизация государственных активов является одним из главных условий, выдвинутых Афинам международными кредиторами в лице ЕК, ЕЦБ и МВФ, выполнение которых гарантирует Греции продление программы финансовой помощи. Подчинившись шантажу «тройки» и отказавшись от предвыборных обещаний остановить политику жесткой экономии и процесс распродажи государственной собственности, коалиция СИРИЗА — АНЕЛ уже спустя несколько месяцев после победы на выборах в январе 2015 года одобрила предложенный Еврогруппой список реформ, который существенно расширяет меморандум, подписанный предыдущим правительством.

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По словам китайского посла в Греции Цу Сяоли, покупка Пирея компанией COSCO — это только голова дракона. «Далее последуют крылья, лапы и туловище», — сказал Сяоли и добавил, что после подписания соглашения COSCO — ΤΑΙΠΕΔ в его адрес поступило несколько десятков заявок от других китайских компаний, которые хотели бы сотрудничать с Афинами. Алексис Ципрас в ходе поездки в Пекин в июле 2016 года заявил, что Греция станет для Китая «воротами в Европу» и что цель его визита — «обрисовать туловище дракона для будущей совместной работы».

«Пирей представляет собой ось греко-китайского сотрудничества, вокруг которой, как мы ожидаем, будет формироваться многомерное, экономическое, торговое и культурное партнерство со страной, которая является экономической сверхдержавой и в ближайшие годы, возможно, станет ключевым фактором, определяющим ход мировых событий», — сказал греческий премьер-министр.

Дмитрий Налбандян. Пирей. Рыбаки. 1962

Закон сильнейшего

Согласование сделки COSCO — ΤΑΙΠΕΔ сопровождалось протестными акциями и забастовками докеров. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ΟΛΠ, штат работников порта насчитывает 1096 человек. В конце мая 2016 года началась самая крупная забастовка грузчиков главных портов Греции — Пирея и Салоники, продолжавшаяся месяц. Пикетчикам оказывал поддержку Международный профсоюз портовых грузчиков (IDC), объединивший докеров со всей Европы. По словам профсоюзных активистов, модель приватизации греческого порта нигде ранее не применялась и подходит, скорее, колонии, чем государству ЕС.

Около 30 докеров из Франции, Испании, Кипра, Бельгии, Швеции, Дании, Хорватии, Словении, Великобритании и Португалии приняли участие в работе группы по урегулированию конфликта. Организаторы забастовки требовали включить в договор купли-продажи COSCO — ΤΑΙΠΕΔ «Правила внутреннего трудового распорядка» и «Положение о персонале» — два текста, которые воспроизводят всю структуру трудовых отношений в ΟΛΠ, большая часть которой считается устаревшей и, очевидно, ни при каких обстоятельствах не будет принята COSCO.

«Китайское трудовое право не применяется в ΟΛΠ, тем не менее, путь к его доминированию проговорен в официальных текстах — концессионном соглашении и законопроекте о ратификации. Мы имеем в виду трудовые отношения, где закон, вероятнее всего (если не будет оказано должное противодействие), превратится в управленческое право работодателя, закон сильнейшего, который повлияет на характер индивидуальных трудовых договоров», — комментирует профессор кафедры трудового права юридического факультета Университета имени Аристотеля в Салониках Арис Казакос.

В настоящее время действующее в ΟΛΠ трудовое законодательство, утвержденное совместным решением на уровне глав профильных министерств, устанавливает минимальный порог защиты ее служащих, притупляя знания и опыт, которые накапливались и оттачивались профсоюзом рабочих на протяжении десятилетий. Аналогичным образом закон действует и в отношении коллективных трудовых договоров. Ввиду передачи контрольного пакета акций COSCO и на основе концессионного соглашения министр судоходства Тодорис Дрицас включил в текст законопроекта о ратификции положение, в соответствии с которым законодательная власть в буквальном смысле переходит к частному лицу — Совету директоров акционерного общества ΟΛΠ Α.Ε., которое наделяется полномочиями отменить правительственный указ об утверждении Трудового кодекса.

По мнению Казакоса, отмена уставной властью действующего трудового права, а также расторжение коллективных трудовых договоров (например, на основе жалобы со стороны COSCO) создадут огромный регуляторный разрыв, который новая администрация закроет своим управленческим правом. Брешь возникнет в промежутке между отменой действующего законодательства и принятием нового либо вступлением в силу арбитражного решения ΟΜΕΔ (греческая Арбитражная Ассоциация — Э.Г.). Это не настолько невинно, как кажется на первый взгляд. Исследуя практику присутствия COSCO в других странах, легко предвидеть последующие увольнения без выплаты компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом, сокращения заработной платы, наконец, пересмотр индивидуальных трудовых договоров, которые будут навязаны сотрудникам ΟΛΠ под угрозой увольнения.

«Это не единственные риски, с которыми столкнутся работники порта. Устойчивые трудовые отношения и оптимальные условия труда, которые вырабатывались на протяжении десятилетий, также находятся под угрозой ввиду широкого использования COSCO аутсорсинга. Даже если Трудовой кодекс и коллективные трудовые договора не будут затронуты, сокращение штата работников и их замена подрядчиками в краткосрочной перспективе превратят в пустую оболочку всю институциональную структуру», — подытоживает Казакос.

Дмитрий Налбандян. Пирей. Старый рыбак

И уже в июне 2017 года деловое издание Η Ναυτεμπορική сообщило, что новая администрация ΟΛΠ в рамках «программы по снижению издержек на всех уровнях» поставила три стратегические задачи: сократить затраты на рабочую силу, которые на сегодняшний день составляют примерно 55% от оборота, внести правки в трудовое законодательство с целью повышения производительности труда и сохранить при этом хорошие отношения с рабочими, то есть обрести «трудовой мир».

Новые хозяева заявили, что не планируют сокращать заработную плату, однако попытаются убедить часть служащих, чей возраст приближается к пенсионному, уйти по собственному желанию. При этом сумма компенсации (4 500 евро в год, максимальный порог — пять лет) считается маленькой, и на данный момент предложение не нашло отклика. Кроме того, не начались обещанные государством выплаты трансфертов сотрудникам, которые хотели бы покинуть отныне частную ΟΛΠ. Между тем министерство судоходства заверяет, что выплаты начнутся очень скоро. Успех данной меры в значительной степени зависит от размера заработной платы, которая будет выплачиваться рабочим на новых местах. Руководство ΟΛΠ полагает, что данные шаги, в конечном итоге, найдут понимание и позволят существенно сократить издержки. Члены правления Федерации работников портов (OMYLE), в свою очередь, отмечают, что логика улучшения корпоративных финансовых показателей за счет сокращения занятости, которой следует новая администрация ΟΛΠ, окажет неблагоприятное воздействие на страховые фонды.

Праздничные выплаты на Пасху и Рождество (13-я и 14-я зарплаты) в ΟΛΠ (как и во всем государственном секторе) были отменены, однако теперь, после перехода предприятия в частные руки, портовые служащие просят вернуть бонусную систему. Ситуация осложнилась из-за требований некоторых работников получить компенсацию за праздничные бонусы, невыплаченные в предыдущие годы. По их утверждению, ΟΛΠ никогда не являлась государственным предприятием. Представители юридических кругов отмечают случаи, когда лишенные праздничных бонусов работники частного сектора подавали апелляции и выигрывали. Согласно подсчетам, для погашения задолженности перед всеми сотрудниками ΟΛΠ, начиная с 2010 года, из кассы потребовалось бы изъять около 100 млн евро — сумма, эквивалентная годовому обороту компании или расходам на заработную плату за два года.

Движимое в направлении пересмотра трудового законодательства руководство ΟΛΠ намерено отменить, среди прочего, все особые положения. Так, например, сегодня работники автомобильных терминалов, обслуживающие более тридцати пяти машин в день, получают премию. Предложение администрации отменить данное положение и повысить порог обязательных погрузочно-разгрузочных работ вызвало волну негодования докеров.

В конце августа 2017 года ΟΛΠ утвердила новый трудовой распорядок, согласно которому продолжительность рабочей недели увеличивается с 37,5 до 40 часов. Кроме того, работа в выходные и праздничные дни отныне утрачивает статус сверхурочной и будет оплачиваться в размере среднедневного заработка. «Новые правила отвечают текущим потребностям компании и способствуют усилиям по преобразованию ΟΛΠ в гибкий и динамичный организм», — подчеркнул генеральный директор ΟΛΠ капитан Фу Ченг Ю, комментируя нововведения.

Китайский крылатый ящер набирает воздух, готовясь выдохнуть пламя. Что предполагает амбициозный план модернизации крупнейшей морской гавани Греции? Как новые акционеры намерены использовать стратегическое положение Пирея? И все ли гладко во взаимоотношениях с греческими партнерами? Об этом — в следующей статье.

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Паспорт ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.)

1930 — основание ΟΛΠ в качестве юридического лица.

1999 — преобразование ΟΛΠ в Акционерное общество.

2002 — ΟΛΠ и греческое правительство подписывают соглашение о передаче порта в концессию сроком на 40 лет.

2003 — ΟΛΠ выходит на Афинскую фондовую биржу.

2008 — срок действия концессионного соглашения между ΟΛΠ и греческим правительством продлевается до 2052 года.

2008 — ΟΛΠ и ΣΕΠ Α.Ε. (дочернее предприятие COSCO) подписывают концессионное соглашение о передаче в эксплуатацию терминала II и строительстве и эксплуатации терминала III сроком на 35 лет.

2012 — акционерный капитал ΟΛΠ переходит Фонду развития государственных активов Греческой Республики (ΤΑΙΠΕΔ).

2014 — ΤΑΙΠΕΔ запускает международный тендер на продажу 67% акций ΟΛΠ с передачей порта в эксплуатацию до 2052 года.

2016 — COSCO (Hong Kong) Group Limited и ΤΑΙΠΕΔ подписывают договор купли-продажи 67% акций ΟΛΠ в два этапа: в августе 2016 года завершена передача 51% акций стоимостью 280,5 млн евро; передача оставшихся 16% акций стоимостью 88 млн евро будет завершена через пять лет, после реализации программы обязательных инвестиций в размере около 300 млн евро. Тогда ΤΑΙΠΕΔ станет владельцем 7% акций.

По материалам Ημερησία, Η Ναυτεμπορική, Εφημερίδα των Συντακτών, Η Καθημερινή, «Στο Κόκκινο»