Эстония, воспользовавшись своим председательством в Совете ЕС, предприняла очередную попытку приравнять коммунизм к нацизму, инициировав «Международную конференцию в рамках Европейского дня памяти жертв коммунизма и нацизма» с участием министров юстиции стран — участниц ЕС. На мероприятие, прошедшее 23 августа в Таллине, приехали представители лишь восьми государств. Заключительную декларацию о необходимости расследования преступлений коммунистических режимов подписали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Хорватия, Словакия, Венгрия и Чехия.

Dennis Jarvis Храм Афайи. Эгина, Греция

Греция публично бойкотировала мероприятие. Как сообщало ИА REGNUM, в тексте, опубликованном 18 августа 2017 года на сайте министерства юстиции Греции, говорится, что «исторические факты и события закрепили за советскими солдатами роль освободителей Европы и нацистских концентрационных лагерей и избавителей от ужасов Холокоста». В ведомстве напомнили, что коммунизм «породил десятки философских течений, одним из которых стал еврокоммунизм — идеология, возникшая в период Пражской весны, призванная «свести» социализм с демократией и свободами», и, наконец, ясно дали понять, что эстонская инициатива «является ошибочным и опасным политическим месседжем», который «не отражает точку зрения греческого правительства и греческого народа».

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Заявление греческого минюста вызвало широкий международный резонанс. В самой Греции не стихают ожесточенные политические споры. Ведущие оппозиционные партии — «Новая демократия» и ΠΑΣΟΚ — обвинили правительство СИРИЗА — АНЕЛ в навязывании идеологии и принятии решений, которые ведут страну к международной изоляции. Власть, в свою очередь, констатировала «ультраправую мутацию» оппонентов и напомнила, что в 2009 году обе партии раскритиковали резолюцию Европарламента «Европейское сознание и тоталитаризм», подразумевающую уравнение коммунизма и нацизма, и выступили против ее принятия. Напомним, 2 апреля 2009 года Европарламент одобрил резолюцию, провозглашающую 23 августа Европейским днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов.

В полемике активно участвуют СМИ. Вот лишь некоторые заголовки публикаций, вынесенные на первые полосы центральных изданий: «Сталинизм у власти» (TA NEA), «Вторая попытка отмывания нацизма» (Η Αυγή), «Опасные политические игры с приравниванием коммунизма и нацизма (Εφημερίδα των Συντακτών), «Прах тоталитаризма» (Η Καθημερινή), «Бунт» ультраправого крыла ΠΑΣΟΚ» (Εφημερίδα των Συντακτών), «На задворках истории» (Το Βήμα).

Пресс-служба «Новой Демократии» заявила, что «решение правительства в очередной раз подчеркивает обособленность Греции и ведет страну к европейской и международной изоляции». «Есть историческая правда, которая должна быть озвучена. Нацизм и сталинизм являются темными периодами европейской истории, безусловно осуждаемыми всеми демократическими гражданами. Разные идеологии в качестве отправной точки и конфликт между ними не оправдывают ни одну, ни другую», — подчеркивается в заявлении. Резюмируя, оппозиция упрекает власть в попытке «словить» голоса в традиционной «левой» среде».

Глава партии ΠΑΣΟΚ Евангелос Венизелос высказался на своей странице в Facebook:

«Прежде всего, я задаюсь вопросом, какой реакции ожидает правительство от Эстонии и других государств — членов ЕС, каждое из которых обладает в той или иной степени исторической чувствительностью, но вместе с тем сходится с общим знаменателем резолюции Европарламента. Безразличие или запись в журнале «транзакций» солидарности и взаимопонимания? Какая стратегическая национальная задача решается подобным образом и какое демократическое и, следовательно, преходящее правительство наделяется полномочиями клеймить идеологией, или, скорее, навязчивой идеей целую страну, вытесняя ее на обочину общеевропейских ценностей и исторического выбора?»

Министр юстиции Греции Ставрос Контонис, выступая в эфире радиостанции Στο Κόκκινο и на телеканале ЕРТ, подчеркнул:

«Общество должно понимать, что предпринимаются попытки исказить и затушевать историческую реальность, что недопустимо отождествлять коммунизм в любой его форме с позором нацизма — концентрационными лагерями, истреблением 6 млн евреев, массовыми убийствами инакомыслящих и военнопленных».

Министр также прокомментировал заявления оппозиции:

«Мы наблюдаем скатывание «Новой демократии» в ультраправую риторику, которая вступает в конфликт с прошлым партии, когда такие лидеры, как Караманлис, Раллис, Мицотакис и Стефанопулос, декларировали ненависть к гражданской войне и антикоммунизму (после падения режима Черных полковников в 1974 году на выборах в Греции победила «Новая демократия» — Э.Г.). Не знаю, понимаем ли мы, что процесс мутации обретает плоть, идейную оболочку, оказывает влияние на ядро нашей парламентской демократии, поскольку впервые с 1974 года мы имеем дело с подобным поведением главной оппозиционной партии».

«Также происходит мутация ΠΑΣΟΚ. Когда Андреасу Папандреу (премьер-министр Греции в 1981—1989 гг., основатель ΠΑΣΟΚ — Э.Г.) предложили осудить режим Ярузельского в Польше, он отказался и тем самым дал понять, что аналогии в подобных вопросах опасны. Этот пример подтверждает факт ухода на крайне правые позиции не только «Новой демократии», но и представителей центристской среды, что очень прискорбно».

«Наша позиция (отказ от участия в конференции в Таллине — Э.Г.) была принципиальной. Я удивлен реакцией партий («Новая демократия» и ΠΑΣΟΚ — Э.Г.), поскольку она прямо противоречит тому, что они декларировали несколько лет назад в Европарламенте, критикуя резолюцию».

Издание Η Καθημερινή приводит цитату из статьи Евангелоса Венизелоса в газете Ριζοσπάστης (официальный печатный орган Коммунистической партии Греции) от 22 января 2006 года, в которой политик делится своими мыслями по поводу резолюции ПАСЕ, призывающей приравнять коммунизм к нацизму:

«Парадоксально и возмутительно, что в 2006 году международная организация, ориентированная на защиту демократии и прав человека, выступает с текстом, который в прямом смысле приветствует практику использования истории в качестве идеологического оружия. История не должна становиться территорией идеологического воздействия со стороны тех, кто в определенный момент обладает большинством голосов или властью. Попытки отождествления нацизма, фашизма или авторитарных режимов южной Европы с коммунизмом как системой мышления и социальной и политической организации неисторичны. Широкая дискуссионная площадка, открывшая свои двери после краха «развитого социализма», разумеется, не дает кому-либо права проводить подобного рода аналогии и провозглашать соответствующие лозунги. Предлагаемый текст резолюции является неприемлемым, и я надеюсь, что не будет принят ПАСЕ. Я рад, что представители ΠΑΣΟΚ проголосовали против».

Заместитель министра обороны Греции Димитрис Вицас в комментарии радиостанции ΣΚΑΪ поддержал позицию Ставроса Контониса:

«Я полностью согласен с заявлениями министра юстиции. Греция, пережившая очень тяжелую историю, никогда не признает так называемую «концепцию двух крайностей», ставящую знак равенства между нацизмом и коммунизмом. Нацизм как преступная идеология против человечества был осужден в мировом масштабе. Я не поддерживаю и призываю других не поддерживать предпринимаемые в последние годы попытки пересмотра истории, в основе которых лежит антикоммунистическое неистовство в отношении политической теории, которая не только провозгласила, но и попыталась (пусть неудачно) раскрепостить человека. Меня лично обескуражили заявления «Новой демократии» и ΠΑΣΟΚ, которые на протяжении многих лет не только декларировали, но и следовали логике независимости и прогресса».

Вице-президент Европарламента и глава Еврогруппы от СИРИЗА Димитрис Пападимулис написал на своем официальном сайте:

«Систематические попытки отождествления коммунистического движения со зверствами нацизма являются антиисторическими и опасными для демократии, оскорбляют историческое сознание и коллективную память. Особое беспокойство вызывает тот факт, что спустя 70 лет после разгрома нацизма и фашизма в Европе усилиями представителей конкретных политических кругов на первый план возвращаются ксенофобия, расизм и искажающая историческую реальность «концепция двух крайностей». Рост ультраправых сил в Европе, разобщающая и расистская риторика президента Трампа, силовые столкновения в странах ЕС и США, провоцируемые крайне правыми группировками, должны усилить нашу борьбу против тоталитаризма и катастрофических последствий нацизма в новейшей истории. В этом контексте ультраправая риторика и антиисторические выкрутасы руководства «Новой демократии» и ΠΑΣΟΚ вызывают серьезную озабоченность и беспокойство, особенно учитывая факт, что в 2009 году в Европарламенте делегации обеих партий раскритиковали проект резолюции об отождествлении коммунизма и нацизма. При этом «Новая демократия» воздержалась от голосования, а ΠΑΣΟΚ проголосовала против. Политический оппортунизм имеет свои пределы, особенно в тех случаях, когда предпринимаются попытки пересмотреть отечественную, европейскую и мировую историю».

В заявлении пресс-службы правящей партии подчеркивается:

«Любые попытки приравнять коммунизм к нацизму антиисторичны и опасны, особенно сегодня, когда ультраправые силы по всей Европе вновь поднимают голову. В этом контексте реакция «Новой демократии» на конкретное решение демонстрирует ее стойкую приверженность «концепции двух крайностей», которая оправдывает нацизм».

Представители Коммунистической партии Греции (ΚΚΕ) назвали отказ от участия в «неисторичной антикоммунистической фиесте в Эстонии» самым малым, что могло сделать правительство. «Это, однако, не является оправданием антинародной политики, последовательно проводимой СИРИЗА — АНЕЛ совместно с системными антикоммунистами, которые встают на защиту своих нацистских коллег. Что касается попытки обелить ЕС, то напоминаем, что отождествление коммунизма и фашизма является его официальной идеологией, и подобные события под эгидой ЕС проводятся сплошь и рядом», — говорится в заявлении ΚΚΕ.

Либеральное издание Το Βήμα сожалеет об упущенной возможности выслужиться перед ЕС и показать соответствие европейским стандартам:

«Осуждение тоталитаризма и его преступлений могло бы стать уникальной возможностью для «левых» (которые, предполагается, должны адаптироваться к современным европейским стандартам) продемонстрировать политическую и идеологическую зрелость и отказаться от устаревших коммунистических иллюзий, благо в мире нет правительства, в особенности «левого», которое остается апологетом преступлений режима, намеревавшегося изменить общество и мутировавшего в итоге в жесткую диктатуру. СИРИЗА и ее руководство возвращаются к коммунистическому прошлому не потому, что все еще верят в него. Это всего лишь отчаянные попытки вернуть утраченные электоральные позиции. К сожалению, без демократии и принятия ее канонов нынешние «левые» не смогут существовать. Если они не осознают это, то очень скоро окажутся на задворках истории».

Издание Εφημερίδα των Συντακτών профсоюза журналистов Греции в редакционной статье пишет:

«Проведение встречи министров юстиции в Таллине, приуроченной к Европейскому дню памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, возвращает на международную арену известную «концепцию двух крайностей», которая в последние несколько лет была популярна в нашей стране и принималась с благоговением руководством «Новой демократии», а также представителями политической среды, которая характеризуется как ультрацентристская. В то время, когда призрак не коммунизма, а фашизма, нацизма, расизма и ксенофобии бродит по Европе и США, данная концепция очень удобна для сил, господствующих на политической и экономической арене. Она создает политическую путаницу и искажает историческую реальность, что в тени Шарлоттсвилля, «Золотой Зари» (Χρυσή Αυγή, греческая ультраправая неонацистская партия — Э.Г.), а также ксенофобской и антииммиграционной политики по обе стороны Атлантики является наименее дезориентирующим ее воссозданием. Чувствительность отдельных народов по отношению к вопросам их исторического прошлого (как правило, в странах Центральной Европы) в любом случае следует уважать, но мы не должны игнорировать факт, что усилиями радикальных антикоммунистов появлялись режимы, мало соотносящиеся с декларациями о свободе и независимости. Сознательная путаница между концепцией коммунизма в целом и режимами бывшего Восточного блока пытается упразднить исторический вклад десятков «левых» движений, которые боролись за социалистическое общество под флагом свободы, демократии и самоуправления. Блага социализма, которыми мы пользуемся и которые приобретались в тяжелой борьбе, сегодня систематически отменяет неолиберализм. Нацизм осужден за тотальную диктатуру, экспансию, развязывание Второй мировой войны и Холокост. Наконец, мы не должны забывать, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме фашизма и открыл тем самым дорогу к послевоенным завоеваниям рабочего движения в странах Запада».