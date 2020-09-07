Афины , 7 сентября, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Многочисленные митинги и протестные марши против масочного режима в школах прошли в Афинах, Салониках и региональных центрах Греции, сообщило 6 сентября Афинско-Македонское агентство новостей (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Министерство образования Греции В школу

Сотни людей пришли на площадь Конституции в Афинах и к памятнику Александру Македонскому в Салониках чтобы заявить о своей решимости запретить детям ходить в школу в масках. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, демонстративно топтали и жгли медицинские маски.

После митингов участники акций прошли протестными маршами, держа в руках греческие флаги и транспаранты с лозунгами «Руки прочь от наших детей!», «Нет — принудительной вакцинации, массовым тестам и маскам!»