Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Республики Кипр
Никосия, 8 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Большим Крестом Ордена Макариоса III Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис наградил находящегося на Кипре с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщило 8 сентября Кипрское агентство новостей (ΚΥΠΕ).
На церемонии награждения, состоявшейся в Президентском дворце, Никос Анастасиадис отметил неоценимый личный вклад Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в развитие исторических отношений между Россией и Кипром.
Глава кипрского государства также направил свои приветствия президенту и народу России, поблагодарив от себя лично, правительства и народа Кипра за плодотворное сотрудничество между двумя странами.
В ответном слове Лавров поблагодарил Анастасиадиса за высокую государственную награду, усмотрев в этом решении кипрского руководства признание роли российской дипломатии в развитии всего спектра российско-кипрских отношений.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что укрепление дружеских связей между Россией и Кипром было вновь подтверждено в ходе недавнего телефонного разговора президента Анастасиадиса с президентом Путиным, и заверил, что все договоренности, достигнутые главами двух стран, будут претворяться в жизнь.