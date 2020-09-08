Никосия, 8 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Большим Крестом Ордена Макариоса III Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис наградил находящегося на Кипре с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщило 8 сентября Кипрское агентство новостей (ΚΥΠΕ).

МИД России Выступление Сергея Лаврова на церемонии награждения Большим Крестом Ордена Макариоса III

На церемонии награждения, состоявшейся в Президентском дворце, Никос Анастасиадис отметил неоценимый личный вклад Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел в развитие исторических отношений между Россией и Кипром.

«В честь 60-летия дипломатических отношений между двумя странами и в качестве знака признательности за неизменную поддержку со стороны России позвольте вручить Вам от имени государства и народа Кипра Большой Крест Ордена Макариоса III», — заявил Анастасиадис.

Глава кипрского государства также направил свои приветствия президенту и народу России, поблагодарив от себя лично, правительства и народа Кипра за плодотворное сотрудничество между двумя странами.

В ответном слове Лавров поблагодарил Анастасиадиса за высокую государственную награду, усмотрев в этом решении кипрского руководства признание роли российской дипломатии в развитии всего спектра российско-кипрских отношений.

«Мы полностью разделяем Ваши оценки нынешнего состояния двусторонних отношений между нашими странами. В прошлом месяце мы отметили 60-летие этих отношений, установленных через два дня после того, как было принято решение о создании кипрского государства. С тех пор отношения развиваются поступательно, отражая взаимную тягу наших народов к общению друг с другом, опираясь на наши общие исторические и духовные корни», — добавил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что укрепление дружеских связей между Россией и Кипром было вновь подтверждено в ходе недавнего телефонного разговора президента Анастасиадиса с президентом Путиным, и заверил, что все договоренности, достигнутые главами двух стран, будут претворяться в жизнь.