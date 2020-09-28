Еще один механизм использования инструментов пропаганды и контрпропаганды создает Анкара с целью борьбы с информационными кампаниями по «введению в заблуждение» (misperception operations), направленными против Турции. Возможно, цель новых мер — противодействие растущей антитурецкой риторике в социальных сетях, которая заметно усилилась в последнее время. О задачах специального подразделения Управления телекоммуникаций и связи Турции, роли профессора Фахреттина Алтуна, а также о проекте совместного центра «борьбы с исламофобией» Турция — Пакистан — Малайзия пишет греко-кипрское периодическое издание Η Σημερινή.

Иван Шилов ИА REGNUM Фахреттин Алтун и Реджеп Тайип Эрдоган

Несмотря на то, что Турция активизировала свою пропагандистскую деятельность в традиционных средствах массовой информации и социальных сетях, в последние месяцы наблюдается заметное усиление негативной реакции и критики в адрес Анкары. С одной стороны, это протестные высказывания (нередко переходящие в крик) со стороны ее традиционных противников, таких как Греция, Кипр, Армения и курды, участившиеся в результате недавних действий Турции на Эвросе, в Эгейском море, ИЭЗ Кипра, Сирии, Ираке и на Кавказе. С другой стороны — присоединившиеся к ним арабские цифровые голоса, в частности, из стран Персидского залива, которые восстановили отношения с Израилем либо находятся на пути их нормализации, либо собираются это сделать.

О создании специального отдела Управления телекоммуникаций и связи Турции, который получил название «Стратегические коммуникации и антикризисное управление» («Strategic Communications & Crisis Management»), было объявлено 18 сентября 2020 года в «Официальном вестнике» Турецкой Республики («T.C. Resmî Gazete»). Как сообщается, деятельность новой структуры будет направлена на создание условий для эффективного противодействия информационно-психологическим атакам и клевете в адрес Турции, а также кампаниям, целью которых являются «разного рода манипуляции и дезинформация». В списке задач спецподразделения под «кризисными периодами» подразумеваются стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, войны и мобилизации.

Erdem Civelek Протест против запрета интернета в Турции

Руководителем новой службы назначен глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Малоизвестный, по крайней мере, до недавнего времени, Алтун, похоже, завоевал доверие Эрдогана, поскольку последний доверил ему этот очень важный пост. Алтун — профессор кафедры медиа‑ и коммуникационных исследований Университета Ибн Халдун в Стамбуле, член правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Как ученый и исследователь, Алтун — автор множества научных публикаций по таким вопросам, как свобода СМИ и медиадемократия в Турции, ориентализм как особенность освещения турецкой проблематики в иностранной прессе, риторика «левых кемалистов», критика и противодействие ПСР, а также исследований на более широкие темы, такие как влияние постмодернизма на коммуникации, этику и объективность СМИ.

Одним из грандиозных замыслов Алтуна является инициатива по созданию Турцией, Пакистаном и Малайзией совместного центра СМИ и коммуникаций «против антиисламского расизма». По словам Алтуна, центр намерен сформировать влиятельный «мировой бренд» с высококачественным контентом на английском языке. Как сообщала 5 октября 2019 года Daily Sabah, создание медийного центра обсуждали премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на трехсторонней встрече в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этот шаг является частью политики Эрдогана по формированию имиджа мусульманского лидера, эффективно противодействующего исламофобии на международном уровне. В тогдашних своих выступлениях Эрдоган назвал «рост расизма, ксенофобии и антимусульманской дискриминации угрозой миру и стабильности на планете» и предложил разработать «глобальную стратегию борьбы с преступлениями против человечности». Тогда же Алтун заявил, что подобный глобальный канал, скорее всего, будет базироваться в Стамбуле, где позаимствует опыт Турецкой государственной телерадиокомпании (TRT), которая имеет мощный англоязычный сегмент с присутствием в социальных сетях. «На базе этой цифровой платформы будет создаваться видеоконтент для соцсетей, а также документальные фильмы и новости», — сказал он.

Отметим очевидный факт. В последнее время публичная риторика правого, консервативного Эрдогана и его ультраправых союзников — кемалистских националистов — заимствовала привычки, фразы и ключевые слова из западной левой и ультралевой политической литературы. Например, 20 июля, в годовщину турецкого вторжения на Кипр, англоязычный государственный телеканал TRT World выпустил и транслировал на весь мир «документальный фильм» с характерным названием «Неонацисты Средиземноморья» («Neo-Nazis of the Mediterranean»). В общих чертах, его сценарий повествует о том, что Республика Кипр является «фашистским» государством как результат «фашистского» греческого православного образования. Чтобы «усилить» это повествование, создатели фильма мастерски использовали заявления греков-киприотов, относящихся к широкому кругу левых политических партий Кипра.

Турецкий танк M-47 TAF на площади Сарайоню в столице Никосии. 1974

Другой пример. В августе в разговоре с турецкими военными о новых системах вооружений Эрдоган сказал, что «в 2023 году турецкая нация даст надлежащий ответ фашистским настроениям как за рубежом, так и внутри страны». А совсем недавно Алтун назвал сайт TourkikaNea. gr «фашистским элементом» (TRT World от 9 августа 2020 года).

В отношении турецкой оппозиции в социальных сетях власть показывает свое истинное авторитарное лицо. Летом Эрдоган пообещал принять жесткие меры, и Алтун обвинил ряд соцсетей в «создании условий для таких преступлений, как сексуальные домогательства, демпинг, мошенничество и пропаганда терроризма» (Hürriyet от 1 июля 2020 года).

Резюмируя, Η Σημερινή отмечает, что Турция в своей антигреческой и антикипрской пропаганде достигла уровня «гибридной войны», поскольку проводит ее параллельно с провокационными действиями в морской зоне и задействует миграционный фактор.