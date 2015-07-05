К концу недели пропаганда, проводимая сторонниками соглашения с «тройкой» кредиторов, достигла немыслимых масштабов. Причем к травле, развёрнутой оппозиционными СМИ в отношении руководства страны, присоединились и традиционно консервативные издания, которые сменили риторику со сдержанно-порицательной на откровенно ультимативную, вплоть до требований уйти в отставку. Тот же климат преобладал и на телеканалах Греции, а в адрес Национального совета по телерадиовещанию сыпались сотни жалоб от возмущённых граждан.

ИА REGNUM

В сюжете одного из крупных частных телеканалов MEGA пенсионер в очереди к ATM, отвечая на вопрос журналиста, как он планирует прожить на 120 евро, которые выдает сегодня банкомат, сказал, что вопрос не в том, как он проживет на эти деньги, а в том, что «правительству мешают довести до конца сценарий освобождения страны от европейской кредитной кабалы». Корреспондент не стал слушать дальше и отпихнул пожилого человека. В другом сюжете телеканала популярный актер Клеон Григориадис, один из 200 деятелей культуры, которые поставили свои подписи под открытым письмом с призывом проголосовать «НЕТ» на референдуме, во время телефонного разговора с журналистом в прямом эфире сказал буквально следующее: «Хунта лживых частных каналов пусть убирается вон из Греции!», — и тут же был отключён от эфира. Ролик был выложен в интернет и за несколько часов набрал около полумиллиона просмотров и тысячи комментариев.

«Никогда прежде у нас не было столько телефонных звонков с жалобами от граждан, это беспрецендентный случай в нашей истории», — рассказала в интервью изданию Εφημερίδα των Συντακτών глава Национального совета по телерадиовещанию (ΕΣΡ) Лина Алексиу. Несколько дней назад ΕΣΡ выпустил директиву, в которой обратился с просьбой к сотрудникам телевизионных каналов и радиостанций уважать журналистскую этику. На данный момент это единственное, что можно сделать, но, по словам Алексиу, ΕΣΡ уже собирает досье и пригласит руководство каналов к разговору сразу же после референдума: «Для этого есть два повода. Во-первых, журналисты фальсифицируют вопрос референдума и озвучивают его так: «Евро или драхма» либо «в Европе или за пределами Европы». Во-вторых, в плане распределения эфирного времени наблюдается явное засилие материалов, отображающих позицию соглашателей (сторонников «ДА»). Так, согласно таблице, время, отведённое на освещение митинга «Остаёмся в Европе» в новостях, в разы превосходило продолжительность репортажей с альтернативного мероприятия под лозунгом «НЕТ» — жёсткой экономии».

Не обходится и без откровенного обмана. Один из крупных каналов в репортаже о ситуации вокруг банковских АТМ в Афинах показал кадры, снятые в Южной Африке в 2012 г. «Ведущая новостей сказала, что во время митинга в поддержку «ДА» народ мужественно отстаивал свою позицию под проливным дождём, но это неправда — я там был, с неба не упало ни капли», — пожаловался один из зрителей. Существует проблема и по части прогнозов голосования, которые озвучивают сторонники «ДА», что относится к категории «информация, вводящая в заблуждение». По словам главы ΕΣΡ, Совет проведёт экстренное заседание, на котором будет обсуждаться деятельность одной из афинских радиостанций, которая вещала информацию, требующую вмешательства прокуратуры.

В субботу вечером Афинское информационное агенство (АПE) сообщило, что СИРИЗА пожаловалась на телеканал ΣΚΑΙ за нарушение избирательного законодательства. В заявлении, в частности, говорится: «Несмотря на запрет, предусмотренный законом, телеканал ΣΚΑΙ в субботу, за день до референдума продолжает вещание передач политического содержания с приглашенными сторонниками «ДА». Это нарушение избирательного законодательства является частью беспрецедентных усилий в целях повлиять на избирателей и требует немедленного вмешательства надзорных органов».

«Дезинформация и шантаж, обрушившиеся на аграриев, перешли всякие границы», — цитирует газета Αυγή заместителя министра сельского хозяйства Евангелоса Апостолу, — Спекуляции, развёрнутые в последние дни вокруг утраты властью поддержки со стороны аграрного сообщества, осуществляются с целью узурпировать их голоса в пользу «ДА» на референдуме. Несмотря на непрерывное давление, сельское население с каждым днем все больше понимает, каких усилий стоит правительству достичь договоренности в интересах аграриев. Смелое и решительное «НЕТ» укрепит переговорную позицию нашей страны и станет средством достижения более выгодного соглашения для аграрного сектора, малых и средних фермерских хозяйств».

Издание Η Εφημερίδα των Συντακτών опубликовало открытое письмо преподавателей греческих вузов, в котором озвучена их позиция по голосованию на референдуме: «Мы голосуем против предложения кредиторов, поскольку не можем и дальше наблюдать, как рушится греческое общество под тяжестью неумолимо продолжающейся политики жёсткой экономии, которая устойчиво ведет экономику все глубже в порочный круг рецессии, из которой она никогда не выберется. Отрицательный голос на референдуме — это, возможно, последний шанс восстановить искалеченное достоинство нашего народа путем сопротивления унизительному давлению, которое в открытую ставит под сомнение сам принцип народного суверенитета. Наконец, мы голосуем против, поскольку мы за Европу — Европу эпохи Просвещения и рационализма, взаимопонимания и сотрудничества, демократии и социального государства, принципов свободы, равенства, солидарности и духовного развития». Под письмом подписались более 300 человек.