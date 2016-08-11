



Мерри-Жозеф Блондель. Спор Посейдона и Афины. 1822

В начале 2016 года в Риме Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Главный исполнительный директор Edison SpA Марк Бенайун и Главный исполнительный директор DEPA SA Теодорос Китсакос подписали «Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию». Edison SpA — итальянская компания, занимающаяся закупкой, добычей и реализацией углеводородов, а также производством и сбытом электроэнергии. DEPA SA (греч. ΔΕΠΑ) — государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой и распределением газа в Греции. На подписании меморандума присутствовал Генеральный секретарь МИДа Греции по международным экономическим отношениям Йоргос Ципрас. «Соглашение отражает заинтересованность сторон в организации маршрута поставок российского природного газа в Европу. Для этой цели стороны намерены использовать в максимально возможном объеме результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ПАО «Газпром» 24 февраля 2016 года.

ITGI (Interconnector Turkey — Greece — Italy) — проект газопровода, разработанный компанией Poseidon SA (учредители Edison и DEPA) с целью транспортировки азербайджанского газа через Турцию и Грецию в Италию. Однако летом 2012 года консорциум по разработке газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» выбрал для этой цели газопровод TAP (Trans Adriatic Pipeline), возведение которого началось в Греции в мае 2016 года. Компания Poseidon SA участвует также в строительстве греко-болгарского газопровода IGB (Interconnector Greece — Bulgaria), который объединит газотранспортные системы двух стран. Меморандум, подписанный Россией, Италией и Грецией в Риме, предполагает строительство звена ITGI на участке, не затрагивающем территорию Турции — IGI Poseidon (Interconnector Greece — Italy).

По мнению греческого аналитического портала Energia.gr, наиболее вероятный сценарий подразумевает прохождение газопровода по территории Румынии в Сербию, где одна его артерия соединится с находящимся в стадии проектирования газопроводом TESLA, а другая последует по старому сухопутному маршруту «Южного потока» в Италию с пунктом назначения Тревизо (административный центр одноименной провинции, расположенный севернее Венеции). Посредством TESLA, IGI Poseidon через Македонию свяжет Сербию и Грецию, чем и объясняется интерес к строительству участка Скопье — Салоники. Далее газопровод последует по маршруту первоначального ITGI — через западную Македонию и Эпир по дну Ионического моря на юг Италии. Протяженность наземного участка составит примерно 250 км, морского — около 217 км. Первоначальная проектная мощность IGI Poseidon оценивается в 12 млрд кубометров в год. Речь об инвестиционно зрелом проекте, поскольку все технико-экономические исследования и проектировка газопровода давно завершены, требуется лишь незначительная корректировка необходимой технологической документации.

Соглашение Газпром, Edison и DEPA открывает путь к созданию нового расширенного предприятия, которое возложит на себя координацию и управление узловой системой полуавтономных газопроводов с целью снабжения Балканского полуострова российским (и не только) природным газом от Северо-Восточных до Юго-Западных его окраин, пишет Energia.gr. Сухопутный и морской участки ITGI, а также ось Скопье — Салоники являются ключевыми элементами IGI Poseidon, поскольку способны удовлетворить насущные потребности развивающихся рынков северо-западной Греции и Македонии, которые практически отрезаны от природного газа. Руководство DEPA отмечает колоссальное значение проекта для развития рынка природного газа в Греции и на Западных Балканах и выражает уверенность, что взаимосвязанность с Италией довершит региональную газотранспортную сеть. Функция реверсивного распределения потоков (reverse flow), изначально заложенная в ITGI, даст возможность поставлять газ в Грецию с рынков Южной Италии, которые за счет притока голубого топлива из Алжира имеют, как правило, достаточную ликвидность.

Резюмируя, греческое издание отмечает, что разрабатываемый проект создания газотранспортной системы на Западных Балканах со знаменателем ITGI не предназначен для прокачки больших объемов газа, как это предусматривали «Южный поток» и «Турецкий поток», и имеет целью строительство сетки магистральных газопроводов, которые в первую очередь будут способствовать развитию региональных рынков. В контексте этого, авторы проекта делают ставку на газопроводы с минимальной пропускной способностью 12 млрд кубометров в год и потенциалом роста до 24 млрд кубометров в год. Ясно, что наибольшую мощность предполагает участок Сербия — Италия. Таким образом, газотранспортная система Юго-Восточной Европы, призванная заместить «Южный поток», становится второстепенным, но необходимым звеном в более широкой схеме снабжения Европы российским газом в обход назойливой Украины, в то время, как самое тяжелое бремя ложится на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Спустя месяц после подписания «Меморандума о взаимопонимании» центральное издание Η Καθημερινή опубликовало репортаж с энергетической конференции в Афинах, организованной Технической Палатой Греции (ΤΕΕ) и Греческим Институтом Энергетической Стратегии (ΕΙΕΡ), в котором пишет, что правительство безмолвно дистанцируется от планов реанимации газопровода ITGI. «Это стало понятно всем, кто присутствовал на конференции. Министр энергетики Панайотис Скурлетис и Генеральный секретарь энергетического ведомства Михалис Верриопулос всячески избегали каких-либо ссылок на ITGI. «Правительство проводит многомерную политику и выстраивает мосты там, где другие возводят стены. Такими мостами являются газопроводы TAP и IGB, модернизация СПГ-терминала на острове Ревифуса, соглашение с Ираном, а также энергетическая связка Крита с Кипром и Израилем», — заявил Скурлетис. В этом же ключе высказался и Верриопулос, который подчеркнул, что «правительство пытается сократить географическую изоляцию и повысить безопасность таких проектов, как TAP, Ревифуса, СПГ-терминал в Александруполисе, Евразия Интерконнектор и соглашение с Ираном».

Негласная коррекция позиции правительства в отношении политики диверсификации источников и маршрутов поставок российского газа в Европу является реакцией на негодование, последовавшее со стороны Еврокомиссии и США, считает Η Καθημερινή. Первые заявления прозвучали из Баку из уст вице-президента ЕК по вопросам энергетики Мароша Шефчовича и руководителя Бюро энергетических ресурсов в Госдепартаменте США Амоса Хохштейна уже спустя неделю после подписания соглашения Газпромом, Edison и DEPA. Во второй раз недовольство озвучил присутствовавший на конференции в Афинах представитель Госдепартамента США Уильям Силкуорт. Выразив энтузиазм в связи с прогрессом в строительстве TAP и IGB, которые «повысят безопасность снабжения Европы природным газом и будут способствовать независимости большинства стран от монопольного поставщика», американский чиновник перешел к косвенной критике поддержки, оказываемой Грецией в рамках реанимации греко-итальянского газопровода: «Существуют также проекты, которые отвлекают наше внимание от задачи диверсификации источников снабжения, иначе распределяют существующий природный газ и подрывают диверсификацию путей поставок. Россия хочет стать главным поставщиком газа в Европу, чтобы иметь возможность оказывать влияние на экономическую ситуацию. Мы не намерены вытеснять российский газ с европейского рынка, но мы обязаны обеспечить конкуренцию и прозрачность в пользу потребителей». Более низкий тон выдержал глава представительства ЕК в Греции Панос Карвунис. «Все в Брюсселе заинтересованы в том, чтобы Греция стала энергетическим хабом. Это подтвердил и Марош Шефчович в ходе своего визита в Афины», — заявил Карвунис, ссылаясь на проекты TAP и IGB.

Запуск IGI Poseidon создает прямую конкуренцию газопроводам ТАР и IGB и по этой причине рассматривается ЕК и США в негативном ключе, пишет Το Βήμα. IGB спроектирован с целью объединить газотранспортные сети Болгарии и Греции. Ключевым моментом для IGB является синхронное завершение строительства плавучего терминала для регазификации СПГ в Александруполисе. Предполагается, что терминал будет принимать грузы СПГ из США и Персидского залива, который посредством IGB будет поставляться на рынки Юго-Восточной и Центральной Европы. «Меморандум о взаимопонимании», подписанный Газпромом, Edison и DEPA в Риме, является сдерживающим фактором для инвесторов IGB, которые, вполне ожидаемо, отзовут заявки на участие по втором этапе конкурса. Без IGB терминал в Александруполисе оказывается экономически нежизнеспособным, что ведет к отмене любых процедур финансирования и этого проекта. Таким образом, Москва имеет возможность одним движением в нужный момент пресечь дальнейшее развертывание стратегии по сокращению зависимости от российского газа и нанести серьезный удар по интересам ЕС и США в регионе. Какую выгоду преследует греческое правительство, содействуя возрождению ITGI, который ставит под угрозу реализацию двух проектов во Фракии, готовых обеспечить стране прямое стратегическое преимущество и укрепить одну из самых чувствительных — экономически и этнически — областей Греции? Ответ простой: это способ произвести впечатление. Власть хочет продемонстрировать европейским партнерам, что вольна выбирать между различными вариантами сотрудничества, и Россия — один из них. Факт того, что Россия в настоящий момент не является экономическим конкурентом ЕС, а следовательно не в состоянии оказать финансовую поддержку Греции и удовлетворить хотя бы малую часть ее потребностей, конечно же, не имеет значения. На русской энергетической шахматной доске Греция играет роль проходной пешки, которая используется для нанесения удара по наиболее важным точкам.

Между тем, как сообщает газета Η Αυγή, главный исполнительный директор DEPA Теодорос Китсакос высмеял опасения Мароша Шефчовича, вызванные тревогой по причине участия Газпрома в реанимации греко-итальянского газопровода. Греческий чиновник указал на то, что строительство IGI Poseidon будет осуществляться строго в соответствии со стандартами ЕС, «третьим энергопакетом», с привлечением третьих лиц и т.д. «DEPA прорабатывает проект в полном согласии и при абсолютном уважении к принципам, нормам и директивам ЕС. Мы будем следовать предписаниям вплоть до запятой», — подчеркнул Китсакос и добавил, что возведение IGI Poseidon никоим образом не отменяет участия Греции в других подобных проектах, таких, как строительство греческого участка газопровода «Турецкий поток» и пр.

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