Антон Якимов
Автор
Журналист, общественник, блогер.
Последние публикации
«А сами лезут в детскую». Новый ЛГБТ-скандал всполошил Урал
Екатеринбург многими признаётся «белоленточной» столицей России. Именно здесь (в бытность города Свердловском) вырос Борис Ельцин, именно здесь возник «Ельцин-центр», именно здесь мэром города стал человек, исповедующий радикально либеральные взгляды. Кстати, именно он, Евгений Ройзман, косвенно...
14 августа 2021
На гребне третьей волны: «ковид-радикализм» на Урале
Нужна ли дискриминация людей, которые не привились от коронавируса? Этот вопрос звучал бы странно, если бы вакцинация действительно была добровольной, а не «добровольной», с чем сейчас сталкиваются многие. Главврач больницы № 40 в Екатеринбурге Александр Прудков призвал «Есть и те, кто поддержал...
31 июля 2021
Ходить нельзя запретить: соцсети об итогах крестного хода на Урале
В ночь с 16 на 17 июля 2021 года в Екатеринбурге прошёл «царский» крестный ход в память о расстрелянных Романовых. В этом году шествие приобрело скандальный ореол: впервые за всю историю мероприятия оно не было санкционировано властями. Невзирая на это существенное обстоятельство, верующие прошли...
18 июля 2021
Крестный ход пошёл поперёк ограничений — Средний Урал в соцсетях
В Свердловской области внезапно возникла новая точка конфликта, и снова на православной закваске. Светские и религиозные власти не могут договориться по поводу проведения крестного хода в «Царские дни». В 2020 году РПЦ разрешили провести крестный ход в Екатеринбурге, хотя многие другие мероприятия...
9 июля 2021
Самокаты в Екатеринбурге: правила хорошего тона и наказания
В 2021 году электросамокаты плотно вошли в кровь и плоть Екатеринбурга. В городе заработала уже вторая прокатная сеть таких устройств. Несмотря на высокую стоимость проката (разовое пользование выйдет минимум в два-три раза дороже, чем один билет в общественном транспорте), новый вид транспорта...
14 июня 2021
На Урале показали Александра Невского с помощью новых технологий
В Екатеринбурге представили высокотехнологичную выставку «Александр Невский. Судьба России» с эффектом полного погружения. Экспозиция, размещённая на базе исторического парка «Россия — моя история», создана с использованием современных выразительных средств: иммерсивных 5D-технологий...
10 июня 2021
«Тогда и нужно было у него ружьё изымать» — стрельба в Екатеринбурге
Не прошло и месяца после страшной трагедии в Казани, как в Екатеринбурге произошёл новый инцидент со стрельбой, где пострадали дети. 30 мая 2021 года бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Б. начал стрелять из карабина «Сайга» с балкона своей квартиры. Стрелок ранил в живот девятилетнюю...
6 июня 2021
«Смените пол и валите из России» — на Урале оценили предложение Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. Заявление экс-чиновника обсуждали не только в Екатеринбурге, но и по всей стране., — ответил Ройзман. Многих удивило, что оппозиционер призывает школьников покинуть страну, а сам остаётся здесь. «Женя, коли так...
25 мая 2021
«Чем холопам в регионах на метро ездить, лучше в Москве плитку переложить»
Вице-премьер России Марат Хуснуллин вновь заявил, что строительство метрополитена в городах-миллионниках «пока нецелесообразно». Вместо этого предлагается альтернатива — железная дорога. «Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу, —...
22 мая 2021
Пожары приходят вместе с реновацией? Соцсети Среднего Урала
В Свердловской области с конца апреля 2021 года объявили особый противопожарный режим из-за сложившихся погодных условий. Схожие меры приняли и в других регионах Уральского федерального округа. Однако некоторые жители уже называют нынешний сезон «аномальным». Более того, участившиеся пожары...
16 мая 2021
«Народ привьется своим лекарством» — Свердловская область ушла на праздники
За решением президента России о «длинных» майских выходных последовали меры на уровне регионов и муниципалитетов. В частности, необходимо было продумать новые графики работы для учреждений образования. Были поставлены и другие задачи, в частности по проведению вакцинации в праздничные дни. Учимся...
2 мая 2021
Народное добро Урала станет платным для народа. Обзор соцсетей
В Свердловской области стали всё чаще выражать беспокойство «коммерциализацией» общественных пространств. В Екатеринбурге ввели платный вход в Ботанический сад уральского отделения Российской академии наук. А с 2031 года, возможно, без оплаты нельзя будет зайти на территорию Шарташского лесопарка...
24 апреля 2021
Банк «Нейва» приказал долго жить — Средний Урал в соцсетях
Лишение лицензии уральского банка «Нейва» стало главным событием для многих жителей Свердловской области. Особенно для тех, кто хранил в банке свои сбережения или использовал его инструменты для ведение бизнеса. Учреждение лишили банковской лицензии за «неоднократные нарушения требований...
18 апреля 2021
Работу журналистов на митингах ограничат? — соцсети Среднего Урала
В Свердловской области началось самое настоящее весеннее обострение. Жителей Урала удивило не только резкое потепление вместе со всеми своими атрибутами, но и другие проявления весны. Граждане обсуждают происходящее в социальных сетях. Именная лужа В Североуральске присвоили гигантской луже имя...
11 апреля 2021
«Закрыть консульства США и «Ельцин-центр» — Средний Урал в соцсетях
Восстановление народного памятника вновь откладывается? Уже многие годы мэрия Екатеринбурга обещает вернуть горожанам символ Победы, Краснознамённую группу с орденом Ленина. Именно администрация варварски демонтировала памятник, вызвав возмущение горожан. Чиновники отменили ранее заявленный конкурс...
3 апреля 2021
Переменчивые депутаты и конец эпохи самоизоляции — Средний Урал в соцсетях
В последнюю полную неделю марта в Свердловской области обсуждались события, связанные как с политической сферой, так и с другими областями общественной жизни. Депутаты и мошенники — именно эти темы сопровождались широкими дискуссиями. Миграция депутатов Сразу несколько депутатов Законодательного...
27 марта 2021
«Ельцин-центр» надо «закрыть и отдать детям» — уральские разговоры
Минувшая неделя (15—21 марта) в Свердловской области не обошлась без резонансных тем. Наибольшие дискуссии вызвало продвижение реновации в регионе. Реновационная паника 16 марта 2021 года Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный законопроект о комплексном развитии...
21 марта 2021
Задержание за «наркотики» и блокировка номеров: Средний Урал в соцсетях
Вторая неделя весны отметилась в Свердловской области случаями, так или иначе связанными с работой правоохранительных органов. Происходящее широко обсуждалось в социальных сетях. Именно из соцсетей стало известно о случае с жителем Екатеринбурга Вадимом Г., которого задержали по подозрению в...
14 марта 2021
Угрозы инвалиду и громкие заявления: Свердловская область за неделю
В Свердловской области на прошедшей неделе (17−23 декабря) всё внимание общественности было обращено на пресс-конференцию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но и региональная повестка давала о себе знать. За прорыв К большой пресс-конференции с президентом, которая прошла 20...
25 декабря 2018
Выставку в Храме на Крови в Екатеринбурге обвинили в фальсификации
Выставка «Время Каина» в Храме на Крови содержит «фейковую» информацию. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков корреспонденту ИА REGNUM. В материалах выставки демонстрируется якобы подлинная цитата первого руководителя Советского...
20 ноября 2018