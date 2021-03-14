Минувшая неделя (15—21 марта) в Свердловской области не обошлась без резонансных тем. Наибольшие дискуссии вызвало продвижение реновации в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ельцин-центр»

Реновационная паника

16 марта 2021 года Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный законопроект о комплексном развитии территорий. Если ранее о «провинциальной» реновации только говорили, то теперь её поступь стала очевидной для всех жителей.

Несмотря на то, что принятый законопроект является рамочным, а механизм реновации ещё будут детализировать в последующих нормативно-правовых актах, многие жители уже беспокоятся за своё жильё. До сих пор граждане не знают, попадёт ли их дом под программу. Неопределённость вызывает панику.

«Хотят отнимать жилье и ни капли не говорят о том, как это будет происходить», — пишет Дмитрий.

«Сделайте только, пожалуйста, очень продуманно!!! С парковками, детскими площадками, зеленью!!! А не только свечки, 10 мест парковки, 3 кустика и 1 качелька», — тревожится другой пользователь.

«Как-то страшновато, живу в 9-этажной свечке 69 года постройки. Переезжать никуда не хочу и тем более ещё платить за большой метраж новой квартиры!» — описывает свою ситуацию житель Екатеринбурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос дома по программе реновации

Взятки наркополицейских

За последние семь дней в регионе зафиксировали сразу два случая взяточничества со стороны наркополицейских. 14 марта 2021 года стало известно о задержании трёх сержантов полиции. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ППС якобы приняли от молодого человека, искавшего закладку с наркотиками, 50 тысяч рублей за то, чтобы его отпустили без составления протокола. Позже парень написал заявление о случившемся в полицию.

«Если парень — реально «закладчик», то чё это он пошёл жаловаться в полицию? Мне кажется, он бы побоялся тогда связываться с полицейскими», — сомневается Алина.

«Верить нарику? Да у него в голове каша. Бред короче. Один ППСник зачем-то сознался. По очевидным делам в отказ идут, а здесь никаких доказательств — и все забегали», — отвечает пользователь под ником «Гость».

"Покажите их лица, народ должен знать героев в лицо… вдруг они еще чего натворили…» — просит Виктор К.

Всего через четыре дня после поимки стало известно о задержании ещё двоих сотрудников МВД. Представители ФСБ взяли двоих лейтенантов полиции, подозреваемых в получении взятки.

(сс) sajinka2 Взятка

По версии МВД, полицейские получили деньги от гражданина 1994 года рождения, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за якобы участие в обороте наркотиков. Сумма была крупнее в 10 раз, чем в первом случае — 500 тыс. рублей.

«Подбрасывали наркотики, если проще сказать», — считает пользователь «24 556 008».

«Как новый день, так новые хорошие новости про наших честных и доблестных работников Внутренних дел. Кошмар какой-то у них происходит», — заявил Евгений Г.

Многие комментаторы удивились пристальному вниманию ФСБ за деятельностью «борцов с наркотиками». «ФСБ работает, да и ладно. Полиция уже вообще страх потеряла», — пишет пользователь «Францис_де_Леруа».

«Ельцин-центр»

Суд обязал Фонд Ельцина выплатить долг в 2,5 млн рублей за работы в «Ельцин-центре». Организация-истец просила взыскать с фонда долги за техническую эксплуатацию здания и управление инфраструктурой объекта, а также набежавшие проценты.

Судебный процесс начался ещё в 2020 году.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна «Ельцин-центр». Екатеринбург

В «Ельцин-центре» не намерены мириться с решением суда и уже подали встречный иск в адрес организации-истца.

«А теперь представьте, какими суммами там ворочают за обливание России помоями», — считает Татьяна Ж.

«Закрыть и передать детям», — пишет Вера Ч.

Впрочем, многие пользователи сомневаются, что происходящее сильно ударит по «Ельцин-центру». Деньги найдутся, даже если встречный иск «не выстрелит», считают комментаторы. «Правительство выделит», — уверен Павел К.