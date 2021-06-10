В Екатеринбурге представили высокотехнологичную выставку «Александр Невский. Судьба России» с эффектом полного погружения. Экспозиция, размещённая на базе исторического парка «Россия — моя история», создана с использованием современных выразительных средств: иммерсивных 5D-технологий, голографических проекций, виртуальной реальности, анимированных инсталляций, тактильных решений и видеопроекций.

Авторы признают, что при разработке проекта следовали концепции «эдьютейнмента» (обучения с помощью развлечения). Это позволяет сделать выставку особо интересной для детей и подростков, хотя и взрослые посетители будут впечатлены увиденным. Атмосферу стародавних событий воссоздавали при участии компании Territory, которую привлекают для создания спецэффектов в голливудских фильмах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Выставка включает в себя все периоды жизни великого князя. На дисплеях представлены отрывки из графического романа «Александр Ярославович. Героический эпос», где авторы подают эпизоды из жизни Невского языком комикса. Так, например, показано взросление юного Александра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Посетители могут увидеть на 40-метровом панорамном экране трёхмерную реконструкцию Переславля-Залесского, где и вырос будущий полководец. Не виртуальной реальностью единой: в одном из залов воссозданы дома жителей Великого Новгорода. Там же можно услышать звон колокола, зовущего на вече.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Ключевое внимание уделено двум битвам, которые прославили имя великого князя в веках: Невской битве и Ледовому побоищу. Последнее подано с помощью технологий полного погружения: посетители оказываются в гуще сражения, давая отпор вероломным немецким захватчикам от лица русского победоносного войска.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Показаны в экспозиции и «невоенные» стороны жизни правителя. Так, один из залов посвящен его дипломатической роли в переговорах с Ордой. Перед зрителями демонстрируется диалог великого князя и монгольского хана — именно в таких разговорах решалась судьба Руси. Наконец, князь был канонизирован Русской православной церковью, и во всём мире более 1300 храмов освящены во имя святого благоверного князя Александра Невского. Побывать в некоторых из них можно не выходя из исторического парка.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Возможность погрузиться в виртуальную реальность

Алексей Колчин ИА REGNUM Возможность погрузиться в виртуальную реальность

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Выставку оценили режиссёр Никита Михалков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и другие гости. Проект реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков на открытии выставки

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков на открытии выставки