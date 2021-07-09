В Свердловской области внезапно возникла новая точка конфликта, и снова на православной закваске. Светские и религиозные власти не могут договориться по поводу проведения крестного хода в «Царские дни».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь, храм, вера

В 2020 году РПЦ разрешили провести крестный ход в Екатеринбурге, хотя многие другие мероприятия тогда отменялись. Однако теперь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял твёрдую позицию и отменил мероприятие.

«В этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно», — отметил глава региона. Он добавил, что в прошлом году несколько человек заболели COVID-19 «именно после Царских дней».

Решение губернатора вызвало споры в соцсетях. «А то бы повторилась история прошлого года с тем самым крестным ходом, который свел на нет все ковидные ограничения», — пишет «Путник». «Ох, проклянут же…» — подозревает Сергей Т.«И прям все не пошли сразу? Серьезно? В итоге ещё больше народу придёт», — опасается Галина М.

Аристарх Васильевич Лентулов. Крестный ход. 1914

«Екатеринбург поставлен на порог массовых беспорядков, — заявил блогер Сергей Колясников. — Если тысячи человек пойдут толпой по неперекрытым дорогам, то может случиться что-то страшное».

Резкая отложенная реакция

После заявления губернатора (примерно от полудня 8 июля) церковь взяла паузу, не комментируя ситуацию. Лишь ближе к ночи пошли первые ответы от представителей церкви.

«Невозможно с помощью указа запретить речке Исеть течь, — заявил секретарь епархиального совета Вениамин Райников. — Можно отменить внешнюю организацию. Да, с этим возникли проблемы. Она будет хуже, чем в предыдущие годы. Но сделать так, чтобы люди перестали ходить и перестали молиться, — это невозможно».

Уже глубокой ночью с официальным заявлением выступил митрополит Евгений, озадачив многих. «И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность, — написал глава епархии. — Я однозначно пойду!»

Митрополит также призвал обойтись без «стигматизации верующих» — виновниками распространения COVID-19 они не являются, подчеркнул руководитель.

«Будут ли задержания? Это ведь тоже митинг», — задаются вопросом пользователи. «Такие высказывания не являются призывом к проведению незаконного массового мероприятия и нарушения санитарного законодательства в период пандемии?» — удивляется другой горожанин. Впрочем, немало и тех, кто поддержал митрополита. «Как Иннопромы — так можно, а как остальные мероприятия, так нет. Правильно, пусть идут, нечего религию топтать!» — пишет местный житель.

Илларион Прянишников. Крестный ход. 1893

Что дальше?

Светские власти не стали спешить с публичными заявлениями по поводу дальнейшей судьбы крестного хода. И можно понять, почему: и высказывание губернатора, и ответ митрополита были изначально опубликованы в соцсетях, в обоих заявлениях звучали критические нотки в адрес противоположной стороны. Такой «дистанционный» формат к снижению конфликтности не приводил, а даже наоборот.

В эфире «УралLIVE» вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что с РПЦ ведутся переговоры. «Мы предоставили им дополнительные аргументы, они их изучают, — сказал чиновник.— Я надеюсь, что их позиция будет совпадать с нашей».

Тем не менее, позиция властей стала даже более резкой. «Никакого крестного хода проводиться не будет, — настаивает Бидонько. — Организовываться ничего не будет, это будет запрещено. Все, кто придут, это будет вне закона».

И верующие, и светские жители Екатеринбурга надеются, что разгоревшееся непонимание вскоре сойдёт на нет. Тем временем в соцсетях епархии публикуются фотографии с публичных мероприятий, где участвуют массы людей.

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