В Свердловской области стали всё чаще выражать беспокойство «коммерциализацией» общественных пространств. В Екатеринбурге ввели платный вход в Ботанический сад уральского отделения Российской академии наук. А с 2031 года, возможно, без оплаты нельзя будет зайти на территорию Шарташского лесопарка.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Прецедентный документ

Поводом для беспокойства стало подписание губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым постановления, согласно которому вход в Шарташский лесной парк может стать платным с 2031 года. За данную «услугу» с жителей могли бы взимать 0,5% от прожиточного минимума, указывается в документе.

Шарташский лесопарк — одно из любимых мест для гуляния у жителей Екатеринбурга. Пространство обладает и большой исторической значимостью: на Каменных палатках, одном из живописных памятников природы в черте лесопарка, в 1905 — 1917 гг. проводились рабочие собрания и маёвки. Известно, что на них с революционными призывами выступал один из выдающихся большевистских деятелей Яков Свердлов.

«А дышать в 2031 году еще бесплатно можно будет? Или за каждый вдох 0,1% от минимальной оплаты труда? А в отставку губернатор не хочет?» — пишет один из жителей в соцсетях. Другие удивляются выбранному властями горизонту планирования. «У нас неизвестно что завтра-то будет, а тут через 10 лет. Там уже с десяток новых губернаторов будет», — считает горожанин. Третьи попытались представить, как же реализовать новое требование. «Там территория огромная, чтобы плату собирать, надо 20 км забора поставить. По 65 рублей на содержание забора не хватит», — пишут удивлённые пользователи.

Цитата из мф Чиполино. реж Дежкин Борис. 1961. СССР Налог на дождь

Оправдания руководства

Позже с объяснениями выступил директор лесного парка Артур Зиганшин.

Артур Зиганшин Практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня — вопрос, скорее, дискуссионный, ведь мы говорим о 2031 годе, а самое главное — мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами. Но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения!

Впоследствии руководитель уточнил, что его слова не противоречат постановлению губернатора. По словам Зиганшина, подписанный Куйвашевым документ лишь «устанавливает размер оплаты», но допускает, что взимать её не будут. Высказывания главы парка вызвали споры.

Цитата из мф Чиполино. реж Дежкин Борис. 1961. СССР Читает

«Где в постановлении указано, что вход в парк может быть бесплатным на усмотрение руководителя парка или отраслевого министра?» — спрашивает Мария Б. «Вы же не можете утверждать о том, что будет в 2031 году. Вы точно будете его директором в то время?» — пишет Анастасия П.«В Кисловодске, до которого вы никак не доедете, есть прекрасный национальный парк. Он содержится так, как вам не снилось. И вход туда бесплатный», — обращает внимание ещё одна горожанка.

Наглядная иллюстрация

Но если вопрос с Шарташским лесопарком можно отложить до 2031 года, то ещё одно нововведение уже ввели. С 21 апреля 2021 года вход в Ботанический сад УрО РАН стал платным. Для посещения «зелёной зоны» с посетителя требуют 150 рублей.

заместитель директора по науке Ботанического сада УрО РАН Василий Пономарев На нашей территории находится огромное количество коллекционных растений. Чтобы обеспечить их защиту, мы должны поставить охрану, а это деньги, которые нам работодатель не оплачивает.

В саду любили гулять пенсионеры и беременные матери. Территория была открыта для гуляний с 8:00 до 18:00 (по местному времени, в пятницу — до 17:00).

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Нововведение было воспринято крайне негативно. «Гулять с детьми просто негде. НЕГДЕ от слова совсем… чтобы семьей погулять 1 раз 450 руб… это 2−3 кг курицы для семьи…» — возмущается горожанин. «Там гуляли молодые мамы и пенсионеры, сейчас с них попросили денег. Ну как же у ребёнка конфетку не отнять?» — пишет пользователь. «Платный вход — это чистейшая дискриминация по финансовым возможностям! Т. е. тот кто не может заплатить, тот лишается возможности и права дышать свежим воздухом. Так, что ли?» — недовольны другие.

Поддержали идею с платным входом лишь единицы. «Пускай широкие массы во дворах сидят!» — призывает Андрей Р. Впрочем, его призыв не нашёл понимания у других. Жители недовольны коммерциализацией зелёных территорий, которые являются неотъемлемой частью города.