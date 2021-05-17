В Свердловской области с конца апреля 2021 года объявили особый противопожарный режим из-за сложившихся погодных условий. Схожие меры приняли и в других регионах Уральского федерального округа. Однако некоторые жители уже называют нынешний сезон «аномальным». Более того, участившиеся пожары некоторые связывают с желанием застройщиков провести реновацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Погода не радует

В первую очередь людей неприятно удивила внезапно напавшая на регион жара. В Свердловской области 13, 14 и 16 мая мая 2021 года установили дневные температурные рекорды. Так, 13 мая воздух прогрелся до +29,3 градусов по Цельсию (на 0,1 градуса выше прежнего суточного максимума1974 года), 14 мая — до +30,9 градусов (на 0,6 градуса выше показателя 2014 года), 16 мая — до +32 градусов (на 0,4 градуса больше показателя 1930 года).

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Жара

Причуды с погодой происходили в 2021 году и раньше. Однако привыкнуть к череде резких потеплений и похолоданий сложно, особенно метеозависимым и гипертоникам.

«Ходить с высунутым языком приходится, чтобы жара легче переносилась», — признаётся пользователь. Кому-то жаркая погода обойдётся в копеечку. «Отговаривала мужа от кондиционера, много лет прокатывало, но, похоже, не в этот раз!» — жалуется жительница Екатеринбурга. Другие вспомнили, что отопление в жилых домах отключили только после майских праздников. «Пересматривать нужно планы по отопительному сезону на Урале. Неделю назад в городе ещё работало отопление в квартирах. А жара такая с середины апреля», — пишут люди.

66.mchs.gov.ru Тушение пожара. Екатеринбург

Пожары зачастили

В области зафиксировали множество пожаров за неделю 10−16 мая. В Берёзовском загорелся мусорный полигон, в Черноисточинске горели частные дома, а в Ирбите произошла разгерметизация резервуара с газом, что тоже привело к возгоранию. Наиболее крупный пожар произошёл 15 мая в Екатеринбурге на улице Учителей. Огонь уничтожил 19 построек, включая пилораму и два гаражных бокса. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой и удаленностью источников воды от места возгорания. «Пожарные молодцы, в эти дни им особенно тяжело, спасибо за труд», — пишет житель Екатеринбурга. «Как ни пожар, то гидрант не работает, то воды в нём нет, то не подъедешь. Вообще есть кто отвечает за исправность этих гидрантов?» — удивляется другой пользователь. «Еще сильнее уплотняйте застройку. Тогда воды совсем не будет», — предупреждают горожане.

Всё для реновации?

Пожары беспокоят жителей не только сами по себе, но и в связи с проблемой комплексного развития территории. В 2020 году в городе неоднократно горели деревянные бараки (в пожарах гибли люди), в поджогах местные жители подозревали застройщиков. Так, житель Свердловской области Михаил Лежнин обратил внимание на странности пожара на улице Учителей в Екатеринбурге. «По снимкам видно — объекты деревянной застройки, да и улица (Учителей) подходящая — рядом промсектор, и «Парк Хаус» тут же. Идеальное место для застройки. Конечно, для владельцев этих домиков и лесопилки — это большой ущерб (надеюсь, без жертв), но масштаб пожара в 2500 квадратов сам себя не устроит. Это вам не мусор в костерке сжигать». Автор не настаивает на своей версии, но тем не менее делится беспокойством. «Если что и подпалят, то можно списать и на окурок, и на проводку, и на сухую траву во дворе, мало ли, правда? А землю потом и переделить, передарить можно. В мэрии нынче такие договоренности на строительство разных «свечек», «человейников» и прочих «ледовых арен» проходят на ура», — пишет человек. Лежнин — не единственный, кто обеспокоился возможной связью пожаров с реновацией. «Значит, скоро построят очередные трущобы, не зря горит!», — комментирует пожар на Учителей пользователь «0o0». «Реновация по екатеринбуржски… — ладно хоть людей, как на Пионерке, не сожгли… застройщики давно глаз на такие места положили…» — утверждает «Солдат».