



Андрей Алексеев ИА Красная Весна Краснознамённая группа. Граффити. Екатеринбург.

Восстановление народного памятника вновь откладывается?

Уже многие годы мэрия Екатеринбурга обещает вернуть горожанам символ Победы, Краснознамённую группу с орденом Ленина. Именно администрация варварски демонтировала памятник, вызвав возмущение горожан.

Чиновники отменили ранее заявленный конкурс по восстановлению памятника (одновременно с ремонтом площадки для него) из-за отсутствия подрядчиков и заявили, что «дальнейшие решения будут приниматься отдельно». Такая поспешность вызвала вопросы у ряда горожан.

Артём Брусницын ИА Красная Весна Мемориальный знак, посвящённый Краснознамённой группе

«Разрушать, конечно, проще, чем созидать. Однако да… жжжж… это всё неспроста», — считает Игорь Л. «Тогда взяли руки в ноги и в ПТУ осваивать специальность сварщика. А то сломать — смогли, а вот починить — как всегда», — уверен пользователь «Ёрокоби Дзэцубо». «Не, ну за слова надо отвечать, если мужчины. И это касается и Высокинского, и Орлова, и Куйвашева. Если сказали, что вернут — возвращайте», — подчеркнул Дмитрий И.

Средний Урал лишили виз в США

В Екатеринбурге больше не удастся получать визы в США. Местное американское генеральное консульство перестанет выдавать такие документы.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Генеральное консульство США в Екатеринбурге

Дипломатическое представительство США пусть и останется открытым, но горожанам теперь придётся получать американские визы в другом месте. Впрочем, большинство жителей Екатеринбурга не видит в этом проблемы.

«Действительно. Зачем оно. Ведь все детки и близкие нынешней власти уже давно имеют гражданство США и ненавистной Европы», — считает один из горожан. «Закрыть все консульства, не открывать новых, сломать «Ельцин-центр», вернуть образование и медицину в привычное для населения состояние без так называемых «услуг», — предлагает другой. «Уральским чиновникам и олигархам это не помешает. Они в Москву без проблем бизнес-классом или личным самолетом слетают за визами для себя и детей. Хотя какие визы? У большинства уже гражданство есть», — парирует пользователь «Вахтёр». «Как же мне теперь в штаты на заработки летать?» — переживает житель.

Леонид Макаров Касса «Ельцин-центра»

Сырые котлеты в школах?

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 29, в которой жаловались на якобы недостаточно приготовленные блюда. Претензии родителей вызвали «ёжики из говядины», которые не понравились школьникам. Если проверка подтвердит, что блюдо было сырым, будут приняты меры прокурорского реагирования. В мэрии города же считают, что еда была приготовлена правильно.

Andshel Школьная столовая

«Пусть департамент образования и те чиновнички, что утверждают, что всё в порядке, сами это едят каждый день. Посмотрим, как у них со здоровьем будет дальше», — возмущается один из родителей. «Проверьте еще, пожалуйста, гимназию номер 70. Невозможно есть то, что там дают на обед», — жалуется горожанин. «Стыдоба, детей накормить нормально не могут! О каком будущем в стране говорить!» — жалуется Светлана.

«Проведите опрос и журналистское расследование на предмет качества школьного питания», — требует «Сэр Генри».