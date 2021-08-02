Нужна ли дискриминация людей, которые не привились от коронавируса? Этот вопрос звучал бы странно, если бы вакцинация действительно была добровольной, а не «добровольной», с чем сейчас сталкиваются многие.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Главврач больницы № 40 в Екатеринбурге Александр Прудков призвал «ввести дискриминацию непривитых». В частности, он предложил отказать таким гражданам в плановой медицинской помощи. Радикальные заявления Прудкова и реакция на них взорвали информационное поле региона. Но сначала нужно описать фон, на котором произошёл этот взрыв.

«Такое у нас гадское лето»

Даже с «добровольной» вакцинацией властям не удаётся добиться нужных показателей. На 29 июля 2021 года в Свердловской области привились 667 тыс. человек. Согласно Росстату, в регионе проживает 4,29 млн жителей. Получается, что оба компонента поставили лишь 15,54% населения области (цифры по «неполной» вакцинации брать не будем — в Татарии, например, более 11 тыс. человек не явились на вторую прививку, что существенно). А нужно добиться 60% к сентябрю 2021 года. Даже если вычесть не попадающих под вакцинацию жителей (по медицинским, возрастным и другим допустимым для власти причинам), сильно цифры не улучшатся.

Pxhere.com Прививка

Читайте также: В Татарии не явились на вторую прививку 11 тыс. человек

Нельзя сказать, что в местной медиасфере подробно обсуждается невыполнимость этих планов. Изредка встречаются краткие констатации. «Вакцинация в Свердловской области провалена…», — пишет телеграм-канал ФИО100. А философ Андрей Коряковцев считает, что причины провала — в распространении «конспирологических и псевдонаучных теорий ковид-диссидентства».

Ещё одно сопутствующее обстоятельство — новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. Впервые преодолён психологический барьер в 500 новых носителей коронавируса за сутки (по данным на 30 июля). Количество новых ковид-пациентов до этого прибавлялось рекордными темпами на уровне 490 человек в день, что дало повод властям заявить о достижении плато по уровню заболеваемости. С грустью вспоминается анекдот про Вовочку: такое у нас гадское… плато.

Именно на гребне третьей волны коронавируса в регионе заговорили о радикальных мерах.

Всех под одну гребёнку?

Что конкретно сказал главный врач Прудков?

«Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе. Москва уже пошла по такому пути: плановая помощь только вакцинированным. И это, я считаю, правильно», — заявил руководитель.

Отметим, что причины, по которым люди не ставят прививку, врач не обсуждал. А эти причины невозможно уложить в прокрустово ложе «антиваксерства» и ковид-диссидентства.

Получить медотвод сейчас крайне проблематично — ограничено даже количество медучреждений, где эти справки оформляются. Многие жители опасаются побочных эффектов, о наличии которых государственная машина нас старательно информирует — правда, по части зарубежных вакцин. А полноценной статистики по нашим вакцинам, увы, днём с огнём не сыщешь, и это не проходит бесследно. Наконец, постулирование принципа добровольности вместе с продавливанием обязательной вакцинации тоже не идёт в плюс.

Это далеко не все причины, по которым некоторые люди не прививаются от коронавируса. А некоторые прививаются, и это их выбор.

Вместо решения комплексной проблемы предлагается просто взять всех непривитых и сделать их людьми второго сорта. При всём уважении к врачу, которые ежедневно спасает людей — не популизм ли это? К каким разрушительным последствиям может привести такая практика?

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса в маске, Екатеринбург

«Унижает достоинство человека»

Заявление Прудкова возмутило многих.

«Клеймить людей, делить их на «правильных» и «неправильных», сталкивать лбами и разжигать ненависть между людьми — это не дикость? Именно этим и занимался данный «врач», — пишет комментатор.

«Если сейчас по шапке этому персонажу зазнавшемуся не надавать, то все что он озвучил, будет звучать все чаще и громче. А дальше это будет нормой. Против всех видов дискриминации граждан!» — считает пользователь «Бессимптомный суперразносчик добра».

Есть и те, кто поддержал Прудкова. «А я этого врача целиком и полностью поддерживаю. Когда каждый день входишь в красную зону и видишь, как люди как мухи дохнут, вполне можно высказать суждения, похожие на экстремизм», — написал местный житель.

Юрист Елена Чекан пошла дальше и подала заявление на главврача в ФСБ и СКР. По её мнению, Прудков совершил следующие преступления: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ), а также «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» (ст. 136 УК РФ).

Читайте также: Главврача уральского госпиталя обвинили в разжигании ненависти

«Используя свое служебное положение, главный врач возбуждает ненависть, вражду, унижает достоинство человека и нарушает равенство прав и свобод человека и гражданина», — считает Чекан.

Судя по комментариям на новостных сайтах и в соцсетях, большая часть комментаторов поддержала юриста. Впрочем, многие сомневаются, что её действия к чему-то приведут. «Статья однозначно только для применения в отношении противников режима», — пишет пользователь.

Есть и те, кто призывает к осторожности, не желая допустить нового «дела врачей». В пик пандемии лишаться врачебных и управленческих кадров, очевидно, плохая затея. «А заместо врача будет лечить сама юрист, приедет из Москвы и будет откачивать всех заболевших», — отмечает один из комментаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

«В любой форме и любых выражениях»

Свои «комментарии» оставили и власть предержащие.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев по привычке высказал мнение по волнующему его вопросу в Instagram. Он обратил внимание, что юрист — «малоизвестный», а врачи — безусловные герои.

«Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех делать прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь», — написал глава региона.

Читайте также: Свердловский губернатор поддержал врача, призвавшего к дискриминации

Вероятно, ни призыв главврача, ни заявление юриста не приведут к каким-либо последствиям. Более того: обязательную вакцинацию регион сейчас не вывезет. Судя по жалобам, имеются проблемы с наличием нужного количества вакцины. Поэтому на «ковид-радикализм» власти не готовы и по этой причине.

Однако даже на уровне риторики жители не считают допустимым подобные устремления. В России, где к вопросу о равноправии люди относятся очень чутко, об этом беспокоятся…