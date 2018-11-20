Екатеринбург, 20 ноября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Выставка «Время Каина» в Храме на Крови содержит «фейковую» информацию. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Выставка «Время Каина» в Храме на Крови

В материалах выставки демонстрируется якобы подлинная цитата первого руководителя Советского государства Владимира Ленина «Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожило до мировой революции». Учёный заверил корреспондента ИА REGNUM, что данная цитата — «фейк».

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Поклёп на Ленина

Любопытно, что на целых трех стендах выставки указывается советский уральский писатель Павел Бажов. Деятель обвиняется в «обелении и оправдании жестокостей красноармейцев». О выдающемся вкладе писателя в отечественную культуру нет и речи, но подчеркнуто, что в честь Бажова названы населенные пункты и улицы по всему бывшему СССР.

Стоит указать, что выставка сделана сотрудниками Музея святости, исповедничества и подвижничества, и руководитель именно этого учреждения Оксана Иванова потребовала исключить имя писателя из голосования «Великие имена России». Можно предположить, что выставка является «мягкой артподготовкой» перед попыткой искоренить имя великого писателя в Екатеринбурге. Хотя бы — чтобы обошлось без доименования аэропорта «Кольцово». Это лишь гипотеза, но она имеет право на существование.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Поклёп на Бажова

Смущает и другое. Так описывается поведение красноармейцев: «По пути от места расстрела до ЧК члены расстрельной команды заходили в дом одного из чекистов, где напивались до сильного алкогольного опьянения». Хороший сценарий для голливудского фильма про «красный террор». Но на «исторической» выставке следует соблюдать большую ответственность. А на многообещающем стенде «За что?» нет ни малейшего упоминания «белого террора», реакцией на который и стал исторически зафиксированный «красный террор».

Разочаровывает и отсутствие рекламируемого «религиозного ракурса» в освещении проблемы. А ведь организаторы обещали показать события показать события «не как политический или социальный, а как религиозный конфликт». Спорная параллель между «красным террором» и убийством Авеля проявляется только однажды — на центральном изображении выставки, где изображен убийца. Но никаких пояснений к данному стенду не приведено. Или же «религиозность» проявляется в том, что в Гражданскую войну гибли в том числе и священники?

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Выставка «Время Каина» в Храме на Крови

Напомним, скандальная выставка уже ранее вызвала неодобрение в соцсетях. Пользователей смутило, что в экспозиции демонизируется только одна сторона конфликта в Гражданской войне, а также игнорируются «неудобные» для РПЦ исторические факты. А вот писатель Бажов до сих пор вызывает светлые чувства в душах среднеуральцев — пока что именно Бажов лидирует в голосовании «Великие имена России», которое продлится до 5 декабря. Такая тенденция не понравилась руководителю музея святости, исповедничества и подвижничества Оксане Ивановой, которая обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включить Елизавету Романову в шорт-лист голосования. Бажова же, как указывает Иванова у себя в Facebook, нужно «исключить из конкурса».