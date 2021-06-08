Не прошло и месяца после страшной трагедии в Казани, как в Екатеринбурге произошёл новый инцидент со стрельбой, где пострадали дети. 30 мая 2021 года бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Б. начал стрелять из карабина «Сайга» с балкона своей квартиры. Стрелок ранил в живот девятилетнюю девочку и попал в ногу сотруднику Росгвардии. Росгвардейцы смогли взять квартиру штурмом и задержать злоумышленника.

Sledcom.ru Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу с балкона, предъявлено обвинение

Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. Сотрудника Росгвардии достаточно быстро выписали из больницы, а девочке пришлось делать операцию, после которой ребёнка погрузили в медикаментозный сон. Сейчас она уже пришла в сознание.

Горожане сильно обеспокоились судьбой девочки и поблагодарили сотрудников правоохранительных органов. «Ох, слава омоновцам, хоть что-то могут. Девочке выздоровления», — пишет пользовательница. «Только массовые расстрелы спасут Россию. У нас люди не понимают ничего, кроме физического воздействия», — возмущается местный житель. «Хорошо, что девяностые закончились», — саркастически отмечает Андрей К.

Очевидно, что данный инцидент отличается от стрельбы в Казани массой обстоятельств. В частности, в деяниях стрелка пока не видно сформированной жизненной позиции, преступление он совершил в пьяном виде, а девочка стала, вероятно, случайной жертвой, а не целью покушения.

Sledcom.ru Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу с балкона, предъявлено обвинение

Тем не менее определённые выводы по факту произошедшего люди делают и в этом случае. Многих удивило, что у человека со сложным психологическим фоном было оружие. Пользователи спрашивают: может, ужесточить оружейное законодательство? Или более тщательно осматривать граждан до получения всех необходимых справок?

Друзья погибшего рассказывают, что в 2001 году стрелок застрелил человека, будучи не при исполнении, но избежал наказания. Тогда его действия якобы признали допустимой обороной. Впрочем, в правоохранительных органах уточнили, что судимости у Сергея Б. нет.

«Алкоголик, из «бывших», уже не первый раз… прям закономерность какая-то…, — пишет Антон С., — Закон о свободном ношении оружия для всех? Нет, что вы». «Я конечно, может, и лезу не в своё дело, но откуда вообще у него оружие? Даже если он и работал ранее», — возмущается пользователь. «Многие люди мимикрируют под нормальных годами, а потом сносит крышу. Никому не выдавать — тоже не выход, просто у нас так работают законы и проверки», — спорит с ними Владимир С.

Ситуацию уточнили в Госдуме. «У задержанного в Екатеринбурге, открывшего стрельбу по прохожим, было зарегистрировано охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом «ВПО 136 ВЕПРЬ-КМ», калибр 7,62×39 мм, — сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). — Последняя проверка, проходившая в марте текущего года, нарушений условий хранения оружия и патронов не выявила».

Однако, по словам знакомых, мужчина не первый раз «срывается». В октябре 2017 года он якобы уже стрелял в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал. «Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто всё на тормозах спустили, — утверждает бывший коллега стрелка Олег П. — А в 2012—2013 годах в отношении него велось уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», но было прекращено».

Sledcom.ru Обвиняемый в стрельбе из окна в Екатеринбурге задержан

Наблюдательные горожане обратили внимание, что инцидент произошёл почти через год после убийства «похитителя обоев» Владимира Т. при штурме его квартиры росгвардейцами. 31 мая 2010 года гражданин украл обои из строительного магазина, а позже оказал сопротивление полицейским при задержании. После этого произошёл штурм его квартиры.

В начале июня 2021 года Европейский суд по правам человека принял жалобу родителей Владимира Т. Они считают, что Росгвардия неправомерно применила оружие в ходе штурма жилья покойного. Горожане отмечают, что росгвардейцы провели работу над ошибками: в этот раз, несмотря на большую опасность стрелка, тот остался жив в результате штурма.

«Поверьте, СОБР не придет просто так ни ко мне, ни к кому бы то ни было. И не будет ломиться в квартиру. А уж кидаться на СОБР с ножом и макетом винтовки — верх неадекватности» — напоминает Владислав П.