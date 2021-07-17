В ночь с 16 на 17 июля 2021 года в Екатеринбурге прошёл «царский» крестный ход в память о расстрелянных Романовых. В этом году шествие приобрело скандальный ореол: впервые за всю историю мероприятия оно не было санкционировано властями.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

Невзирая на это существенное обстоятельство, верующие прошли ставший традиционным маршрут от Храма-на-крови до Ганиной ямы. Мероприятие оказалось более скромным по численности. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявляет о двух тысячах участников — по всей видимости, их было больше, но никак не десятки тысяч, которые шли крестным ходом в прошлые годы.

Силовые структуры не стали мешать шествию и даже помогали: полицейские перекрыли улицу Царскую, откуда и начинался крестный ход. Никаких задержаний не проводилось, несмотря на прямой запрет мероприятия. Между тем именно в «царские дни» в Свердловской области зафиксировали несколько рекордов по суточной заболеваемости COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

Сам факт проведения шествия возмутил одних жителей и обрадовал других.

«Главное, что наша полиция нарушает законодательство! Не арестовывает нарушителей коронавирусных ограничений, а помогает им, перекрывает улицы и сопровождает!» — пишет житель Екатеринбурга.

«Спасибо вам, православные, за вашу любовь к России, царю-батюшке и вере православной. Низкий поклон всем, кто выдержал. Боялась, что крестный ход не состоится, но — слава Богу! Душа ликует!» — делится впечатлениями горожанка.

«Насколько повысится резко заболеваемость ковидом и насколько подскочит смертность от его последствий после этой выходки?» — беспокоится другой пользователь.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

Конфликт иерархий

Многие наблюдатели обратили внимание на странности, сопровождающие запрет мероприятия и последующее проведение крестного хода.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал отмену шествия в Instagram. Митрополит спустя некоторое время ответил (в Telegram), что пойдёт на крестный ход. Очевидно, что подобные заявления сопровождали переговоры между светскими и религиозными властями, но публичная пикировка через соцсети выглядила несколько экстравагантно.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев

Под сомнение поставлена способность региональных властей устанавливать ограничения и соблюдать выполнение этих мер. Если нельзя, но очень хочется, то можно?

«Оказывается, можно всё! А меры, они только на словах. Тут не просто двойные стандарты, как кто-то написал, тут просто смех в лицо и откровенное бессилие правителей наших», — пишет пользователь «Неравнодушный».

»Это в первую очередь говорит об авторитете власти в области. Теперь уж каждый будет считать, что может нарушать. Я скорее против запретов, но уж если запрещаешь — иди до конца, и запреты должны быть одинаковы для всех», — утверждает местный житель.

«Несущественные имиджевые потери губернатора Куйвашева в истории с крёстным ходом — ничто в сравнении с аппаратными проблемами митрополита Кульберга», — пишет телеграм-канал «Россельбан».

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход. Екатеринбург

Что делать другим?

В ближайшее время мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам. Кроме того, в августе в Екатеринбурге должны были праздновать День города. Как тут быть с массовыми мероприятиями на фоне прошедшего крестного хода?

Уральские главы мусульманских общин уже объявили, что ряд мечетей и молельных домов закроют во время праздника. А глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил: День города обойдётся без уличных торжеств.

«Мусульманам можно праздновать Курбан-байрам, если христиане плевали на указы губернатора области — тогда всем можно. И день города Екатеринбурга надо проводить с массовыми пьянками», — считает горожанин. «День города устроят сами себе горожане, так же как и эти «лОжили мы на ваши указы, где хотим, там и ходим», — злорадствует пользователь.

Сам митрополит по итогу крестного хода отметил, что большинство верующих старались соблюдать санитарные предписания.«Молимся за тех, кто нынче не смог пройти памятным путем. Рано или поздно вредоносная болезнь отступит, и мы сможем снова беспрепятственно радоваться общению друг с другом», — написал глава Екатеринбургской епархии в своём Telegram-канале.

Очевидно, что ситуация с «ковидными» ограничениями на Среднем Урале поделится на «до» и «после» крестного хода. Надеемся, это не повлияет негативно на ход заболеваемости COVID-19.