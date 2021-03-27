Екатеринбург, 27 марта, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В последнюю полную неделю марта в Свердловской области обсуждались события, связанные как с политической сферой, так и с другими областями общественной жизни. Депутаты и мошенники — именно эти темы сопровождались широкими дискуссиями.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Миграция депутатов

Сразу несколько депутатов Законодательного собрания Свердловской области заявили о выходе из своих партий. В частности, ЛДПР покидает лидер партийной фракции в Заксобрании Михаил Зубарев, КПРФ — уже долгое время отдалявшийся от партии Вячеслав Вегнер, Партию пенсионеров — «старожил» Евгений Зяблицев, а «Справедливую Россию» — Виктор Маслаков. Все они, за исключением Зубарева, уже заявили, что намерены пойти на грядущие выборы в Заксобрание от «Единой России».

Изменения не стали неожиданными для политических обозревателей, давно подозревавших парламентариев в «миграционных» устремлениях. Однако простых жителей такая синхронность несколько удивила.

«Нет, избиратели им этого не простят», — пишет пользователь «P S G». «Точно день каминг аутов», — удивляется «A74RUS». «Не на ту лошадь ставят», — полагает житель. «Такие кадры — основа политического строя страны», — туманно высказался пользователь «Эхо перестройки».

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в магазине одежды

Конец самоизоляции

И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский подписал указ об отмене режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Указ вступает в силу с 30 марта 2021 года. Также были смягчены профилактические меры: спортивным объектам разрешили заполнять 75% зрительских мест.

В регионе стабилизировался прирост новых носителей коронавируса. Власти надеются, что летом удастся отменить требование об обязательном ношении масок. Однако невооружённым взглядом видно, что санитарные нормы стали пользоваться меньшей популярностью с приходом весны.

«Может быть г-н Высокинский сочтет возможным и ношению масок присвоить рекомендательный, а не обязательный характер?» — пишет Тракторина Ф.«Интересно, а до этого работающие пенсионеры реально дома за деньги сидели? Или их еще год назад всех поувольняли?» — интересуется другой житель. «Дак вопрос по пожилым людям и раньше носил рекомендательный характер… Было написано, рекомендовано…» — отмечает «Тёмный рыцарь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Миллионеры», нарвавшиеся на мошенников

Сразу несколько вопиющих случаев мошенничества произошло в регионе за неделю. У 42-летней жительницы Екатеринбурга обманом забрали 1 млн 125 тыс. рублей, у 45-летнего доцента кафедры одного из ведущих уральских вузов — 4 млн рублей. В Свердловской области, по состоянию на 24 марта 2021 года, полицейские зарегистрировали 1330 различных видов мошенничества.

Схема обмана уже стала «классической». Человеку звонят якобы из «службы безопасности банка» или «силовых структур». Мошенники пугают жертву: со счёта прямо сейчас выводятся деньги, и нужны решительные действия, говорят они. Поддавшийся панике человек идёт на все уловки мошенников и даже берёт на себя новый кредит, сумму же передаёт злоумышленникам.

«Мне вот интересно, откуда у этих людей такие суммы в банках, если они на такие простые разводы ведутся? Как они вообще столько заработать умудрились?» — удивляется один из пользователей. «Так может произойти с любым. Это состояние, как в забытье впадаешь, сравнимо с гипнозом», — поясняет Мирослава М.

Кто-то даже сомневается в достоверности информации. «Не знаю, как другим, но мне, имеющему отношение к подобным банковским услугам, подобные истории в массовом порядке уже напоминают школьные сочинения на одну тему», — признаётся житель.