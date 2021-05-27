В 2021 году электросамокаты плотно вошли в кровь и плоть Екатеринбурга. В городе заработала уже вторая прокатная сеть таких устройств. Несмотря на высокую стоимость проката (разовое пользование выйдет минимум в два-три раза дороже, чем один билет в общественном транспорте), новый вид транспорта стал частью городского пешеходного потока.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

Популярность электросамокатов приводит к спорам среди горожан, а также к разной реакции властей предержащих. Полицейские начали штрафовать некоторых владельцев новомодных устройств. Вводятся ограничения, предлагается внедрить этические кодексы для «самокатчиков».

Газ в пол

В мае 2021 года сети проката решили ограничить скорость электросамокатов до 15 км/час на людных участках Екатеринбурга. Такая инициатива была введена не от хорошей жизни — на любимых для гуляния местах «самокатчики» начали создавать опасность для простых жителей. Расслабиться невозможно даже в парках и скверах: услышав характерное жужжание, следует быть максимально осторожным, чтобы не допустить столкновения с самокатом.

Юля Камойлик Электросамокат

Однако введённые ограничения заставили усомниться в полезности нового транспорта. Электросамокаты полюбили за скорость, а не за медлительность. Устройства теперь лишены их выгодного достоинства (в основном в центре города).

«До 5 км/ч снижайте. 15 — это много, если ребёнка собьют. Иначе самокаты ваши потонут в Исети», — пишет пользователь. «Получается, меня ограничивают за мои же деньги», — возмущается горожанин. «Только запрещать умеют. Запретить то, запретить это…» — считает житель города.

Есть и сторонники жёстких решений. «Это полумеры. Надо ввести по всему городу. Хочешь гонять — выезжай за город и рискуй, авось какая фура вихревым потоком воздуха уронит» , — пишет комментатор.

Многие напоминают, что ограничение действует только для прокатных электросамокатов, а есть ведь и купленные устройства. Там никаких ограничений не прописано.

Массовый рейд

7 июня екатеринбургские полицейские устроили рейды в отношении велосипедистов и «самокатчиков». Проверялось не столько соблюдение гражданами правил дорожного движения, сколько техническая мощность устройств. «За движение по тротуарам мощных самокатов предусмотрена ответственность», — предупредили в ГИБДД.

В частности, если мощность устройства составляет больше 250 ватт, то вождение им невозможно без водительских прав, позже уточнили в инспекции. Понятно, что речь идёт о личных самокатах, а не о прокатных устройствах. Всего было оштрафовано 350 велосипедистов и водителей самокатов — за один день.

«Только суровой железной рукой закона можно решить эту наболевшую проблему», — считает Сергей. «Самокатчики — вторая нефть. Поняли наконец-то, что и с них можно бабло в казну трясти», — уверен один из комментаторов. «Нужны велодорожки, закрыть центр для личных авто, только общественный транспорт, спецтехника и т. д. По периметру ограничения строить парковки», — считает радикально настроенный горожанин.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске со шпицом на самокате

Нормотворчество

11 июня в Екатеринбурге предложили способ примирить пешеходов с «самокатчиками» — зонировать тротуары так, чтобы пешеходы и водители самокатов не пересекались. Если власти пойдут на это, то сервисы проката готовы организовать за свой счёт нанесение графической разметки на тротуар.

Разметку планируют сделать информационной — то есть наказания за «нарушение» не предполагается. Также предлагается графически обозначить места для парковки устройств.

Есть и другие инициативы. Журналист Максим Путинцев предложил создать подобие этического кодекса для водителей самокатов. «Рядом с пешеходами замедляться до 5−10 км/ч. Резко не маневрировать, особенно в толпе. Не лезть на середину тротуара, ехать с краю», — эти и подобные нормы, уверен Путинцев, стоит пропагандировать среди «самокатчиков», и ситуация может измениться.

«Примиряют» за счёт ущемления пешеходов, при этом так и оставляя в опасности самих пешеходов», — считает горожанин. «В Академическом широкие тротуары и велодорожки, но проехать на велике или на самокате вечером непросто, так как пешеходы идут по велодорожке», — делится опытом житель микрорайона Академический. «В первую очередь речь нужно вести об ответственности и сознательности… А уже потом об инфраструктуре», — уверен другой комментатор.

Ясно одно: при бездействии властей и регуляторов проблемы с пешеходным движением будут нарастать.