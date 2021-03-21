Вторая неделя весны отметилась в Свердловской области случаями, так или иначе связанными с работой правоохранительных органов. Происходящее широко обсуждалось в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Правоохранители

Именно из соцсетей стало известно о случае с жителем Екатеринбурга Вадимом Г., которого задержали по подозрению в распространении наркотических средств. Со слов молодого человека, ему даже не дали позвонить, быстро надев наручники и затолкав в машину. При попытке сделать звонок, заявил задержанный, он «получал леща или удар под дых».

Наркотиков в итоге не нашли ни у самого человека, ни в его квартире. В полиции опровергают, что оперативники превышали должностные полномочия.

«Приличных слов для этой ситуации нет. Хорошо, что ничего не «нашли». Сочувствую!» — прокомментировала Евгения М. «А зачем им это нужно? Полиция использует такие способы давления не просто так», — удивляется Алена С.«Если сейчас за Вас не встанем — пенять будет не на кого, когда их грязные рученьки будут бить нам в поддых. Нужно защищаться правовыми средствами», — пишет Галина К.

А Юлия М. вспомнила, что год назад её с молодым человеком схватили оперативники прямо во время прогулки в парке. Пару положили в снег. «Но повезло — ничего не подбросили», — добавила женщина.

Обсуждались в сети и новые обстоятельства, связанные с попыткой похищения корреспондента ИА REGNUMДмитрия Красноухова. Поводом для обсуждения стало странное высказывание врио главы УМВД по Екатеринбурга Андрея Швыдченко. Полицейский заявил, что ситуация с нападением на журналиста якобы «происходила совсем по-другому».

Egd.ru Заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по г. Екатеринбургу полковник полиции Андрей Швыдченко

«Откуда у Швыдченко такая информация и уверенность? На чем она основана?» — спрашивает Юлия В.

«Интересно, из каких источников ВрИО главы полиции известно, что ситуация «происходила по-другому»? Он нашел нападавших и они изложили ему свою версию?» — пишет Алексей Б.

«То есть это всё-таки силовики напали?» — задаётся вопросом депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников.

Отметим, что Швыдченко также ссылался на видеозаписи с места нападения, благодаря которым полицейским якобы и стало понятно, что всё «происходило по-другому».

«В то же время фрагмент видеозаписи из «Вилки-Ложки» уже несколько дней находится в открытом доступе. Его содержимое соответствует именно той версии, что озвучена ИА Regnum. На это обстоятельство указывает и Дмитрий Красноухов», — пишет «МК-Урал».

Корреспондента пытались похитить 5 марта 2021 года из кафе в центре Екатеринбурга. Продолжается проверка по факту инцидента, проводимая силами МВД и Следственного комитета.

Скриншот записи с веб-камеры в кафе Попытка похищения корреспондента Дмитрий Красноухова

Обсуждался в Сети и менее опасный казус. У девочки-подростка в Екатеринбурге внезапно заблокировали телефонный номер. Отец решил разобраться, что к чему, и обнаружил: блокировка произошла по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Может быть и так, что этот номер был зафиксирован как телефон, на который звонят из колонии. Надо разбираться, с кем общается девочка, кому дает телефон позвонить», — сказали в пресс-службе свердловского главка ФСИН. Позже там сообщили, что не имеют отношения к блокировке, и пообещали обратиться к оператору МТС, чтобы «восстановить справедливость».

«Может сначала стоит разобраться, а потом блокировать, а не наоборот?» — спрашивает Андрей М.

«Сама по себе идея блокировать звонки заключённых — хорошая, но ничего нормально реализовать не могут», — печалится Екатерина К.

«Каждый день понимаешь, что живёшь в королевстве кривых зеркал», — считает Александр В.