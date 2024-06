В Свердловской области на прошедшей неделе (17−23 декабря) всё внимание общественности было обращено на пресс-конференцию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но и региональная повестка давала о себе знать.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Правительство Свердловской области. Екатеринбург

За прорыв

К большой пресс-конференции с президентом, которая прошла 20 декабря, чиновники в регионах были готовы. Не стала исключением и Свердловская область. Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам областного правительства внимательно следить за ходом встречи главы государства с журналистами.

«Прошу внимательно следить за ходом пресс-конференции, обращая особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах ваших компетенций», — заявил глава области на заседании регионального правительства.

Ранее по теме: Свердловские чиновники не пропустят пресс-конференцию Владимира Путина

Отметим, вопрос на пресс-конференции Владимиру Путину смогли задать три журналиста из Свердловской области. Но ни один (!) не оказался связан с ситуацией на местах. Один из журналистов в тот день «не знал, чего ему хотелось: не то конституции…», — и хочется продолжить за классиком: «не то целого министерства». Кроме поправок в главный документ страны и страстей по новому ведомству, от «наших» был ещё вопрос про пытки в колониях — тоже скорее федерального значения, нежели касающийся напрямую региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Некоторые медиаредакторы возмутились такой «непатриотичностью» коллег по области — можно было ведь и про башню с ледовой ареной спросить, и про филармонию… Но в целом первые лица региона высоко оценили прошедший разговор президента с представителями СМИ. Губернатор Куйвашев особо выделил ключевой момент пресс-конференции — установку Владимира Путина на прорыв в социальном и экономическом развитии и на прыжок в новый технологический уклад, без которого будущего у России нет.

Про Глацких

Речь на пресс-конференции зашла и о директоре департамента молодёжной политики Свердловской области Ольге Глацких. Её фамилии произнесено не было. Но и присутствовавшие на пресс-конференции журналисты, и другие СМИ истолковали слова Владимира Путина именно как слова о Глацких и других чиновниках, попавших за последнее время в различные скандалы.

«Вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчёта в том, что они говорят. Оказались не на своём месте, просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть», — заявил глава государства.

Midural.ru Ольга Глацких

На Глацких завершилась и рабочая неделя. В СМИ попала информация о том, что она ещё до разразившегося в ноябре скандала вокруг её слов о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей рожать не просило, претендовала на субсидию для покупки жилья. Впрочем, в департаменте информационной политики Свердловской области журналистам пояснили, что сейчас она потеряла право на такую субсидию.

Также читайте: Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Откровенный разговор

17 декабря к своим обязанностям официально приступил новый вице-губернатор по внутренней политике. Им стал теперь уже бывший депутат Государственной думы Сергей Бидонько. В ходе встречи с журналистами он подчеркнул, что в успешном лоббировании — залог успешного федерального финансирования, а перед ним поставлена задача сформировать правильное позиционирование региона. Бидонько пообещал решать все внутренние вопросы, которые могут иметь «социальные последствия» и уже как их следствие — подпорченную лоббистскую репутацию региона.

По итогам беседы со СМИ, чиновник оставил положительное впечатление. И даже не потому, что заявил перед журналистами об эпохе информационной открытости (что не получилось у экс-полпреда Холманских, то вполне может выйти у нового вице-губернатора). В первую очередь никто не посмел усомниться в том, что Бидонько не лукавил с постановкой задачи. Все выглядело достаточно искренне.

Алексадр Осипов Сергей Бидонько

В кулуарах один из «завсегдатаев» свердловской скандальной журналистики посмеялся над Бидонько — мол, тот совершил на встрече серьезную ошибку: посмел обсудить решение губернатора об оставлении Глацких, а ведь мог прикрыться фразой «не комментирую решения руководства». Что ж, вице-губернатор действительно упомянул, что в социальных сетях ситуацию со скандальной чиновницей до сих пор оценивают как несправедливую, хотя пик её, по признанию чиновника, прошёл. Однако вывод Бидонько сделал абсолютно правильный:

«Посмотрим, какое у нас будет общественное мнение».

Именно чуткие к обществу политики и операторы смогут выжить в «новой политической реальности», пришествие которой констатировали в Российской ассоциации по связям с общественностью. В этой реальности любое антиобщественное явление представляет собой опаснейшую чёрную дыру, затягивающую в себя любые другие новостные поводы. И, как правильно опасается Бидонько, такие «дыры» могут не только «поломать всю игру» с финансированием, но и соорудить дополнительные проблемы.

«Безумству храбрых…»

Но не все готовы признать новый закон социальной реальности, который гласит: сторонись антисоциальных позиций. Испытать судьбу — не в первый раз! — предпочли члены фракции «Справедливая Россия» (СР) в городской думе Екатеринбурга.

21 декабря 2018 года выяснилось, что скандальный депутат Александр Колесников, прославившийся оскорблением журналистов и предложением снизить траты на образование детей, так и не был убран из фракции несмотря на всю свою «токсичность». А ведь ещё 3 декабря свердловский совет СР призвал фракцию «очиститься» от Колесникова.

Образование

Но выяснилось, что… а что, собственно, выяснилось?

«На самом деле у нас не было в повестке этого вопроса, мы его ещё не обсудили», — заявил глава фракции СР в гордуме Екатеринбурга Александр Караваев.

Если людям не надоело наступать на грабли, то ничего тут не поделаешь. Show must go on!

Мусорный вопрос

Тем временем другого екатеринбургского «думца» 19 декабря 2018 года назначили новым руководителем муниципального предприятия «Спецавтобаза». Им стал 28-летний депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев.

О бэкграунде молодого депутата уже написано достаточно много — сын широко известного в узких кругах и находящегося в международном розыске Андрея Вихарева в представлениях не нуждается.

«Для всех это было оптимальным решением, потому что Григорий Андреевич умеет найти выход из любых сложных ситуаций», — так прокомментировал назначение мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Именно «Спецавтобаза» будет осуществлять все услуги по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Екатеринбурге.

В целом же готовимся к тому, что мусора и в повестке, и в окружающей среде будет все больше и больше. Новые правила в сфере ТКО введут в Свердловской области с 1 января, никаких отсрочек в стиле Курганской области (где реформу отложили на год) не планируется. Это подтвердил корреспонденту ИА REGNUM первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Шутка ли, даже мэр Высокинский признался одному из общественников: сходил бы на ваш концерт в начале января, но в новогодние праздники буду занят мусором, уж простите. А уже упомянутый Сергей Бидонько подчеркнул, что главная проблема с реформой — в отношении к мусору в частном секторе. Там, как оказалось, люди «ментально не готовы» к работе с региональными операторами и предстоящим изменениям.

ИА REGNUM Свалка

Отдельный вопрос — тарифы за вывоз мусора. Глава Заксобрания Людмила Бабушкина уточнила 21 декабря журналистам, что тарифы операторов могут в будущем и уменьшить. Напомним, расчёт по вывозу мусора теперь будет выполняться исходя из количества прописанных по месту жительства человек. Житель Екатеринбурга, проживающий в многоквартирном доме, будет ежемесячно оплачивать вывоз 0,213 кубометра мусора, а проживающий в частном секторе — 0,261 кубометра. Остальные свердловчане будут платить за 0,169 и 0,190 кубометров соответственно.

Что касается тарифа, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, он зависит от регионального оператора. Для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза» тариф утверждён в размере 697,76 рублей за кубометр. ООО «Компания РИФЕЙ» сможет взимать плату исходя из тарифа 845,87 рублей за кубометр, а ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 рублей. Данные тарифы установлены как максимальные — оператор имеет право вывозить мусор за меньшую цену.

Конфликты в культуре и культура конфликтов

Тем временем сохраняются горячие точки возле трёх знаковых объектов культуры в Екатеринбурге. С екатеринбургским цирком ситуация — не из лучших. С криком «так не доставайся же ты никому!» учреждение могут закрыть якобы из-за так и не решенных проблем с пожарной безопасностью. Апеляция Росгосцирка на решение Ленинского райсуда будет рассмотрено Свердловским областным судом 25 декабря 2018 года.

В случае же с другим учреждением — Свердловской филармонией, для которой планируют построить новый зал вместо старого и на месте жилого дома с проживающими там жильцами, есть некоторые подвижки. 21 декабря при поддержке депутата Госдумы Андрея Альшевских была создана рабочая группа по взаимодействию между жильцами дома, предполагаемого под снос, и областными властями.

А вот с храмом святой Екатерины мэрия предусмотрела «общественное обсуждение». До 18 января 2019 года можно будет отправить свои предложения по поводу проекта «храма на драме» на сайт мэрии. У «обсуждения» есть четкие рамки: обсуждается только проект, сама идея храма на указаной территории не подлежит сомнению.

Эх, заживём!

В области налогов наблюдается своеобразная «уверенность в завтрашнем дне». Даже глухой уже, видимо, слышал про повышение НДС. Свердловские налоговики констатируют — рост налога усложнит жизнь фирмам, работающим по переходящим контрактам. Первоначально указанные суммы в документах могут возрасти, заявили представители регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) 20 декабря на пресс-конференции. Вырастет налог и на недвижимое имущество свердловчан. Укреплению налоговой мощи региона уже помогают и ещё помогут самозанятые граждане. Они начали потихоньку выходить в свет — «по собственной воле», а сознательности всем добавляют выездные налоговые проверки, которые помогают невыявленным самозанятым становиться выявленными, после чего те следуют своему гражданскому долгу и регистрируются официально. Тоже платят налоги, укрепляют казну…

Под конец — о забавном. Мэрии Екатеринбурга поубавили амбиций и в области регулировки дорожного движения в городе. Теперь платные парковки запретили организовывать у муниципальных и государственных учреждений, согласно принятому в третьем чтении в Заксобрании региона 18 декабря законопроекту. Но это ладно.

Страшнее другое — экспериментальный знак, который градоуправители разместили в ноябре на перекрёстке 8 Марта — Щорса и который должен был спасти движение на этом участке, но почему-то не провисел и месяца, оказался снят вовсе не из-за малой эффективности, как уверяли в мэрии. Знак попросту не был согласован, заверили в областном ГИБДД 18 декабря 2018 года. Мэрии было вручено предписание, и знак оперативно сняли. Вот такая история.

Пожелаем, чтобы наши новации, реформы и прочие эксперименты в дальнейшем были более продуманными, нежели этот несчастный дорожный знак.

А еще свердловские депутаты 21 декабря 2018 года назвали пятёрку самых резонансных законов 2018 года. Что и говорить, одним из таких стал законопроект о букве «Ё». В этом нет ни доли комизма — признание буквы не только возвратило историческую справедливость, но и помогло гражданам в решении юридических и имущественных вопросов. А мы с вами знаем, что выручает буква «Ё» и в аналитике — пусть и в той её части, что никогда не выйдет в печать…

Не без банкротства

На прошедшей неделе произошли и другие события, возможно, не такие заметные, но тоже значимые. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев 20 декабря 2018 года заявил, что уйдет в отставку в апреле 2019 года. Таким образом, Дементьев пробудет на должности ровно шесть лет. На его место уже претендуют другие кандидаты.

Арестованный ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов не сумел выйти из СИЗО. Апелляция на арест была рассмотрена облсудом 21 декабря. И суд не нашёл оснований для изменения избранной ранее меры пресечения. На место Миронова уже назначен другой человек, правда, пока временно.

Ранее по теме: Суд оставил в силе постановление об аресте начальника Свердловской ЖД

Ранее лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом по решению свердловского арбитражного суда 20 декабря 2018 декабря. С момента отзыва лицензии у банка прошло почти 2 месяца. С иском о банкротстве банка выступил Центробанк России.

Угрозы инвалиду

Не обошлось на прошедшей неделе и без скандалов. Инвалида по зрению заблокировали в автобусе маршрута № 27 из-за того, что он отказался заплатить за проезд своей собаки-поводыря. Его провезли до конечной остановки, где собака уже не ориентировалась, и там высадили. При этом кондуктор угрожала переломать мужчине руки, а под конец заявила: «Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!«

Инвалидное кресло

Произошло это 20 декабря. О диком случае на своей странице в соцсети Facebook сообщила одна из жительниц Екатеринбурга. Инцидентом заинтересовались прокуратура и мэрия Екатеринбурга.

Личность женщины-кондуктора установили оперативно. В соцсетях некоторые граждане уже даже жалеют её, мол в семье её проблемы, вот и сорвалась. Впрочем, для неё это не оправдание. Послужит ли этот случай уроком другим кондукторам? Пока, увы, сомнения. Во всяком случае, скандалы с участием кондукторов и водителей общественного транспорта возникают в Екатеринбурге регулярно, и конца этому пока не видно. Буквально 16 декабря водитель одного из автобусов высадил на мороз 16-летнюю школьницу, заявив, что у него закончился бензин. При этом школьница добросовестно оплатила проезд.

Ранее по теме: На Урале инвалиду угрожали в автобусе, требуя заплатить за пса-поводыря