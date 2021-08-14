Екатеринбург многими признаётся «белоленточной» столицей России. Именно здесь (в бытность города Свердловском) вырос Борис Ельцин, именно здесь возник «Ельцин-центр», именно здесь мэром города стал человек, исповедующий радикально либеральные взгляды. Кстати, именно он, Евгений Ройзман, косвенно связан с новым ЛГБТ-скандалом, встряхнувшим местных родителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей

В первую очередь на этот раз возмутились сами дети. Дело было так: в санатории «Талый ключ» (Артёмовский район) проходила смена детского лагеря «Салют». Воспитанникам лагеря предложили провести «День наоборот» — на один день «сменить пол». Девочки переодевались в мальчиков, мальчики — в девочек (со всеми вытекающими: юбки, косметика, причёски). Однако некоторые дети отказались от участия в таких «игрищах».

"У каждого должно быть право выбора! Это ЛГБТ-пропаганда!» — заявил мальчик, снявший ролик, благодаря которому о происходящем в санатории стало известно общественности.

Добровольно или принудительно?

Как дело двинулось дальше?

Возмущённые родители пообещали, что так просто это не оставят. Местное отделение «Совета отцов» обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку, а от регионального министерства образования общественники просят дать подробную публичную информацию о произошедшем.

В медиасреде мнения об инциденте разделились. Многие справедливо заметили: если бы детей не заставляли участвовать в подобном «мероприятии», то не было бы и претензий со стороны родителей. «Можно проводить, но строго добровольно. Только кто хочет. Что это у нас стала за норма, пытаться заставлять оказывая давление? Вот откуда ноги растут», — пишет жительница Екатеринбурга.

«Так и есть, пропаганда ЛГБТ и окна Овертона», — считает пользователь «Тонатос». «Это полный бред, нормальный ребёнок не будет этого делать. Нужно скорее прикрыть это всё безобразие и наказать организаторов этого бреда!» — призывает местный житель.

stephen boisvert Окно Овертона

Времена поменялись

Была и другая точка зрения. Многие комментаторы вспомнили, что подобные «Дни наоборот» проходили и в их лагерях относительно давно: и 20, и 30 лет назад. В радикальной форме эту идею выразил экс-мэр Екатеринбурга. «Я не знаю, как у кого, но у нас в уралмашевских лагерях это всегда так было. Это парни играли в женских платьях, еще накрашивались, а девчонки играли в мужских, там усы подкрашивали. Это было прикольно, весело, смешно, интересно», — заявил Евгений Ройзман.

Однако общественники обращают внимание, что времена поменялись. «Даже если в советское время были дни, когда вожатые переодевались в юбки и играли в футбол — тогда это было смешно и интересно. Сейчас в связи с современными реалиями у этого появляется другой контекст», — сказал глава свердловского «Совета отцов» Вячеслав Бальцевич.

Благодаря резонансу уже удалось добиться некоторой реакции со стороны руководства санатория и властей.

«День наоборот» — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, «день наоборот» был прекращён сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было», — сообщили в администрации «Талого ключа» интернет-газете «Знак».

А вот свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков пообещал провести проверку по факту произошедшего. Кстати, он признал, что «День наоборот» был указан в программной сетке детского отряда. Теперь омбудсмен хочет выяснить, действительно ли участие в «игрищах» было добровольным.

Цитата хф В джазе только девушки, реж. Билли Уайлдер, США, 1958 г

Ещё один «центр» в Екатеринбурге

Буквально на следующий день после инцидента стало известно о новом резонансном событии, связанном с ЛГБТ. Суд заблокировал сайт скандально известного «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Родители не раз обращали внимание на деятельность центра. Например, его представители защищали в суде ЛГБТ-активистку, в сообществе которой выставлялись анкеты с несовершеннолетними. Дети и подростки указывали, какие «роли» они предпочитают в половой жизни и называли себя «пансексуалами».

Согласно последнему решению суда, информация на сайте центра «была направлена на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок». Отметим, пока аналогичные интернет-страницы центра в соцсетях действуют без проблем.

«Они говорили, не лезьте к нам в спальню, а сами лезут в детскую», — комментируют на «УралLIVE».

»Гранток-то придется вернуть теперь, не отработали», — иронизирует горожанин. «Ройзман уже высказался по этому поводу? Или пока слезы душат?» — пишет местный житель.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

Последний комментарий имеет прямое отношение к реальности. «Фонд Ройзмана» оказывал прямую помощь «Ресурсному центру ЛГБТ», что вызвало у многих негодование. Ройзман, которого многие горожане обвиняли в связях с ОПС «Уралмаш», внезапно поддержал ЛГБТ? Бывает и такое.

История с грантами тоже взята из жизни. Юридическое лицо центра (АНО «Диалог») признано иностранным агентом за получение финансирования из-за рубежа. Сейчас юрлицо находится в процессе ликвидации, в центре хотят создать новое, сообщила пиар-менеджер фонда Алла Ириновна Чикинда (сменившая отчество на матчество).

Впрочем, общественность чутко следит за «Ресурсным центром для ЛГБТ», и «обходной манёвр» с юридическим лицом мало кого обманет. В России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, и если подобное продолжится, родители не будут сидеть сложа руки.

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