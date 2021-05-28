Вице-премьер России Марат Хуснуллин вновь заявил, что строительство метрополитена в городах-миллионниках «пока нецелесообразно». Вместо этого предлагается альтернатива — железная дорога.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

«Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу, — сказал чиновник. — В городах-миллионниках те начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют».

В Екатеринбурге, который долгие годы живёт мечтой о второй и даже третьей ветке метро, любое подобное заявление встречается с некоторым непониманием, а то и озлобленностью. Нынешний случай не стал исключением. Уставшие от транспортных проблем горожане ни в чём себе не отказывали, комментируя заявление чиновника.

«Регионы думают, что он тут не был и не видел наших узких улиц», — написал пользователь Bender Rodriguez 2 716 057. «Значит, в 80-е годы было целесообразно строить в Екатеринбурге метро, а когда город стал 1,5 миллиона — стало нецелесообразно. Пусть тогда и в Москве не строят больше», — возмущается a_lecssss. «Куда там холопам в регионах ездить на метро между халупами своими, лучше в «Мацкве» плитку и бордюры переложить», — уверен zorky. Впрочем, далеко не все жители выступают за метро. «Я за скоростные трамваи, как во всех цивилизованных странах», — считает S T.

Екатеринбург.рф Метро Екатеринбурга

В голове моей только деньги

В соцсетях подвергли критическому разбору тезис Хуснуллина о «нецелесообразности» строительства метро в миллионниках. Ранее вице-премьер проговаривался, что метро якобы убыточно для города.

Телеграм-канал «Третья столица» отреагировал на слова Хуснуллина следующим образом:

«В этом заявлении — вся суть, весь невроз современного неолиберализма. Болезнь явлена, но никто не говорит о ней.1) Во-первых, под «нецелесообразностью» здесь имеется в виду якобы нерентабельность метро. Мы помним, что ранее Екатеринбургскому метрополитену ставилось в вину именно это. И это именно что неолиберальный бзик: когда критерием для принятия решения становится экономическая рентабельность проекта, а не социальное благо, которое он обеспечивает. Это первый симптом. 2) Но самое дикое тут в другом. Метро — проект самый что ни на есть экономически рентабельный (!). Но рентабельность эта отражается не в прибыльности самого метрополитена, а в том положительном эффекте, которое он оказывает на экономику всего города. Это даёт колоссальный рывок в строительной сфере (добраться до района просто — значит, там будут строить, там будут брать квартиры), поможет малому и среднему бизнесу, ориентированному на клиента (клиент может добраться до нужного места без проблем). Но неолиберализм плохо мыслит в рамках стратегии, системы. Он хочет сделать прибыльным отдельные части. Вот мы и видим вузы, которые не обучают, а генерируют деньги. И это вредные деньги с точки зрения экономики, ведь грамотный специалист принесёт стране больше, чем заплативший выскочка. Так же и с метро. Неолиберализм нерентабелен для будущего нашего страны. А метро — более чем необходимо».

Этическая (социальная) и экономическая составляющие не остались без внимания горожан. «Насколько этическая категория справедливости уместна? — пишет Наталья К. — В первоначальных планах чертили пунктир с продолжением метро на юг. А потом забили: я не я и хата не моя. Сегодня любое путешествие за пределами станций метро превращается в пытку для горожанина».

Другой горожанин высмеял якобы нерентабельность метро. «Таким подходом можно дойти вообще до прикрытия всего муниципального общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы — все они значительно дороже маршруток и автобусов. Боюсь, с такой логикой город вообще потеряет весь нормальный общественный транспорт».

Питер Брейгель Старший. Жадность. 1556–1560

Пример Челябинска

Помощник сенатора, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия ЧернецкогоКонстантин Пудов позже дал свой комментарий по поводу заявления Хуснуллина. Пудов обратил внимание на то, почему Челябинску дали деньги на строительство метро, а Екатеринбургу — нет.

«Почему Челябинск получил деньги? Потому что у них незавершенка. И выступление президента России Владимира Путина, и тактика вице-премьера Марата Хуснуллина показали, что сейчас они будут стараться завершить ранее начатые проекты. Соответственно, если у нас в Екатеринбурге ничего не разрыто, ничего не раскопано, нам никто ничего и не даст», — цитирует Пудова «Главный канал Екатеринбурга».

Пудов, кстати, считает, что надежды на строительство второй ветки всё-таки есть.

«Странно, что кто-то ещё верит в байку про вторую ветку метро в Екате», — пишет пользователь «твой любимый ковид». Другие вспомнили, что в Челябинске планируют достроить даже не метро, а «метротрамвай». «Почти половина Европы катается именно на метротраме, у нас они пока есть только в Волгограде, например. Для городов-миллионников это хоть какой-то выход, причем далеко не самый худший», — уверен Киря Рыжий.

«Да хоть что-нибудь уже сделали бы, а то ни того, ни другого, только обещания годами», — жалуется Marie.

Последнее замечание не совсем верно: в городе ранее выделялись деньги на проектирование второй ветки. Однако очевидно, что если проект и будут реализовывать, то не в ближайшее время.

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