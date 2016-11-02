Алиса Агранат
Последние публикации
Если звезды зажигают…
Пентаграмма или свастика? 2 ноября 1937 года в Москве на Красной площади при большом скоплении народа и офицеров спецслужб и при полном отсутствии подъемных кранов на пять башен Кремля были установлены рубиновые звезды. На Водовзводной башне Кремля звезду водрузили впервые, а на Спасской...
2 ноября 2016
Красный крест: обоюдоострое милосердие
Женевская конвенция была принята благодаря одному-единственному человеку — швейцарцу Анри Дюнану. Красный крест стал первой в мире гуманитарной миссией, оказывающей помощь раненым и военнопленным без различия национальностей, концессий и политических убеждений. Анри Дюнан: от бизнесмена — к брату...
29 октября 2016
От кубизма к коммунизму: Пабло Пикассо
Пабло Руис Бласко. Первое причастие. «Все пытаются понять живопись. Почему они не пытаются понять пение птиц?» Пабло Пикассо Пабло Пикассо (по отцу — Руис Бласко) родился 25 октября 1881 года в городе Малага (Андалусия), в Испании — в семье художника и преподавателя живописи Хосе Руиса Бласко (José...
25 октября 2016
Александр Галич: Проваленная генеральная репетиция
Александр Галич, песни которого известны очень многим, был фигурой столь многогранной, что проявился и в поэзии, и в режиссуре, и в драматургии театра и кинематографа. Фильмы по его сценариям «Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья» разобраны на цитаты. Он и не мечтал «жить и умереть в Париже». Но...
19 октября 2016
Джеймс Тиссо: «Долгое путешествие в Палестину и обратно»
«Английский» француз Джеймс Тиссо знаменит в двух ипостасях: как один из искуснейших живописцев бомонда и как автор одного из самых известных библейских циклов ХIX века. 350 акварелей Тиссо «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» являются настоящим сокровищем Бруклинского музея в США. Бомонд и...
15 октября 2016
Крылышкуя золотописьмом тончайших жил
Творчество Петра Митурича нельзя представить вне связи с эпохой перемен, в которую он жил, и с его семьей — поэтом-футуристом Велимиром Хлебниковым и его талантливой сестрой Верой, ставшей женой Митурича. Митурич обладал редким даром, позволившим воплотить художественное слово и ритм поэзии в...
14 октября 2016
«Бог наш — Бог бедных»
Франциск Ассизский (1182—1226) — религиозный подвижник и поэт ХII века, прозванный «Зерцалом Христа». За заслуги по возрождению католицизма он был причислен Папой Римским Григорием IX к лику святых. Франциск был одинаково близок и к грешникам, и к праведникам, и сумел создать один из крупнейших и...
26 сентября 2016
Первый приступ России к победе над болезнями народа
История Четвертой Градской, или «Павловской» больницы Москвы долгое время оставалась в тени из-за весьма неровного жизненного пути императора Павла I, по просьбе которого она была создана. Ныне это — одна из лучших мультидисциплинарных клиник столицы. Милостью государыни Екатерины Четвертая...
25 сентября 2016
Инсульт – последний шанс полюбить друг друга
В России от инсультов умирает 23,5% населения. Единственный шанс улучшить качество жизни перенесших инсульт — оптимизация системы реабилитации таких пациентов на всех этапах выздоровления. О ней ИА REGNUM рассказывает реабилитолог из Санкт-Петербурга Юрий Жидченко. Три этапа помощи пациентам с...
15 сентября 2016
Тот, на ком природа гения отдохнула: Ян Брейгель Младший
Ян Брейгель Младший — представитель династии фламандских художников, сделавших свою фамилию брендом, узнаваемым с первого взгляда. Его картины — будь то библейские сюжеты, или изображение вазы с цветами — кинематографичны до мельчайших деталей, а соавторы — не менее гениальны, чем он сам. «Сорока...
13 сентября 2016
Кардинал Ришельё у власти: «Уменье обмануть – наука королей!»
Кардинал Ришельё — один из самых хитроумных, дальновидных и удачливых политиков Франции, увековеченный в сотнях книг и остросюжетных фильмов. С каждым новым сюжетом «мифологическая» личность кардинала все дальше от оригинала. Детство: мальчик, рожденный побеждать. Будущий кардинал дю Ришельё...
9 сентября 2016
Холодный огонь: Лансере от «Хаджи-Мурата» до «Метростроевцев»
Революционный сын «Мира искусств» Евгений Евгеньевич Лансере родился 4 сентября (23 августа — по старому стилю) 1875 года, в Павловске, в семье талантливого скульптора-анималиста Евгения Александровича Лансере (1848—1886), известного своими миниатюрными бронзовыми конными композициями. В семье...
4 сентября 2016
Боль, смертельная болезнь и профилактика суицида: стратегия, а не кампания
Суицид пациентов: результат депрессии или отсутствия обезболивания После того, как в 2014—2015 году по России прокатилась война суицидов онкобольных, оставшихся без обезболивающих препаратов, о проблеме, наконец, начали писать, говорить с телеэкранов и попытались как-то решить на законодательном...
3 сентября 2016
Кому положено ложиться спать — спокойного сна! Вот уже 52 года без перерыва
1 сентября 1964 года на голубые экраны СССР вышла передача «Спокойной ночи, малыши!», успешно пережившая времена застоя, перестройку, лихие 90-е и серию экономических кризисов двухтысячных. Передача трижды получила премию Тэффи и готовится попасть в книгу рекордов Гиннеса, как долгожительница...
1 сентября 2016
«Пестрая поляна»: путешествие лоскутов по Тульской области
Мы с подругой Еленой интересуемся традиционными народными ремеслами, учимся шить лоскутные одеяла и мастерить текстильных кукол и обожаем путешествовать, особенно, по Тульской области, где у нас находятся дачи. Узнав, что начинается VII Международный фестиваль народного творчества «Пестрая поляна»...
25 августа 2016
Россия. Суздаль. Жемчуг рядом
Когда вам хочется отдохнуть от проблем и успокоить сердце красотой, отправляйтесь путешествовать по Золотому кольцу России. Недавно наша компания отправилась в Суздаль, где проводился международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России», и можно было увидеть работы мастеров со всего света...
23 августа 2016
Диспансеризация: диалог с Минздравом и пациентом
Диспансеризация населения — одно из важнейших достижений советской медицины — до недавнего времени находилась в незаслуженном забвении у пациентов. Однако в 2013 году ее внесли в обязательный план работы ЛПУ, а в 2015 в статистике диспансеризации обнаружили вал приписок. В результате власти...
14 августа 2016
«Здравоохранение уничтожается»... Фельдшерско-акушерские пункты: что это?
О необходимости фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности много спорят. Одни считают их панацеей — в условиях острого дефицита медицинской помощи и хороших дорог, другие призывают открывать амбулатории и привлекать больше врачей. Однако лицензирование ФАПов — процесс довольно сложный, а...
9 августа 2016
Гепатит: правда и мифы
Период отпусков и богатые урожаи овощей и фруктов — это не только витамины и отдых, но и риск заболеть гепатитом, у которого отмечается сезонный всплеск. О коварном характере заболевания ИА REGNUM рассказывает врач-инфекционист, член молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы Илья...
4 августа 2016
Лекарства: дефицит – ничто, организация – все!
Один рецепт — на три аптеки! В 1990-е годы большинство аптек стало коммерческими, а медицина, в основном, осталась государственной. То есть, условно бесплатной. Руководству страны пришлось придумывать новую схему работы по лекарственному обеспечению тяжелобольных пациентов в условиях новой тогда...
29 июля 2016