



Джеймс Тиссо. Изгнание Адама и Евы из рая. 1896—1902

«Английский» француз Джеймс Тиссо знаменит в двух ипостасях: как один из искуснейших живописцев бомонда и как автор одного из самых известных библейских циклов ХIX века. 350 акварелей Тиссо «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» являются настоящим сокровищем Бруклинского музея в США.

Бомонд и франко-прусская война

15 октября 1836 года в консервативном французском городе Нанте, бывшем в то время столицей Бретани, в семье оптового торговца тканями и знатока текстиля Марселя Теодора Тиссо и его набожной жены — Мари Дюран родился сын — Жак-Жозеф Тиссо.

Мадам Дюран была истовой католичкой и прекрасным модельером женских и мужских шляп. Напомним, что многие дамские шляпки в то время были настоящими произведениями искусства. Мари Дюран, как это было принято в таких семьях, вела бизнес вместе с мужем, правда, ее «специализацией» было оборудование для шляпных мастерских.

Джеймс Тиссо. 1855 — 1862

Оба родителя оказали сильнейшее влияние на всю дальнейшую жизнь своего талантливого сына. Хотя в детские годы Жан-Жака его отец — удачливый коммерсант и подумать не мог, что его сын будет преуспевающим живописцем, знакомством с которым будут гордиться господа и дамы из высшего общества.

Жак-Жозеф был непоседливым мальчишкой, который не проявлял никакого интереса к учебе, зато обожал рисовать. Родители напрасно стремились дать ему классическое образование. Из иезуитского колледжа во Фландрии, куда мальчика отправили в 1848 году, его вежливо выдворили в «более либеральное» учебное заведение. Оттуда — в еще одно, где единственным успешным занятием Тиссо была зарисовка с натуры готических зданий и дам в модных костюмах. Учился он по-прежнему неохотно.

Джеймс Тиссо. Автопортрет. 1865

Отец не хотел поддерживать увлечение сына искусством, боясь, что тот проведет всю жизнь в нищете. По этой причине Париж в 1856 году Жак Жозеф отправился учиться живописи и рисунку, не имея серьезной финансовой поддержки от своей обеспеченной семьи. Однако мадам Дюран попросила своего земляка — художника-портретиста и исторического живописца Жюля-Элию Делоне (Delaunay, Jules-Élie 1828−1891), учившегося у живописцев Ипполита Фландрина и Луи Ламота в Академии изящных искусств в Париже, порекомендовать сына своим мэтрам.

С Фландрином Тиссо сойтись не смог, однако скоро оказался одним из лучших учеников мастерской Луи Ламота. Уже в 1857 году молодой художник получил разрешение копировать картины в Лувре. Там у полотен Энгра он и свел знакомство со знаменитым художником-«космополитом» Джеймсом Уистлером. Учеником и поклонником Энгра был Луи Ламот, большое внимание уделявший точности деталей и технике изображения предметов и вполне успешно прививавший эти навыки своим ученикам.

Портрет Джеймса Тиссо кисти Эдгара Дега. 1867 — 1868

В Париже Тиссо почувствовал себя в своей среде, он сошелся с импрессионистами, изучал их манеру живописи, восприятия света и цвета. Его друзьями становятся Эдуард Мане и Эдгар Дега, написавший его портрет. Но ближе всего он сошелся с американским художником Джеймсом Уистлером, которого считают одним из прародителей импрессионизма и символизма в живописи.

Тот на собственном примере показывает Тиссо, что можно быть свободным от условностей, которые диктуют — школа, или какое-то течение в искусстве. «Искусство должно жить само по себе, независимо от всякой чепухи, не смешиваясь с совершенно чуждыми ему чувствами вроде благочестия, жалости, любви, патриотизма и всего такого, — внушает Уистер своему юному другу. — Оно должно восприниматься непосредственно, зрением и слухом. Именно поэтому я и называю свои работы «аранжировками» и «гармониями»…

Уистлер — светский лев, начавший свое образование в Академии Художеств в Санкт-Петербурге, изучавший и японское, и французское искусство, оказывает на Тиссо такое сильное влияние, что тот начинает называть себя Джеймсом…

Джеймс Тиссо. Бал. 1880

По воспоминаниям современников, Тиссо старался учиться у всех своих знакомых художников, как губка, впитывал различные манеры и стили, и все же оставался верным себе, тщательно выписывая лица, костюмы, манеры людей всех слоев общества, но, особенно любовно — великолепных парижанок — задорных законодательниц моды. Не удивительно, что юного художника привлекают стильные и юные дамы. Поражает точность и внимание к любой мелочи, которая составляет образ его героинь.

Сладкая жизнь парижских дам

В 1859 году Тиссо участвует в первом в своей жизни Художественном салоне в Париже, однако, его картины на исторические темы в поздне-романтическом стиле, выполненные в традиционной манере, не стали сколько-нибудь значимым событием.

Джеймс Тиссо. Фауст и Маргарита в саду. 1861

Через 2 года он представляет суду мэтров Салона полотно «Встреча Фауста и Маргариты», где оба героя предстают в средневековых костюмах, но выглядят, как современники публики — люди середины XIX века. Жаждущий новых знаний Фауст — крупный, значительный мужчина, наивная, но изобретательная Маргарита — молодая девушка, в которой едва пробуждается чувственность, подавляемая суровым воспитанием и ценностями традиционной семьи. Картина была не просто принята на ура, а сразу же куплена государством для Люксембургской галереи.

Джеймс Тиссо. Возвращение блудного сына. 1862

На том же салоне демонстрируется «Возвращение блудного сына» Тиссо — его первое обращение к библейской теме, пока еще не выстраданной годами мучений, а написанной в виде костюмированного балаганного действа. Второй вариант этой картины «Возвращение блудного сына в современности» он напишет через 20 лет, возвратившись из Путешествия в Палестину.

Джеймс Тиссо. Амазонки на конях. 1883 — 1885

Картины Тиссо быстро входят в моду, и он продолжает свой цикл «Парижанки» (Дамы Парижа), словно посвященный истории французской моды второй половины XIX века. На пике популярности у измученной революционным лихолетьем французской публики такие картины Тиссо, как «Любительницы цирка», «Амазонки на конях».

Покой, радость жизни, шикарные наряды — это не просто — «салонная» живопись, характеризующая манеру письма Джеймса Тиссо, а его ответ эпохе перемен, попытка насладиться недолгим миром во время войны. Понимал Тиссо или нет, но своими картинами он выполнял «социальный заказ» населения. Тем более, что и модели его были не просто манекенщицами с общим выражением лиц и стандартом фигур, а именно портреты шикарных женщин, в каждой из которых скрыта какая-то изюминка, характер, манеры, бэграунд их личной истории.

Джеймс Тиссо. Плохие новости. 1872

Тиссо прекрасно зарабатывает, но в 1870 году начинается франко-прусская война, и он записывается в Национальную гвардию и воюет против немецкой армии, наравне с простыми согражданами. Такого поступка от преуспевающего живописца никто из его окружения не ожидал. В 1870 году добровольцем на фронт ушел и Фредерик Базиль — основатель импрессионизма и друг Дега. 28 ноября он погиб в бою в Бургундском лесу под Бон-ла-Роланд. В свою очередь, республиканцы Дега и Эдуард Мане поступили добровольцами в артиллерию под командованием знаменитого Мейссонье.

Светский живописец — от Парижа до Лондона

В 1871 году Тиссо вернулся с войны в Париж, где вовсю разворачивалась очередная трагедия. Ответом на франко-прусскую войну стала Парижская коммуна, идеям которой очень сочувствовал художник, а также свержение Наполеона Третьего и провозглашение Третьей Республики. Есть версия, что Тиссо оказывал помощь коммунарам, за что его невзлюбили ее оппоненты.

События, которые разворачивались во Франции того времени, ничего хорошего художникам не сулили. На улицах расстреливали коммунаров. Дом Камиля Писарро в Лувесьенне, где он жил с семьей, был захвачен пруссаками, большинство картин варварски уничтожено, а сам дом приспособлен под мясную лавку.

Джеймс Тиссо. На галерее HMS «Калькутта». 1877

Неблагоприятная обстановка и реальная угроза угодить в тюрьму за политические взгляды заставляет Тиссо принять решение о переезде в Лондон в конце 1871 года. В Лондон — «пережить очередную революцию и войну» перебирается и Дега, и Мане, и Писарро, и Джеймс Уистер, получивший там настоящее признание и славу.

Импрессионисты в Англии так и не сумели впечатлить чопорную публику. Что касается Тиссо, то и в Лондоне он попадает в «формат», который так требовался представителям лондонской элиты. Он работает карикатуристом в престижном журнале Vanity Fair («Ярмарка тщеславия») у Томаса Гибсона Боулза, и снова рисует представителей высшего общества, прекрасных дам в богатых интерьерах: дома, на балах, или на пленере. Тиссо получает дорогие заказы от английских промышленников и считается одним из самых престижных живописцев Лондона.

Уже в 1872 году — всего лишь через год после приезда в Англию он покупает собственный дом в популярном лондонском предместье Сент-Джонс-Вуд, вхож в лучшие дома и ведет активную светскую жизнь. В разных источниках приводится годовой доход Тиссо в сумме — 95 тысяч франков.

Джеймс Тиссо. Круг общения. 1868

Критики иронизируют над популярностью Тиссо: кому, как не французу удастся так проникнуть в «скромное обаяние английской буржуазии?». Они называют Тиссо фотографом мод и «певцом английского бомонда», но публика остается верна своему французскому кумиру. Уже в 1873 году он получает членство в английском Клубе Искусств, что еще больше укрепляет его положение в обществе.

В 1874 году Эдгар Дега предложил Тиссо поучаствовать в первой выставке импрессионистов, которая должна была пройти с 15 апреля по 15 мая, но тот отказывается, не взирая на то, что Дега отводил участию в выставках важную роль. Между друзьями происходит размолвка, хотя Тиссо и продолжает дружить с импрессионистами. В 1874 году он вместе с Эдуардом Мане отправляется в Венецию. Затем в гости к Тиссо в Лондон приезжает Берта Моризо. Не прерывает он и общения с Уистлером.

Джеймс Тиссо. Бал на корабле. 1874

В 1875 Тиссо представляет на выставке в Королевской Академии прекрасные картины «Бал на корабле» (1874), «Тишина» (1875), «Ожидание» (1875), «Расставание» (1872). Участвует он и в выставке в галерее Sedelmeyer с 15 картинами знаменитого цикла «La Femme à Paris» (Парижанки).

Любовь к женщине и к Богу

В Лондоне Тиссо встречает свою единственную любовь и Музу — миссис Кэтлин Ньютон (1854−1882) — прекрасную ирландку католического вероисповедования, отвергнутую английским обществом. Кэтлин — разведенная женщина, родившая двоих детей вне брака, не могла появляться на светских приемах и вести жизнь, принятую в ее кругу.

Она была дочерью армейского офицера Чарльза Келли и Флоры Бойд. В семье Келли было еще двое детей — Фредерик и Полли. Примерно в 1865 году семья вернулась в Лондон, а в 1869 (?) или 1870 году Кэтлин просватали за военного хирурга — Исаака Ньютона.

Джеймс Тиссо. Посадка на яхту. 1873

Юную невесту отправили к будущему мужу в Индию на корабле без всякого сопровождения. Во время путешествия за ней стал ухаживать некий офицер-воздыхатель по имени Полиссер. Добравшись до Индии, Кэтлин рассказывает об этом на исповеди католическому священнику, тот советует признаться во всем мужу. Сэр Ньютон после такого откровения молодой жены начинает бракоразводный процесс.

Кэтлин возвращается в Лондон, причем обратный путь ей оплачивает все тот же Полиссер. Она становится его любовницей, рожает дочь Виолетту, но замуж за Полиссера не выходит, хотя тот делает ей предложение, а с момента рождения Виолетты вступает в силу постановление о разводе с Ньютоном.

Некоторое время Кэтлин продолжает жить с Полиссером, а затем уезжает с дочерью к своей сестре Полли.

Джеймс Тиссо. Кэтлин Ньютон за фортепиано. 1881

В 1874 или 1875 году она знакомится с Джеймсом Тиссо, а в 1875 беременеет и рожает от него сына — Сессила, после чего переезжает с детьми в дом художника. Есть версия, что Тиссо делал ей предложение, однако, брак не был одобрен католической церковью из-за того, что Кэтлин была разведена.

Тем не менее, молодые люди очень счастливы, Джеймс Тиссо отказывается от светской жизни, в которой не может участвовать вместе с ней, и пишет множество портретов своей возлюбленной. Однако жизнь возлюбленных омрачает туберкулез, которым заболевает Кэтлин. Течение болезни осложняется лондонской сыростью.

Джеймс Тиссо. Кэтлин Ньютон в кресле. 1878

В 1882 году Кэтлин не выдерживает постоянных болей и выпивает большую дозу опийной настойки — ландаума, которую она использовала в качестве болеутоляющего. Счастливый отрезок жизни закончился трагедией: Кэтлин похоронили за оградой кладбища Кенсал Грин, как самоубийцу. О дальнейшей судьбе ее детей ничего не известно.

Джеймс Тиссо не находит себе места, он кидается в мистику, пытаясь вызвать дух своей возлюбленной, затем — в религию. Вскоре он переезжает в Париж, становится яростным католиком, и во время одного из посещений церкви к художнику приходит откровение: он должен обратиться к религиозной теме.

Тиссо уезжает в Палестину, живет там подолгу: в 1886, 1889, и 1896 годах, пытаясь понять, какова же была Земля Обетованная во времена Иисуса Христа.

Джеймс Тиссо. Молитва Господня. 1886 — 1896

Тиссо делает множество снимков Палестины, к сожалению, не сохранившихся до наших дней, а также зарисовки с натуры, обращенных к библейской истории — сначала Нового завета, названный «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа».

Джеймс Тиссо. Что видел наш Господь с креста. 1886 — 1894

Сцены «Благовещения», цикла «Возвращение блудного сына в современности», картины «Что видел Господь с креста на Голгофе?», «Снятие с креста» проникнуты глубоким религиозным чувством и в то же время не стандартны, не соответствуют общепринятым канонам изображений этих сцен, хотя и сохраняют уважение к традициям. Хотя критики и пытаются найти в них некую конъюнктурность и даже соперничество с библейским циклом Дидро.

Закончив работу с сюжетами из Нового завета, Тиссо обращается к Торе (Еврейский музей, Нью-Йорк). 80 его картин из этого незаконченного цикла были продемонстрированы в Париже в Салоне на Марсовом поле.

Джеймс Тиссо. Михаль (с другими женами Давида) наблюдает за танцем царя. 1898

Выставки акварелей (20×25) Тиссо в Париже (1894−1895), Лондоне (1896) и Нью-Йорке (1898) производят неизгладимое впечатление на публику. Люди становятся на колени перед картинами, рыдают, молятся. Затем они были опубликованы парижской фирмой «Лемерсье», выкупившей их у автора за 1 100 000 франков в парижских и лондонских изданиях. С 1900 года все работы Тиссо — маслом и акварелью на тему Нового завета находятся в Бруклинском музее.

Джеймс Тиссо. Автопортрет. 1898

В конце жизни Тиссо переезжает в Шато-де-Буйон — замок, оставленный ему в наследство отцом, умершим в 1888 году. В 1902 году художника не стало. А в 1904 в Париже была организована посмертная выставка работ художника по Старому завету.