Ян Брейгель Младший — представитель династии фламандских художников, сделавших свою фамилию брендом, узнаваемым с первого взгляда. Его картины — будь то библейские сюжеты, или изображение вазы с цветами — кинематографичны до мельчайших деталей, а соавторы — не менее гениальны, чем он сам.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

«Сорока на виселице»

Ян Брейгель Младший родился 13 сентября 1601 года в Антверпене в семье фламандского художника Яна Брейгеля Старшего (Бархатного) (1568−1625), — сына основателя династии — Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого). Его дядя — талантливый живописец — Питер Брейгель Младший (Адский).

Все потомки этой семьи настолько связаны между собой, что стоит рассказать о династии, начиная с ее основателя.

Доминик Лампсоний. Портрет Питера Брейгеля Старшего. 1572

Питер Брейгель Старший родился примерно в 1525 (1530?) году. По одной версии — в городе Бреда в округе Кемпен, по другой — в ближайшей к городку деревушке Брёгел (или Брейгель) в Нидерландах. Так что фамилия Брейгелей происходит именно от места рождения.

О родителях Питера Брейгеля Старшего известно мало. Предполагают, что он был — то ли из семьи крестьян, то ли — не слишком зажиточных горожан. В юности Питер Брейгель переехал в портовый город Антверпен, где начал обучаться графике и живописи в мастерской у известного поклонника итальянской живописи Питера Кука (Кукке) ван Альста, экс-придворного художника короля Карла V.

По окончании обучения Питер Брейгель был принят в Антверпенскую Гильдию художников св. Луки. В 1550 г. Кук ван Альста умер, но Питер Брейгель продолжал общаться с его семьей.

Питер Брейгель Старший. Художник и знаток. Около 1565

В 1551 Брейгель поступил на работу в мастерскую к предприимчивому издателю Иерониму Кокку, печатавшему и продававшему гравюры. Там он увидел множество эстампов с картин Иеронима Босха, и по заданию Кокка начал делать с них очень точные копии, а затем, и собственные вариации с его картин. Брейгель виртуоз, но освоил стиль и технику великого маэстро, чем охотно пользовался оборотистый Кук. Например, гравюра «Большие рыбы поедают малых» однажды была продана за огромные деньги за подписью «Иеронима Босха». Вскоре авторство опротестовали, и разразился скандал.

В 1561 году художник переехал в Брюссель. В 1563 — женился на юной дочери своего учителя Питера Кука — Майкен (Марии). В этом браке у него родились двое сыновей и дочь Мария: в 1564 году — Питер Брейгель Младший и в 1568 — Ян Брейгель Старший.

Питер Брейгель Старший до поры до времени считался художником — «юмористом», так как часто и с юмором, или с иронией изображал изобилующие точными деталями картины быта простых крестьян. Например, «Крестьянскую свадьбу», «Игры детей», «Охотники на снегу», «Битва Масленицы и Поста». Известно, что он и сам частенько изучал натуру, заявившись на крестьянскую свадьбу со своим приятелем-купцом под видом родственников жениха или невесты, и поднося щедрые дары.

Однако позже за мрачноватым юмором Питера Брейгеля Старшего разглядели сарказм и даже экзистенциальный кризис, отражавший исторические реалии современности эпохи перемен, перекроившей в 16−17 веках границы Европы.

Нидерланды, находившиеся под протекторатом Испании, изнывали от завышенных налогов и религиозных войн. Это было во время правления Филиппа II — наследника Габсбургов.

Его советник — герцог Альба, прозванный «Кровавым», жестоко подавлял любые протесты населения, сжигал проповедников-протестантов, открыл охоту на «ведьм», соревнующуюся по жестокости с «достижениями» Великой инквизиции в самой Испании, расправлялся с людьми по анонимному доносу.

Питер Брейгель Старший никогда не вел дневников, не писал статей об искусстве и даже перед смертью сжег ряд своих набросков, чтоб ничто не намекало на его недовольство режимом и не причинило неприятностей его жене.

Питер Пауль Рубенс. Портрет семьи Яна Брейгеля Старшего. 1613 — 1615

Скорее всего маэстро Брейгель использовал эзопов язык и в «крестьянских», и в библейских сюжетах, которые писались, как сцены из жизни Нидерландов. Например, «Избиение младенцев», «Перепись населения в Вифлееме» (снежный среднеевропейский пейзаж на картине ни чем не напоминает север Израиля), «Торжество правды», «Сорока на виселице». Самой знаменитой его картиной стала «Вавилонская башня».

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Питер Брейгель Старший скончался от неизвестной болезни 5 сентября 1569 года в Брюсселе, когда младшему — Яну едва исполнился год, а старшему — Питеру Брейгелю Младшему — 5 лет. Он не успел обучить сыновей. А многие его картины были распроданы еще до их рождения. В 1678 году умерла их мать.

Ян Брейгель «Бархатный» — мастер цветочной миниатюры

Заботы о внуках и обучение живописи Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего взяла на себя их бабушка по матери — Мария Верхюлст Бессемерс.

Братья делали копии с гравюр и набросков отца, но Питер Брейгель Младший, хотя и создавал гениальные произведения, так и остался в плену славы и стиля знаменитого предка, а Ян постарался выйти и обрести свой собственный стиль: яркий, утонченный и оптимистичный. Возможно, на его творчество повлияла талантливая бабушка — Мария Верхюлст Бессемерс.

«О Марии Бессемере рассказывали, что она приняла вызов миниатюристки Анны Смейтерс. К изображению мельницы величиной с половинку зерна пшеницы она пририсовала мальчика, державшего в руке игрушечную мельницу — тоже вполне различимую», — пишет Клод Анри Роке. — «Однако, говоря по правде, талант Марии заключался вовсе не в подобных фокусах — не в умении «подковать блоху» или создать другую диковинку, которую не сделаешь без лупы ювелира или часовщика, — а в силе воображения и оригинальности композиционных решений. Если бы я писал научную (хотя и воображаемую) биографию Брейгеля, то, несомненно, отверг бы идею о том, что его обучал живописи Питер Кукке. На эту роль скорее подходит Мария Верхюлст. Именно она могла обучить Питера — как тридцатью годами позднее обучила своего внука Яна. Могла передать Питеру технику миниатюры и технику живописи темперой по льняному холсту. Ведь Брейгель, как мне представляется, сочетает в своих картинах принципы монументальной композиции, свойственной шпалерам, и тонкость миниатюры».

Питер Пауль Рубенс. Ян Брейгель Старший. 1613 — 1615

Яну Брейгелю Старшему, прозванному за свою любовь к изяществу и роскоши Бархатным или Цветочным довелось также обучаться живописи у художников Питера Гуткинта (Гоэткиндта) и Гиллиса ван Коннинксло в Антверпене. Затем он отправился в Италию совершенствовать мастерство, как и его знаменитый отец.

В Риме он провел 5 лет, объединив вокруг себя художников из Северной Европы. Там же познакомился с большим ценителем искусства — архиепископом Фредериго Боромео, который стал его покровителем до конца жизни, и отправился с ним в Милан.

В 1596 году Ян Брейгель Старший вернулся в Антверпен, был принят в Гильдию св. Луки, а вскоре стал придворным художником эрцгерцога Альбрехта. В 1606 году он стал деканом гильдии.

Ян Брейгель Старший писал изумительные пейзажи, картины по мотивам библейских сюжетов, а также — удивительные по детализации цветы в вазах. Поговаривали, что с появлением первоцветов он бросал все работы другого жанра до самого начала августа, когда «красивых цветов не дождешься». И только после окончания «цветочного» сезона наступало время пейзажей. Он освоил все стили кабинетной живописи.

Ян Брейгель поставил искусство на коммерческий лад. Он также торговал произведениями искусства, и его мастерская была загружена заказами от меценатов на много лет вперед.

Он много работал и путешествовал, собирал коллекцию картин и других предметов искусства. Его работами восхищался Питер Пауль Рубенс, считавший Яна Брейгеля Старшего — старшим братом в искусстве. Недаром они вместе написали картины «Возвращение с войны», а также — «Земной рай», где перу Брейгеля принадлежит пейзаж, а Рубенсу — Адам и Ева. Говорят, что Ян Брейгель Старший чувствовал душу цветов, а не просто мастерски передавал их колорит, фактуру и форму

Ян Брейгель Младший: под бременем славы

Через два года после его рождения Яна его мать умерла, а отец женился на Катарине ван Мариенбург, от которой у него было 8 детей.

Ян Брейгель Младший. 1718

На фоне успехов деда, отца и дяди Яну Брейгелю Младшему, также проявлявшему художественные способности, ничего не остается, как пойти в ученики к отцу, делая многочисленные копии и «перепевки» сюжетов его картин, вместе с работавшими в мастерской художниками.

Обучившись всем тонкостям ремесла, он в 1622 году отправляется в Италию — совершенствовать мастерство. Ян Брейгель Младший по примеру отца отправляется в Рим, в Милан, затем — в Палермо, где встретился с другом детства Антонисом ван Дейком.

В Италии, во Франции, в Австрии Ян Брейгель Младший, как и его отец, не остался незамеченным высокопоставленными покровителями искусства. В Милане он исполняет заказы покровителя отца — Федерико Борромео. Не без его рекомендации он получает первые заказы от королевских особ, а затем становится известным художником, не уступающим знаменитому Яну Брейгелю Старшему по мастерству, прорисовке деталей, любви к цветочным композициям и оптимистичным пейзажам.

Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

Картины Яна Брейгеля Старшего и Младшего, порой, неразличимы до степени смешения, что ничуть не смущало членов этой талантливой семьи. Зато очень мешало коллекционерам и искусствоведам, исследовавшим их творчество. Неоценимую помощь знатокам оказали лишь современные методы исследования картин.

В отличие от своего отца, Ян Брейгель Младший предпочитает миниатюрам более крупные полотна, изображавшие цветы и пейзажи. Например, «Большой букет из лилий, ирисов, тюльпанов, орхидей и пионов в вазе, декорированной изображениями Амфитриты и Цереры».

Ян Брейгель Младший. Большой букет из лилий, ирисов, тюльпанов, орхидей и пионов в вазе, декорированной изображениями Амфитриты и Цереры

По мнению искусствоведов, эта картина — одно из самых удачных его творений. Стоит заметить, что цветы, изображенные на ней, никогда не расцветают одновременно. Тюльпаны — в самом начале весны, затем — ирисы, лилии, а уже ближе к осени — пионы. Они олицетворяют торжество природы, а керамические вазы — бренность всего земного. Богини Амфитрита и Церера — самый важный для цветов союз Воды и Земли.

В 1626 году в Антверпене свирепствует холера, которая унесла жизни Яна Брейгеля Старшего и его троих младших детей — Питера, Элизабет и Марии. Его старшему сыну — Яну приходится прервать путешествие по Италии и вернуться в Нидерланды, дабы возглавить мастерскую отца.

Некоторое время он трудится там вместе с другом — детства Антонисом ван Дейком, затем — вместе с младшим братом Амброзием. Многие их картины — пейзажи, аллегории в обрамлении цветов, яркие цветы в вазах — продолжают традиционные темы первых двух поколений Брейгелей. Например, «Рождество», «Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде», «Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем».

Ян Брейгель Младший — талантливый живописец, долгое время остававшийся в тени славы своего знаменитого отца. На своих некоторых картинах он ставил его подпись, а затем продавал. Возможно, его собственные картины покупали не так охотно.

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны. 1640

Ян Брейгель Младший создает такие картины, как «Аллегория войны», «Диана и нимфы после охоты», «Речной пейзаж с птицами». Но цвета их, по оценке критиков, беднее, палитра — более приглушенная, чем у отца. Возможно, это — психологическое давление звездных предков.

В картинах-аллегориях Яна Брейгеля Младшего, как и у его дяди — Питера Брейгеля Младшего, обязательно присутствуют животные. Правда, у Яна Брейгеля Младшего они становятся не просто участниками действа, как в «крестьянских» картинах Питера Брейгеля Младшего, но и главными героями.

Положение дел с признанием и заниженной самооценкой изменилось лишь после того, как сын встал во главе мастерской. Некоторые полагают, что изменилась и палитра.

По возвращении из Италии Ян Брейгель работает в соавторстве с другими знаменитыми художниками Антверпена, в том числе и с Рубенсом, Хендриком ван Бэленом (1575−1632), Лукасом Ван Уденом (1596−1672), Дэвидом Тенирсом Младшим (1610−1690). Замечательная картина «Деревенский пейзаж с колодцем», демонстрировавшая на выставке Брейгелей в ГМИИ им. Пушкина, была выполнена совместно с Йосом Де Момпером Младшим.

Ян Брейгель Младший. Пейзаж с мельницей

Яну Брейгелю Младшему с удовольствием отдают пейзажную часть работы, ведь в изображении природы все Брейгели-живописцы — выдающиеся мастера.

Слава приходит к Яну Брейгелю Младшему вместе с развитием дел в мастерской, и тут он решается на свою собственную подпись: как «Breughel» вместо «Brueghel».

В 1626 году Ян Брейгель Младший женится на Анне-Марии Дженссенс — дочери художника Абрахама Дженссенса (или Jansens) ван Нуиссена (приблизительно 1567 — 1632), с которым он некоторое время сотрудничал, как соавтор. В 1930 становится деканом Гильдии Святого Луки. В тот же год он получает заказы от французского, а затем и австрийского судов.

Ян Брейгель Младший. Аллегория вкуса

Широко известна картина Яна Брейгеля Младшего «Аллегория вкуса», изображавшая молодую даму и сатира, поедающих устриц в некой галерее на фоне располагавшегося в отдалении типичного среднеевропейского города. Он пишет также «Аллегорию запаха», «Аллегорию воздуха», «Искушение Адама», «Аллегорию мира и порядка», «Аллегорию искусств».

Наладив работу в мастерской, Ян Брейгель Младший с семейством переезжает в Париж, где и живет до 1657 года. Затем возвращается в Антверпен. Художник умер 1 сентября 1678 года, не дожив 2 недели до своего дня рождения.

У Яна Брейгеля Младшего было одиннадцать детей, и пятеро из них: Ян Петер, Абрахам, Филипс, Фердинанд и Ян Баптист, стали его учениками, как и племянник — Ян Кессель, а затем — самостоятельными живописцами. Они также работали в семейной мастерской в Антверпене.

Стоит отметить, что картины младших Брейгелей долгое время не ценились публикой и коллекционерами. Их было значительно больше, чем произведений старшего. К тому же часть картин была написана другими художниками по мотивам их работ.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

Однако в ХХ веке неожиданно произошла переоценка ценностей. На выставке 1934 года в амстердамской галерее были выставлены их работы, вызвавшие несомненный интерес у публики. После окончания Второй мировой войны их картины снова выставляются на различных площадках, от Будапешта и Вены до Москвы, Брюсселя и Тель-Авива.

В картинах неожиданно находят глубину, некий двойной, а то и тройной смысл, и художественную ценность, вовсе не свойственную копиям картин великих мастеров.