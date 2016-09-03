Революционный сын «Мира искусств»

Константин Андреевич Сомов. Портрет Е.Е.Лансере. 1907

Евгений Евгеньевич Лансере родился 4 сентября (23 августа — по старому стилю) 1875 года, в Павловске, в семье талантливого скульптора-анималиста Евгения Александровича Лансере (1848—1886), известного своими миниатюрными бронзовыми конными композициями.

Борис Кустодиев. Портрет Е. Е. Лансере. 1913

В семье Евгения Александровича называют Лансере-1, а Евгения Евгеньевича — Лансере-II, есть там и Лансере-III и Лансере IV, так как всех детей принято называть Евгениями. И все они занимаются искусством.

Евгений Александрович Лансере был правнуком французского офицера наполеоновской армии Поля Лансере, оставшегося в России после войны с Наполеоном, сначала — раненым пленным, потом — полноправным гражданином, женившимся на выходившей его немке Ольге Карловне фон Таубе.

Фамилию эту можно перевести с французского, как Копьев. Однако существуют и другие варианты. «Значение самой фамилии (Лансере) можно истолковать, как «приближенный к солнцу» или «приближенный к королю», «оруженосец светила» и т. д. (leons — копье, ry — солнце, лучи солнца)», — пишет Евгений Лансере (IV) — праправнук Лансере в своей статье, посвященной знаменитым предкам. «Возможно, что это псевдоним, под которым французский офицер скрывался от правления Наполеона. На сегодняшний день не удалось найти никаких «следов» этой фамилии в самой Франции до того, как она появилась в России».

Евгений Евгеньевич Лансере. Средневековый город. 1907

Прадедом Евгения Лансере по матери был Альберт Кавос — русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры, строитель Большого театра в Москве и Мариинского в Петербурге.

Итак, в 1815 году у Поля и Ольги Лансере родился сын — Людвиг-Александр Лансере, в 14 лет отданный в корпус инженеров путей сообщения. А в 30 лет, женившийся на Элеоноре Антоновне Яхимовской.

Вскоре после женитьбы он стал полицмейстером судоходства на реке Цне, затем его повысили в чине до майора и отправили служить в седьмой округ путей сообщения.

Евгений Евгеньевич Лансере. Прогулка на молу. 1908

12 августа 1849 года в Моршанске в семье родился Евгений-Болеслав-Волдемар Лансере-младший, то есть, Евгений Лансере I — будущий прославленный скульптор-анималист, днями и ночами пропадавший на конюшне и в кузнице, делавший зарисовки и модели для отлива лошадей. А через 7 лет умерла его мать Ольга Лансере.

Евгений Александрович Лансере. Скульптура. Литье. Бронза. Чеканка

Евгений Александрович Лансере закончил юридический факультет, а в искусстве, которым и во время учебы продолжал заниматься, так и остался самородком-самоучкой. Его талант еще в детстве высоко оценивали Айвазовский и Клодт и отсоветовали его отцу отдавать мальчика в Академию Художеств, чтобы «не испортить талант классическими канонами».

Евгений Лансере в поисках натуры много путешествовал по Кавказу и Средней Азии, изучал породы лошадей, затем женился на талантливой художнице-графике Екатерине Бенуа, дочери главного архитектора Петергофа — Александра Бенуа, сына бежавшего из Франции от революции повара-кондитера Луи (Леонтия) Бенуа, ставшего главным кондитером при дворе Екатерины II.

Евгений Евгеньевич Лансре. Кавказ

Евгений Александрович Лансере — автор более 400 бронзовых скульптур, изображающих людей и животных, в основном, лошадей, которые так и остались главной страстью его жизни. Среди них: «Амазонка на коне», «Лошадь ажурная», «Ловля дикой лошади», «Юнкер Николаевского кавалерийского училища», «Кабардинский табун», «Араб со львятами», «Отъезжающая тройка», «Прощание казака с казачкой».

Несколько гениальных работ Евгения Александровича Лансере выставлены в главном здании Третьяковской галереи (Лаврушинский переулок, 10), в том же зале, что и картины Виктора Михайловича Васнецова.

Если вы посетите Третьяковку, обязательно обратите внимание на расположенную в центре «васнецовского» зала — бронзовую скульптурную композицию Евгения Лансере «Киргизский косяк на отдыхе». Рядом с «Тремя богатырями», «Тремя царевнами Подземного царства» и портретом крестьянина Ивана Петрова, кисти Виктора Васнецова — также уникальные миниатюрные конные композиции Евгения Александровича Лансере.

Евгений Александрович Лансере. Скульптура . Литье. Бронза. Чеканка

К сожалению, скульптор, создавший около 400 произведений в бронзе, и еще сотни рисунков и эскизов, ушел из жизни очень рано — в 38 лет — в самом расцвете признания и супружеского счастья. У него было шестеро детей, ради благополучия которых он работал, пока еще оставались силы, съедаемые чахоткой, и брал все новые заказы.

Евгений Александрович Лансере. Скульптура. Литье. Бронза. Чеканка

Евгений Александрович Лансере боролся за свою жизнь до конца. Он купил имение в селе Нескучное (между Харьковом и Белгородом). Однако обилие солнца и свежего воздуха не спасло его от прогрессирующего с каждым днем туберкулеза, который — до открытия антибиотиков в ХХ веке — был смертельным приговором.

В это время его сыну — Евгению было 11 лет. А младшей дочери — Зинаиде Лансере (12 декабря 1884 — 19 сентября 1967) — всего 2 года. Позже она вышла замуж за Бориса Серебрякова и прославилась уже, как автор лучших женских портретов ХХ века — Зинаида Серебрякова. Еще один сын Евгения Александровича Лансере — Николай (26 апреля 1879 — 6 мая 1942) стал видным архитектором, педагогом и историком искусства.

Зинаида Серебрякова. За туалетом. Автопортрет. 1909

После смерти Евгения Александровича Лансере его вдова Екатерина с детьми переезжают в дом деда — главного архитектора Петергофа — Николая Леонтьевича Бенуа, который иначе, как «домом Бенуа у Николы Морского» и не называли. Этот трёхэтажный каменный дом располагался на углу Никольской улицы и Екатерингофского проспекта (ныне — ул. Глинки, 15 / просп. Римского-Корсакова, 37 — Прим. Авт.).

В доме Бенуа дети Евгения и Екатерины Лансере — Софья, Екатерина, Мария, Николай, Евгений, Зинаида погружаются в творческую атмосферу, которой была пропитана вся жизнь клана Бенуа. Средний брат матери — Леонид Николаевич Бенуа — также стал знаменитым архитектором, а младший — Александр Николаевич — известным художником и историком искусства, повлиявшим на формирование художественных вкусов целого поколения. Все дети Бенуа прекрасно рисовали.

Зинаида Серебрякова. Автопортрет. 1930

Таким образом, семья Евгения Лансере стала частью «художественного» клана Лансере-Бенуа, в составе которого были 50 талантливых художников, скульпторов, графиков и архитекторов. И судьба Евгения Евгеньевича была предрешена. Он тоже начал изучать искусство.

Евгений Бенуа — младший брат и лидер «Мирискусников»

Евгений Лансере всегда знал, что будет художником, а потому в 17 лет он начал учиться в школе Общества Поощрения Художеств. Из воспоминаний Лансере следует, что особо он выделял двух педагогов — импрессиониста Ивана Францевича Ционглинского и классициста Эрнста Карловича Липгарта.

Евгений Евгеньевич Лансере. Натюрморт с полотенцем Хаджи-Мурата.1920

После окончания этой школы, он, как и отец, не стал поступать в Императорскую Академию Художеств в Санкт-Петербурге, а решил продолжить обучение в частных академиях Коларосси и Жюлиана в Париже. Там он совершенствовал свою технику под руководством живописца Бенжамена Констана и художника-монументалиста, скульптора, графика и иллюстратора Жана-Поля Лоранса.

В 1898 году Евгений Лансере вернулся в Россию и впервые продемонстрировал публике свои иллюстрации к книге Е. В. Балобановой «Легенды о старинных замках Бретани"(http://www.library.spbu.ru/bbk/exhibitions/balobanova/ill/elill.php) на «Первой выставке русских и финских художников» в Петербурге, устроенной Сергеем Дягилевым.

Евгений Евгеньевич Лансере. Иллюстрации к книге Е.В. Балабановой «Легенды о старинных замках Британии»

С этого момента началось вхождение Евгения Лансере в объединение «Мир Искусства», организованное братом его матери — Александром Бенуа и его школьными товарищами и друзьями, в том числе, и Львом Бакстом (Розенбергом). «Мирискуссники», общавшиеся с детских лет, объединились в знак протеста чрезвычайного реализма художников-передвижников и консерватизма классической школы.

Сергей Дягилев и Евгений Лансере в начале были для них «сынами полка», как представители младшего поколения, но вскоре разнообразные таланты обоих проявились в полной мере.

Евгений Евгеньевич Лансере. Город

Евгений Лансере с 1899 года участвовал во всех выставках «Мира искусства», а также — выставках «Союза русских художников». При этом он впитывал в себя то, что обсуждали «мирискуссники» на своих еженедельных встречах, но стремился выработать собственный взгляд на искусство. Он не романтизировал прошлое Санкт-Петербурга, как его старшие товарищи, а искал нечто особенное, даже смешное в его реалиях.

Так в 1905 году он пишет картину «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», изображающую не в меру дородную царскую особу выступающую на фоне раболепствующих придворных, которую Лев Николаевич Толстой метко определил, как «безобразие величия».

Е. Е. Лансере. Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года. 1911

В то время Лансере вовсю принимал заказы на иллюстрации к книгам, и у него уже был свой стиль. Каждая виньетка, каждая заглавная буква были отдельным произведением искусства. Он оформлял выпуски журнала «Мир искусства», «Художественные сокровища России», «Детский отдых», делал заставки к повестям Пушкина для издания, выпущенного в свет П. П. Кончаловским (1899).

Лансере также стал одним из авторов сатирического журнала «Жупел», который успел выйти в свет в двух номерах при участии Максима Горького, а затем был закрыт «за оскорбление Его величества».

Редактора «Жупела» — художника Зиновия Гржебина — отправили в ссылку в Тбилиси, а Евгений Лансере предпринял путешествие на Дальний Восток — в поисках правдивой натуры. Революционные события 1905−1906 годов помогли Лансере сформироваться, как сатирическому художнику-графику, далекому от идеализации монархии.

Евгений Евгеньевич Лансере. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» . Глава 15. Донесение Воронцова прибыло в Петербург

В 1906 году он решил продолжить дело «Жупела» и начал издавать еженедельный иллюстрированный журнал политической антимонархистской сатиры «Адская почта» (вышло всего 3 номера).

В 1909 году он пишет «Корабли времен Петра I» (темпера; Государственный Русский музей;) В 1911 он пишет еще один вариант «Кораблей Петра», который выкупает Третьяковка, в 1913 году — «Пеньковый Буян в Петербурге» (гуашь; Государственная Третьяковская галерея).

Евгений Евгеньевич Лансере. Полтавская битва

Искусствоведы высказывают мнение, что в эти годы Евгений Лансере уже выходит из-под влияния «Мира искусства».

В 1907 году он, совместно с Александром Бенуа делает декорации для пьесы Н. Евреинова «Уличный театр» «Старинного театра». В дальнейшем театральное направление становится одним из его любимых. Вершиной творчества Лансере в этом направлении считаются крутящиеся декорации к пьесе Грибоедова «Горе от ума» для Малого Театра, где в каждом секторе круга изображены комнаты каждого из главных героев.

В 1912 году Евгений Лансере начинает работать над иллюстрациями к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1912—1941 гг.) и «Казаки» (1917—1936 гг.). Первое издание «Хаджи-Мурата» вышло с купюрами: цензура вырезала из текста критику Николая Первого и его портрет. Наиболее полная версия вышла уже после революции.

Евгений Евгеньевич Лансере. Шамиль въезжает в Ведено

В 1912 году Лансере занимает пост заведующего художественной частью гранильных фабрик, фарфорового и стекольного заводов ведения «Кабинета его величества». Он не просто контролирует работу, но и разрабатывает и предлагает свои эскизы.

В 1914—1915 году в жизни Евгения Лансере наступает новая эпоха. Он отправляется корреспондентом-художником на Кавказский фронт.

Евгений Евгеньевич Лансере. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» . Глава 5. Ранение Авдеева

Кавказ как путь к спасению творческой интеллигенции

О жизни Евгения Лансере после Октябрьской революции — существует масса разноречивой информации. Его биографы советского периода стараются всячески преувеличить его неприятие властей дореволюционной России. Однако 1917−1919 годы Лансере провел в Дагестане, а в 1920 сотрудничал, как художник с Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии Деникина (ОСВАГ).

В 1920 году он переехал в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис, где семья Лансере задержалась надолго. Даже после советизации Грузии Лансере решает остаться в Тифлисе.

Евгений Евгеньевич Лансере. В горах

Лансере никогда не был лоялен к советской власти, даже в последние годы жизни, когда работал в Москве и был ею обласкан. Это подтверждают и записи в его дневнике. Например: «Что за чудовищная жизнь, насквозь пропитанная злобою, подлостью, ложью. И есть еще идиоты, вроде Моора, воображающие о величии, о великой эпохе! Большинство, конечно, просто сволочь!» (1 июня 1939 года — из трехтомника дневников Е.Е. Лансере изд. в 2009 году).

Сотрудничество Лансере с ОСВАГом ставит в тупик многих его поклонников, впервые узнавших об этом факте. Как художнику удалось выжить при Советах после такого, да еще и продолжить работу в Москве? То ли Деникин не вел учет всех художников, то ли… это была недоработка НКВД.

Ответ прост: Лансере, как и многих его современников-художников, не решившихся эмигрировать, как Константин Сомов (1923, США), Зинаида Серебрякова (1924) и Александр Бенуа (1926 — Франция) спас Кавказ, и в то время бывший проблемным регионом, который властям не удавалось контролировать полностью. Этим пользовались люди искусства, не желавшие выполнять заказы Советов.

Евгений Евгеньевич Лансере. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» . Глава 15. В приемной Николая I

В Тифлисе Лансере создал Академию художеств, в 1927 был командирован на полгода в Париж, но не решился там остаться. Далее хочется процитировать искусствоведа и историка искусства Павла Лансере.

«Мой прадед Евгений Евгеньевич Лансере, в связи с заказом на иллюстрирование повести Л.Н. Толстого «Казаки», уехал в Дагестан, пишет он. — После поддержки участников Белого движения в Нахичевани-на-Дону в 1920 году он вместе с семьей уходит в Грузию; после ее советизации в феврале 1921-го принимает решение остаться в Тифлисе. В 1920-е годы художник совершает целую череду экспедиций в различные уголки Кавказа: в 1921-м — в монастыри Давид-Гареджи, в 1924-м — в монастырь Шио-Мгвиме и в Гурию, в 1925-м — в Нагорную Аварию в Дагестане, в 1926-м — в Зангезур в Армении, в 1928-м — в северный Дагестан и в Ленкорань в Азербайджане. Одним из наиболее результативных в этом плане оказался 1929 год: в январе Е.Е. Лансере с дочерью Наташей посещает Эривань, в ноябре — декабре вместе с сыном Женей и археологом, старшим хранителем Кавказского музея в Тифлисе С.В. Тер-Аветисяном изучает сохранившиеся памятники Джуги в Нахичеванской республике. Летом того же года он совершает экспедицию, необычную даже для такого привычного к активным творческим командировкам художника. Это уникальная поездка академика живописи в Сванетию с пешим переходом через Кавказский перевал… Назвать моего прадеда первооткрывателем Сванетии нельзя. Однако именно у академика живописи Евгения Евгеньевича Лансере мы впервые находим совмещение дневниковых записей с богатым изобразительным материалом высокого художественного уровня».

Евгений Евгеньевич Лансере. Иллюстрация к повести «Хаджи-Мурат». Хаджи-Мурат с нукерами

Евгений Лансере долго не решался вернуться в Москву. Но однажды ему пришло письмо от Мариэтты Шагинян, что в Москве все «снова начинается», затем на его приезде начал настаивать Алексей Щусев, с которым художник сотрудничал еще до революции. В 1933 году семья Лансере переезжает в Москву, где Евгения Лансере ждут лучшие правительственные заказы, работы для театра, Казанского вокзала, метро Комсомольская, заказы на оформление Дворца Советов и страшное напряжение от «поганой работы на этих людей».

«Квартиру в Милютинском переулке, в которой теперь живу я, именно Щусев выбил для деда, — вспоминает Павел Лансере в одном из интервью. — За свою жизнь он не только иллюстрировал книги. Например, мозаичное панно на ст. м. «Комсомольская» и плафон ресторана утраченной, к сожалению, гостиницы «Москва» сделаны по его эскизам. Дед также расписывал Казанский вокзал».

Зинаида Серебрякова. Семейный портрет перед отъездом Е.Е. Лансере на Кавказ. 1914

Евгений Лансере является автором росписи плафонов ресторана, а также стен Казанского вокзала. Его кисти принадлежит панно «Дружба народов». Часть работы он не успел закончить, и ее доделал его сын — Евгений Лансере IV.

Что касается первых в московском метро майоликовых панно «Метростроевцы» на станции «Комсомольская», они также принадлежат Евгению Лансере. Для их создания он подробно знакомился с технологией и особенностями работы метростроевцев. Этих панно — два. На одном — на фоне героических строителей метро выделяется крупная фигура женщины, на втором — мужчины с вагонеткой. Почему именно они?

Марка: 100-летие со дня рождения Е.Е. Лансере

Исследователь творчества Евгения Лансере Сергей Макаров считает, что фигуры на первом плане — провинциальный поэт Илюша Солнышкин и девушка-богатырь Маргарита Чугуева, за габариты и мощность прозванная Васькой — герои пьесы Арбузова о комсомольцах-метростроевцах, написанной для молодежного театра ТРАМ (позже Ленком) в 1927 году. Пьеса ставилась 10 лет подряд, а в 1988 году появилась книга Сергея Антонова «Васька», по мотивам которой в 1990 году сняли одноименный фильм.

В 1937 году начинают травить Алексея Щусева, и Евгений Лансере перестает общаться со всеми коллегами, участвовавшими в создании метро «Комсомольская», в том числе, и с главным архитектором Чечулиным. Однако Щусева берет под крыло его давний заказчик Лаврентий Берия, и все, писавшие гневные письма и требовавшие снять Щусева с руководящих постов деятели искусств, оказываются в крайне невыгодном положении.

В 1938 Николая Лансере, приговаривают к 5 годам лишения свободы, как английского шпиона. Невзирая на все просьбы Лансере к властям помиловать брата, Николая высылают в Котлас, затем в республику Коми, в московскую, а в 1942 — в саратовскую пересыльную тюрьму, где он погибает от голода.

Майоликовые панно Метростроевцы (1935) на станции Комсомольская радиальная работы выдающегося художника Евгения Лансере

В 1943 году Евгений Лансере удостаивается за «Метростроевцев» сталинской премии второй степени. И эта барская милость никак не может ему восполнить потери брата.

Во время Великой отечественной войны Лансере пишет полотна на военные темы, в том числе, серию «Трофеи русского оружия», «Бойцы у трофейных орудий» («1941 год под Москвой»), «Вечер после Бородино» («Ночь после Бородинского боя»), «На Куликовом поле», «Петр после Полтавы» («Полтавская победа»).

13 сентября 1946 года Евгений Лансере умер в Москве на 71 году жизни.